個人用のパソコンでも業務用デバイスでも、ウイルス対策は重要です。ただし、適切なウイルス対策ソフトを選ぶのは簡単ではありません。効果的な保護には、製品名を比較したり機能数を数えたりするだけでは不十分だからです。
自分のコンピュータに合ったウイルス対策を選ぶには、OS、使用方法、利用しているデバイスの数、すでに導入している保護機能など、いくつかの要素を考慮する必要があります。たとえば、Windows や macOS のコンピュータには通常、セキュリティツールが標準搭載されていますが、フィッシング対策、複数のコンピュータ、リムーバブルメディア、その他のセキュリティ要件に対応するために、追加の保護を求めるユーザーもいます。
それを踏まえて、どのアンチウイルス機能が最も重要なのか、無料版と有料版をどう比較すべきか、そして必要な機能を備えたコンピュータ向けのアンチウイルスソフトウェアを、不要な機能に料金を払わずに見つける方法を見ていきましょう。
パソコン上でウイルス対策ソフトは何をしますか？
基本的な内蔵セキュリティですでにカバーされているのに、パソコン向けのアンチウイルスに何ができるのだろうと思うかもしれません。個人用でも仕事用でも、あらゆるデバイスでサイバーセキュリティは重要であり、基本的なアンチウイル��ス機能だけでは十分ではないこともあります。
アンチウイルスソフトウェアは、ファイル、ダウンロード、アプリケーション、システムアクティビティを監視し、マルウェアやその他の不審なアクティビティの兆候を検出します。これには、既知のマルウェアシグネチャの識別、機械学習、ファイルレピュテーション、振る舞い監視など、複数の検出方法が使われます。
優れたアンチウイルスソフトウェアには、いくつかの重要な保護機能と特長が含まれている必要があります。
マルウェアの検出とブロック。
ダウンロード済みファイルや保存済みファイルのスキャン。
不審なアプリケーションの動作を監視。
悪意のある、または偽装されたWebサイトをブロックします。
検出された脅威を隔離または削除すること。
保護を強化するために、最新の脅威定義と検出モデルを受信すること。
個人用コンピュータに追加のウイルス対策ソフトウェアは必要ですか？
これは、OS、ユーザーの行動、必要とする保護レベルなど、いくつかの要因によって異なります。ただし、ウイルス対策をもう1層追加することで、セキュリティを大きく強化できるケースがいくつかあります。
内蔵保護機能で十分な場合
これは、内蔵セキュリティで十分なことが決してないという意味ではありません。システムを常に最新の状態に保ち、ソフトウェアを慎重にダウンロードし、サポート対象のブラウザーを使用している場合は、基本的��なマルウェア対策だけで十分なことがあります。このような場合は、内蔵セキュリティでニーズに十分な保護を得られる可能性があります。
追加のウイルス対策が役立つ場合
追加の保護機能や管理機能が組み込みのセキュリティ以上に必要な場合、サードパーティのウイルス対策ソフトウェアが役立つことがあります。より高度なフィッシング対策や詐欺対策、複数のコンピュータ向けの保護、より見やすいセキュリティスキャンやアラート、またはエクスプロイトやリムーバブルデバイスに対する追加の保護が必要な場合は、より強力なセキュリティ機能が必要になります。
このような場合は、追加のウイルス対策ソフトウェアが必要になることがあります。
なぜユーザーの行動が今でも重要なのか
アンチウイルスソフトウェアがどれだけ強力でも、ユーザーの行動は依然として最初であり、かつ最も重要な防御線です。アンチウイルスソフトウェアは、更新の放置、パスワードの使い回し、安全でないダウンロード、そして特に見知らぬユーザーにリモートアクセスを許可することまでは補えません。セキュリティのベストプラクティス、フィッシングを防ぐ方法、そして避けるべき危険な行動を理解するのは、依然としてユーザー自身にかかっています。
最も重要なウイルス対策機能はどれですか？
以上を踏まえると、最も重要なアンチウイルス機能は何でしょうか？ほとんどのアンチウイルスソリューションには複数の機能や性能が含まれてい�ますが、選択肢を比較検討する際に必ず確認したい必須項目は次のとおりです。
