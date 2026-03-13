なぜオートメーションスクリプトが日常のIT運用で重要なのか
ほとんどのITチームはすでに手一杯です。日々、エンドポイントの繰り返し作業、チケットのバックログ、一貫性のない結果、パッチ適用、設定ドリフト、および定例のトラブルシューティングが待っています。
これらのタスクの多くは、スクリプトと適切な実行ワークフローを使用して自動化できますが、多くのチームは、規模に応じたオートメーションを実行し検証する信頼できる方法がないため、依然として手作業に頼っています。
ただし、適切な自動化ソフトウェアやスクリプトを使用すれば、これらの繰り返しの手作業が迅速かつ便利になり、エージェントの入力をほとんど必要としません。それを念頭に置いて、オートメーションスクリプトについて、その安全な構築方法とビジネスやIT環境での使用方法を見ていきましょう。
ITにおける自動化スクリプトとは何ですか？
オートメーションスクリプトは、ファイル管理、APIとのやり取り、更新、設定変更、基本的なトラブルシューティングなど、反復作業を最小限の手間で実行するために設計された小さなプログラムです。エンドポイント環境では、困難な部分はスクリプトを書くことではほとんどありません。それを数十または数千のデバイスで安全に実行し、その後、何が、どこで、いつ変わったかを証明します。
自動化スクリプト vs. フルオートメーションプラットフォーム
オートメーションスクリプトは、PowerShell、Python、Bashのようなツールにエンコードされた繰り返し可能なアクションです。それらは軽量で調整が簡単なので、日常のタスクや迅速な修正に適しています。
一方、フルオートメーションプラットフォームは、より複雑なワークフローやプロセス用に設計された、より大きく、包括的なツールです。通常、構成管理、レポート、プロビジョニング/プロビジョニング解除など、より複雑な機能を提供します。
スクリプトが通常どこに存在するか（現実世界）
実際には、スクリプトはエンドポイントでローカルに実行されるか（手動実行、スケジュールされたタスク）、エンドポイント管理プラットフォームを通じて中央で調整されます。中央オーケストレーションにより、特定のデバイスをターゲットにし、スクリプトを一貫して実行し、ログをキャプチャして結果を報告することが可能になります。それは、1人の技術者のノートパソコンやその場限りのプロセスに依存せずに実現されます。
しかし、これは大規模にはうまくいかない傾向があります。複数のデバイスのために自動化スクリプトが必要で、権限や環境の違い、オフラインデバイスなどの変数を管理する必要がある場合、個別のスクリプトはそれほど役立たないことがあります。
エンドポイントフリートにおける最高価値の自動化スクリプ�トユースケース
では、次に自動化スクリプトのユースケースを見てみましょう。すべての企業には異なるニーズがありますが、業務の自動化には日常業務の時間を短縮できる共通の利用法がいくつかあります。
一般的な自動化スクリプトの使用例には以下が含まれます:
ソフトウェアの設定と削除: 承認されたアプリのインストール、禁止されたアプリの削除、および残り物の掃除が含まれています。
パッチに隣接する修正: これらは、スタックしたサービスの再起動、アップデートのキャッシュクリア、一般的なアップデート失敗の解決など、簡単な問題に対する一般的な修正です。
構成の強制: デバイスが電源設定やファイアウォールルール、必要なサービスなどの設定されたポリシーを一貫して遵守していることを確認します。
インベントリと証拠収集: インストールされているソフトウェアのバージョン、OSビルド、ディスク暗号化状態、ローカル管理者グループメンバーシップなどの情報を収集。
ヘルスチェックとセルフヒール: 軽微なエラーの検出とトラブルシューティングには、ドリフトの検出、希望する設定の再適用、確認ステップによる成功の確認が含まれます。
ユーザーとアクセス管理: ローカル管理者パスワードの定期的な変更、古いアカウントの削除、最小権限設定の標準化を含みます。
新たなトラブルを生まないオートメーションスクリプトの書き方
自動��化スクリプトを利用することを念頭に置いて、それらをどのように書けばいいですか？スクリプトは意図した通りに機能することを保証するために、いくらかのテストと微調整が必要ですが、信頼性のあるスクリプティングを確保するために以下のポイントに集中できます。
1. スクリプトを予測可能にする
問題を複雑にする必要はありません。明確な入力と出力（パラメーター、リターンコード、一貫した結果を含む）があるシンプルで予測可能なスクリプトは、複数回実行しても安全な有用なスクリプトになります。
2. スクリプトを観測可能にする
スクリプトは、影響を与えたすべての記録を維持するために、観察と記録が簡単であるべきです。これらのログには、トラブルシューティングと監査のために、前後の状態、タイムスタンプ、およびデバイス識別子を含める必要があります。
3. スクリプトを安全にする
サイバーセキュリティはスクリプトで見逃されるべきではありません。事前チェック、タイムアウト、エラーハンドリング、ロールバックのようにガードレールを含めることが重要です。さらに、特権アクセスを最小限に抑え、スコープ管理機能を含めることやハードコードされた資格情報を避けることが、機密情報の適切な取り扱いに役立ちます。
多くのエンドポイントにスクリプトを適用する方法
自動化スクリプトを多くのエンドポイントにスケールすることは難しいかもしれませんが、不可能ではありません。適切な準備��をすれば、複数のエンドポイントで確実に機能するスクリプトを作成し、より広範な自動化を可能にすることができます。
単一のユースケースと単一の成功指標から始める: 達成したい目標と、その達成時の姿を知ることで、明確な目標を設定することができます。