1. リアルタイムのマルウェア保護
ウイルス対策ソフトの主な機能は、マルウェアから保護することです。優れたウイルス対策ソフトは、手動スキャンをときどき実行して手遅れになってからウイルスを検出するのではなく、ファイルやプロセスを継続的に監視し、脅威をリアルタイムで検出できる必要があります。
2. フィッシングと悪意のあるWebサイトからの保護
インターネット上には、個人情報、パスワード、その他の機密データを盗むことを目的としたフィッシング詐欺や悪意のあるWebサイトが数多く存在します。そのため、アンチウイルスソフトウェアにはそれらからの保護も含まれているべきです。優れたアンチウイルスソフトウェアは、ユーザーが機密情報を入力してデータを危険にさらす前に、偽装リンク、偽のログインページ、悪意のあるダウンロードを特定するのに役立ちます。
3. 振る舞いベースの脅威検出
振る舞いベースの検出は、既知のマルウェアシグネチャだけに頼るのではなく、異常なプロセス動作やファイルを変更しようとする試みなどの不審な動作を検出します。これにより、これまでに知られている脅威と完全には一致しない悪意のあるアクティビティを特定できる可能性があります。
4. 自動セキュリティ更新
サイバー脅威は常に変化しているため、サイバーセキュリティもそれに適応できる必要があります。アンチウイルスソフトウェアには、マルウェア定義、レピュテーションデータ、検出モデル��の更新を含む自動更新機能が備わっている必要があります。これにより、手動で保守しなくても最新の動向に対応できます。
5. エクスプロイト対策
サイバー攻撃は、既知の脆弱性を悪用してデバイスやネットワークに侵入することを狙う場合がよくあります。そのため、ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとする試みを検出してブロックするのに役立つエクスプロイト保護は有用です。
6. リムーバブルメディアのスキャン
USBドライブや外付けハードドライブには、開いたり実行したりした際にコンピュータを感染させる可能性のある悪意のあるファイルが含まれていることがあります。こうしたリムーバブルデバイスをスキャンすることは重要です。特に、コンピュータ間でファイルを頻繁に移動するユーザーにとっては欠かせません。
7. わかりやすいアラートと隔離のコントロール
脅威が検出された場合、ユーザーに通知され、その内容が明確であるべきです。ユーザーは、何が検出され、どのような対応が取られたのか、また追加対応が必要かどうかを把握できる必要があります。
どのウイルス対策機能がオプションですか？
すべてのウイルス対策機能が必要とは限りません。多くのウイルス対策製品は、より広範なセキュリティスイートとして販売されていますが、必須ではない追加機能が含まれている場合があります。こうした機能は便利であるものの、重視すべきは中核となる保護機能です。機能一覧が長いからといって、必ずしも優れたソリューションとは限りません。
オプションのウイルス対策機能には、次のようなものがあります。
VPN: VPNはリモートネットワークへのアクセスや現在地の変更に役立ちますが、すべてのユーザーに必要というわけではありません。
パスワードマネージャー: パスワードマネージャーは、強力なパスワードの作成、簡単にアクセスできる保存、盗まれた場合の検出に役立ちます。ただし、それが必須機能であるとは限りません。
IDモニタリング: IDモニタリングサービスは、個人情報が盗まれた場合にユーザーへ警告できます。これはデータ侵害の際に役立ちますが、まず優先すべきなのは、情報が盗まれないように保護することです。
クラウドバックアップ: クラウドバックアップは、何かが失われたときにデータを保存・復元するのに便利ですが、すべてのユーザーに必要というわけではありません。
ペアレンタルコントロール: ペアレンタルコントロールを使うと、保護者は子どもが危険なサイトや成人向けサイトにアクセスしないようにし、スクリーンタイムを管理できます。子どもの保護者でない場合、これは必要ありません。
セキュアブラウザー: セキュアブラウザーは、インターネット閲覧中のユーザー保護に役立ちます。これはオンラインで過ごす時間が長い人にとって便利なツールですが、他の重要な機能の代わりになるものではありません。
デバイス最適化ツール: これらのツールは、システムのパフォーマンス向上、ストレージ容量の確保、不要ファ�イルの削除に役立ちます。デバイスの効率向上には便利ですが、必須のセキュリティツールではありません。
スタンドアロンのファイアウォール制御: ファイアウォールはサイバーセキュリティにおいて重要であり、見過ごすべきではありませんが、包括的なセキュリティ戦略の一部として組み込むのが最適です。
Webカメラまたはマイクの監視: これらのツールは、Webカメラやマイクを保護し、プライバシーとセキュリティを強化するのに役立ちます。これらは便利なオプションですが、あくまで追加されていると便利な機能です。
無料のウイルス対策と有料のウイルス対策
これまで無料のウイルス対策ソフトやデバイスに組み込まれたセキュリティ機能を使っていて、それで十分だったのかもしれません。無料のウイルス対策ソフトと有料ソフトの違いは何だろう、と疑問に思っているかもしれません。違いは次のように整理できます。
無料アンチウイルスで通常提供されるもの
無料で内蔵されているアンチウイルスソフトウェアでも、マルウェア検出、リアルタイム監視、スキャン、自動セキュリティ更新などの基本的な保護を提供できます。機能は製品によって異なるため、重要なのは含まれている保護機能と機能がニーズを満たしているかどうかです。
有料のウイルス対策で追加される可能性があるもの
有料製品は基本的なアンチウイルス保護を超え、フィッシング保護、振る舞いベースの検出、そのほかのセキュリティツールなどの高��度な機能を提供します。また、マルチデバイス対応や一元管理など、より高い利便性や管理機能に加え、ユーザーサポートも提供される傾向があります。
支払う価値があるかどうかを判断する方法
では、どれが自分に合っているかはどう判断すればよいのでしょうか？セキュリティニーズとアンチウイルスの選択肢を評価することで、無料のアンチウイルスソフトウェアで十分か、有料ツールに投資すべきかを判断できます。
次の点を検討しましょう。
内蔵セキュリティだけを使う場合、どのような保護のギャップが残るでしょうか？
何台のコンピュータを保護する必要がありますか？
複数のデバイスを1つのアカウントで管理したいですか？
追加機能は本当に役立ちますか？
更新時の価格は妥当ですか？
これにより、有料アンチウイルスに投資する価値があるかどうかを判断しやすくなります。
アンチウイルスはコンピュータのパフォーマンスにどの程度影響するべきでしょうか？
アンチウイルスソフトウェアを使用する際によくある懸念の1つが、コンピュータのスキャン中にどれだけのシステムリソースを使用するかです。ただし、アンチウイルスソフトウェアはファイルをスキャンし、アクティビティを監視するためにシステムリソースを使用する必要がありますが、優れたソフトウェアであれば通常のコンピュータ利用をより難しくすることはありません（また、そうあるべきではありません）。
アンチウイルスソフトウェアが「軽量」と説明されている場合は、明確なシステム要件と、入手可能であれば最新のパフォーマンステスト結果を確認しましょう。次のようないくつかの重要な要素を評価するのに役立ちます。
アイドル時のCPUとメモリ使用量。
クイックスキャンおよびフルスキャン中のパフォーマンスへの影響。
起動時間とアプリケーションの起動時間。
ノートパソコンのバッテリーへの影響。
ゲーム中やクリエイティブ作業中の中断。
スキャンのスケジュール設定と一時停止の制御。
ウイルス対策ツールが十分に軽量でない場合、これらの要因が速度やパフォーマンスに影響する可能性があります。
ウイルス対策ソフトウェアの互換性を確認する方法
では、アンチウイルスソフトウェアがデバイスに対応していることを、どうすれば確認できるのでしょうか。互換性には、インストーラーが存在するかどうかだけでなく、メモリ、OSバージョンなどの要素も全体的な互換性に影響します。