ドキュメントの前提条件: これにはOSバージョン、必要なアクセス許可、依存関係、ネットワークアクセスが含まれます。この情報を利用可能にすることで、重要な変数を管理するのに役立ちます。
最初はラボで、次に小規模のパイロットグループでテスト: 理想的なデバイスだけでなく、代表的なデバイスの多様性を確保してください。これらのテストは、スクリプトがさまざまなエンドポイントで動作することを確認するために不可欠です。
検証ステップを追加: スクリプトが完了するだけでなく、希望する変更を受け取ることを確認することが重要です。確認手順は、毎回望む結果を得るために役立ちます。
ローリングアウトの段階的展開: テストと同様に、小規模から始め、大規模なグループへと展開していきたいです。まずパイロットから始めて、その後により広いグループ、そして完全な設定へと進みます。
オフラインデバイスとリトライの計画: 最初の実行を逃したデバイスをどのように処理するかを知っておくことが重要です。切断または再接続するデバイスに対する確認を含めることで、広範囲をカバーできます。
結果と例外を監視する: スクリプトが意図した通り��に動作するように、成功率、一般的な失敗、修正時間を追跡することをお勧めします。
保守されるスクリプトライブラリに昇格: スクリプトライブラリは、スクリプトを管理し、配布するのに最適です。ライブラリには、バージョニング、所有権、変更履歴、引退ルールの記録を含めるべきです。
自動化スクリプトが裏目に出る一般的な失敗モード
もちろん、スクリプト作成がうまくいかないこともあります。自動化スクリプトの設計時に避けるべきことを理解することが重要です。いくつかの一般的なミスが原因でスクリプトが失敗したり、逆効果を生むことがあります。
一般的な失敗には以下が含まれます：
検証の欠如により、スクリプトが意図したように機能したかを確認する方法がなく、「完了」が「修正済み」と誤解される。
スクリプトは、権限や環境が一貫していることを前提としているため、変動や権限の欠如に対応できません。
不十分または制限されたエラーハンドリングは、予期しないエラーに対する調整がないため、部分的な変更や一貫性のない状態を引き起こします。
変更管理の欠如は、スクリプトがドリフトしたり、管理されていないバリアントとしてコピーされたりする原因となります。
スクリプトをセグメンテーションなしで実行すると、小さなミスがエンドポイント全体に大きな影響を与える可能性があります。
レポート機能がないため、チームは変更があった内容、場所、およびタイミングを証明すること�ができず（監査に関連する課題も生み出します）。
Splashtop AEMの適用: スクリプトを繰り返し可能なオペレーションへ
複数の分散されたエンドポイント (リモートやBYOD環境を含む) を管理する必要がある場合、スケールでアクションを実行し、単一の場所で結果を証明するためのソリューションが必要です。
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)は、ITチームがパッチ管理を合理化し、リスクに対する迅速な可視性（CVEの洞察を含む）を得て、中央集約された自動化、レポート作成、修復アクションによって手作業の負荷を軽減するのを支援するAIアシストのエンドポイント管理ソリューションです。
単発の修正から管理された自動化まで
Splashtop AEM は、スクリプトを一度限りの修正から繰り返し利用できる操作に変えるのに役立ちます。自動化をアドホックに行うのではなく、チームは実行を一元化し、成功を確認する方法を標準化し、分散したエンドポイント全体で一貫した報告を維持することができます。その結果、ドリフトが減少し、修正が迅速になり、実行されたことと変更されたことについての責任がより明確になります。
実行、可視性、コントロールの実践
Splashtop AEMを使用すると、スクリプトをエンドポイント全体で実行し、検証と説明責任をサポートする形で結果を追跡することが容易になります。特定のデバイスグループに実行範囲を設定し、成功および失敗の状態を監視し、トラブルシューティングや監査に必要な証拠を保持できま�す。Splashtop AEMは、リングベースのパッチポリシーやターゲット設定による設定などの段階的な展開パターンにも対応しており、リスクを軽減しながら完了率を向上させます。
タスクをスクリプトにするべきか（または他の何かにするべきか）を決定する方法
すべてのタスクがスクリプト化できるわけではないし、すべきでもありません。自動化は手間を減らし一貫性を向上させるのに優れていますが、人間の手が必要な状況もまだ多くあります。
タスクをスクリプト化できるかどうかを決定する際は、いくつかの要因を考慮してください。それが頻繁なタスクで、繰り返されるプロセスになっていますか？何か問題が起こった場合、大きなダメージを引き起こすリスクがありますか？それが間違いを犯した場合、“爆破半径”はどれくらいの範囲ですか？これらの変更を元に戻すことはできますか？
これらの質問に対するあなたの答えは、スクリプト作成が賢明なアイデアか不必要な脆弱性とリスクを生むかを決定します。
Splashtop AEMの開始方法
自動化スクリプトは、ITチームが反復作業を削減し、エンドポイント群全体での一貫性を確保するための最も迅速な方法の1つです。本当の価値は、スクリプトが安全に設計され、繰り返し実行され、タスクが完了しただけではなく、結果を証明する検証と報告があるときに生まれます。
Splashtop AEMは、集中実行、パッチワークフロー、CVEに基づくリスク可視性、監査対応のレポートを組み合わせることで、チームがオートメーショ��ンを実行可能にし、変更を自信を持って展開し、分散エンドポイント全体での失敗を迅速に修正できます。
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