次の点を必ず確認しましょう。
対応しているWindowsまたはmacOSのバージョン、
プロセッサ、メモリ、ストレージの要件。
宣伝されている機能がすべてお使いのオペレーティングシステムで動作するか。
既存のセキュリティソフトウェアとの互換性。
含められるデバイス数と、Windows と Mac デバイスで1つのプランを共有できるかどうか（該当する場合）
デバイスを削除または交換する方法。
モバイル向け保護が含まれているか、別売りかどうか。
必要な機能を備えた単一のアンチウイルスツールを見つけるのがベストであり、異なる役割の複数のソリューションを併用するのはおすすめできません。2つのリアルタイムアンチウイルス製品を同時に実行すると、競合、重複スキャン、またはパフォーマンスの問題が発生する可能性があるため、両ベンダーがその構成を明示的にサポートしている場合を除き、避けましょう。
アンチウイルスの価格を比較する方法
アンチウイルスの選択肢を比較検討する際、価格は大きく異なることがありますが、各価格帯で提供される機能も同様に大きく異なります。最適な価格を判断するのは難しい場合があります。というのも、広告に表示されている初年度の料金が、実際にかかる費用や得られる価値を必ずしも適切に表しているとは限らないためです。
比較の際は、次の点を確認してください：
初年度のプロモーション価格
更新価格（初年度価格と同じとは限りません）
年額または月額請求。
対象となるデバイス数と、デバイスごとに異なる料金があるかどうか。
各プランに含まれる機能とオプション。
自動更新の条件には、最低契約期間の要件、その期間、キャンセル料などが含まれます。
キャンセルおよび返金ポリシー。
必要な基本機能や性能を使うには上位プランへのアップグレードが必要か、それとも最初から利用できるかどうか。
大きく表示された割引価格だけでなく、年間の総コスト、得られる�機能、保護対象にできるデバイス数を考慮することが重要です。最も高い価値を得るためには、長期的に支払う総額と、その価格で何が得られるのかを検討する必要があります。
個人用コンピュータ向けアンチウイルスソフトウェアの選び方
ここまでを踏まえて、評価プロセスを分かりやすく整理し、コンピュータに最適なアンチウイルスソフトウェアを見つけるお手伝いをします。選択肢を比較する際は、次の手順に従えば、十分な情報に基づいて判断できるようになります。
コンピュータとオペレーティングシステムを確認する: デバイスの種類、オペレーティングシステムのバージョン、ウイルス対策ソフトウェアのハードウェア要件を確認し、デバイスがそれらを満たしていることを確認してください。
すでに含まれている保護を確認する: 基本的なアンチウイルス機能はすでに備わっている可能性が高いため、現在の内蔵セキュリティで何がカバーされているのか、また追加の保護がどこで役立つのかを確認しましょう。
重要な脅威とユースケースを明確にする: どの脅威から防御すべきかを把握することも同じくらい重要です。フィッシング、悪意のあるダウンロード、悪意のあるWebサイト、リムーバブルメディア、共有デバイスなどの脅威を検討し、自分にとって重要なリスクに対応できるソリューションを見つけましょう。
中核となる保護機能を優先: 必須条件を満たすソリューションを選びましょう。まずはリアルタイムのマルウェア保護、フィッシング対策、振る舞い検知、更新、使いやすさに注目し、その後であると便利な機能を検討しましょう。
本当に役立つ追加機能を見極めましょう。 保護機能の中には役立つものもありますが、すべてが同じメリットをもたらすわけではありません。すでに持っているツールと重複するバンドル機能にお金を払わないようにしましょう。
パフォーマンスと第三者機関の結果を確認: アンチウイルスソフトウェアを購入する前に、その性能を確認することは常に重要です。可能な限り、システムへの影響、誤検知率、最近のテスト結果や検証内容を確認するようにしましょう。
デバイス数の上限と総額を比較: 最初に表示される価格が、最終的に支払う金額とは限りません。実際にいくらかかるかを把握するには、導入時の割引価格だけでなく、追加オプション、更新費用、デバイス保護全体の総コストまで考慮する必要があります。
サポートとアカウント管理を確認: 良質なサポートの重要性を見落とさないでください。必要なときにどのようにサポートを受けられるか、デバイスをどのように監視できるか、古いコンピュータを交換できるかを確認しましょう。
Splashtop Shieldでパソコンを保護する方法
Splashtop Shield は、WindowsとMacコンピュータ向けのAI搭載アンチウイルスソリューションです。機械学習を活用したファイル分析、クラウドレピュテーションチェック、頻繁に更新される検出データを組み合わせることで、マルウェアや不審なファイルの特定を支援します。
Splashtop Shieldは、個人、家族、そしてリモートワークやハイブリッドワークで個人用コンピュータを使うすべての方のために設計されています。複数の保護ツールを組み合わせてデバイスを安全に保ちます。内容は以下のとおりです。
悪意のあるファイルやプログラムを検出するマルウェア対策保護。
フィッシング対策により、フィッシングの試みや悪意のあるリンクの特定を支援します。
リアルタイムトラフィックスキャン により、悪意のあるトラフィックやオンラインの脅威の特定を支援します。
振る舞いベースの脅威検出により、ファイルやプロセスの挙動に基づいて不審なアクティビティを特定しやすくなります。
エクスプロイト対策により、ソフトウェアの脆弱性を悪用しようとする試みの検出とブロックを支援します。
USBとリムーバブルメディアのスキャンで、接続されたストレージデバイス上の悪意あるファイルの検出を支援します。
Splashtop Shield には、2台のデバイスを保護する Individual エディションと、1世帯内の最大5台の Windows およびMacコンピュータを保護する Family エディションがあります。
購入前の最終チェックリスト
アンチウイルスソリューションを評価する際に考慮すべき点は非常に多く、圧倒されてしまうこともあります。手頃な価格で、必要なものをすべて満たす選択肢だと、どうすれば確信できるでしょうか？
そのため、アンチウイルスソフトウェアを選ぶ際に使える便利なチェックリストをまとめました。ソリューションがこれらすべての項目を満たしていれば、ニーズに十分対応できるはずです。
ウイルス対策ソリューションを購入する前に、自分にこう問いかけてみてください。
自分のオペレーティングシステムに対応していますか？
リアルタイムのマルウェア保護とフィッシング保護を提供していますか？
複数の検知方法を使用していますか？
USBドライブや外付けハードドライブなどのリムーバブルメディアをスキャンできますか？
通常の使用時やスキャン中のパフォーマンスへの影響は許容範囲ですか？
そのアラートはわかりやすいですか？
そのプランで、サポートが必要なすべてのコンピュータをカバーできますか？
更新時の費用はいくらですか？
製品の主張は第三者によって独立して検証されていますか？
自分が利用するチャネルでサポートを受けられますか？
パソコンに適したウイルス対策ソフトを選びましょう
コンピュータ向けのアンチウイルスソフトウェアを選ぶ際は、デバイス、現在のセキュリティ保護の範�囲、使用習慣、必要な保護内容を理解する必要があります。優れたセキュリティとは、追加機能が最も多いものや特定の価格帯を選ぶことではなく、ニーズに合った適切なツールと機能を見つけることです。
強力な基本保護、OSとの互換性、管理しやすいパフォーマンスへの影響、わかりやすい価格設定、明確なアカウント管理機能は、セキュリティニーズと日常利用に合ったアンチウイルスソフトウェアを選ぶのに役立ちます。選択肢を評価する際は、数の多さだけでなく、自分にとって重要な要素をすべて考慮することが重要です。
Splashtop Shield と、それが Windows と Mac コンピュータにAIを活用した保護をどのように提供するのかについて、さらに詳しく知りたいですか？今すぐ、Splashtop Shield について知っておくべきことをすべてご確認ください。