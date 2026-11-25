FBIの2025年インターネット犯罪レポートによると、2025年に米国人がインターネット犯罪で被った損失は209億ドルに上り、前年から26%増加しました。また、このレポートで人工知能に独立したセクションが設けられたのは、この年が初めてでした。
Thomson Reuters InstituteのDeception in the AI Age 2026 reportは、なぜその数が増え続けているのかを説明する助けになります。このレポートは、米国の不正調査官13人、金融犯罪アナリスト、元連邦捜査官、テクノロジー企業の創業者へのインタビューをもとにまとめられており、AIによって詐欺は、時間のかかる手作業から、自動化された大量処理のオペレーションへと変わったと論じています。また、人間が実行する詐欺を前提に設計された対策では後れを取っているとも警告しています。
以下では、このレポートの調査結果のうち4つを詳しく見ていきながら、それぞれが企業や個人にとって何を意味するのか、そしてコンピューター自体の保護がその中でどのような役割を果たすのかを解説します。
The Deception in the AI Ageレポートで明らかになったこと
1. 詐欺が成功するのは、被害��者が応じてしまうからです
このレポートは、不正と詐欺の違いを明確に示しています。不正とは、犯罪者が盗まれた認証情報を使って資金を動かすような、本人の許可のない行為です。詐欺では、被害者本人が自ら行動を起こすように誘導されるため、支払い、ログイン、ダウンロードは正当なものに見えます。正しい本人が行っているため、すべての確認が通ってしまいます。
そのため、本人確認だけを行うセキュリティでは、詐欺を見抜くのが難しくなります。その結果、被害額も高額になります。2025年にFBIに報告された損失のうち、85%はサイバーを悪用した不正や詐欺によるものでした。保護機能は、相手のうそに基づいて誰かが行動を起こそうとするその瞬間、行動が完了する前に介入しなければなりません。
2. AIによって詐欺は流れ作業になった
報告書によると、AIによって犯罪者は何千ものソーシャルエンジニアリングの手口を一度に試し、うまくいくものを残して、うまくいかないものを捨てられるようになっています。精巧なフィッシングメッセージ、声のクローン、偽造文書も、今ではほとんど技術がなくても作成できます。報告書ではさらに、こうした活動を大規模に運営する、しばしば人身売買された労働者が配置された組織的な詐欺拠点についても説明しています。
FBIのデータは、その初期の影響を示しています。IC3は2025年に、AIに関連する苦情を22,364件受理しており、報告された損失額は約8億9,300万ドルに上りました。
詐欺を見分けようとする人にとって、見慣れた警告サインは薄れつつあります。誤字、不自然な言い回し、どこか違和感のある話し方は、もはや確かな見分けの手がかりではありません。注意喚起トレーニングは今でも重要ですが、説得力のあるメッセージと高くつくミスの間を隔てる唯一のものでは、もはやありません。
3. エージェント型AIは人間の詐欺師を不要にする可能性がある
このレポートの中で最も先を見据えた警告は、agentic AI に関するものです。これは、被害者に接触し、その反応に応じてやり取りを変え、人間のオペレーターなしで詐欺を最初から最後まで実行できる自律型システムを指します。Thomson Reuters Institute は、この変化はまもなく起こると見ており、金融機関には準備のためのおよそ12か月があると述べています。
詐欺の試みは1件ごとの実行コストがほとんどかからないため、件数が増え、同じ人がより頻繁に狙われるようになります。誰かが問題に気づくことに依存する防御策には、24時間体制で機能する自動化されたバックアップ体制が必要です。
4. 資金が動く頃には、詐欺はすでに起きている
銀行に見えるのはその取引です。しかし、そこに至るまでに何週間も続いたやり取りまでは、ほとんど見えていません。Datos InsightsのTrace Fooshee氏がレポートで述べているように、金融機関は詐欺の"最後のほんの一部分"しか見えていません。最初の接触や、信用させるための働きかけは、ソーシャルメディア、メッセージングアプリ、電話で行われます。
詐欺を食い止める最善のチャンスは、誰かが支払いを承認する前の、もっと早い段階にあります。多くの詐欺では、そうしたより早い段階のひとつが、被害者自身のコンピュータ上で起こります。
詐欺が被害者のコンピュータに入り込む経路
このレポートは支払いに焦点を当てていますが、多くの詐欺では、その前にまず被害者自身のコンピュータ上で起こる段階があります。繰り返し見られる経路は、主に次の3つです。
偽のWebサイトやログインページ。フィッシングリンクをクリックすると、銀行やメール、ソフトウェアのログインページを本物そっくりに模倣したページに誘導され、パスワードや支払い情報を盗み取られます。2025年にIC3へ最も多く報告された犯罪類型は、フィッシングとスプーフィングでした。
悪意のあるファイルや偽のダウンロード。メールの添付ファイル、偽の請求書、または偽のソフトウェア更新によってマルウェアがインストールされ、データが盗まれたり、攻撃者がそのコンピュータへの足がかりを得たりします。
偽のサポート警告。ポップアップや予期しない電話で、コンピュータに問題があると主張し、被害者に偽のヘルプラインへ電話するよう促します。そこで、修理費用の支払いを求められたり、発信者にコンピュータの操作権限を渡すよう求められたりします。FTCのテックサポート詐欺に関するガイダンスでは、本物のセキュリティ警告が電話番号に電話するよう求めることは決してないと指摘しています。IC3によると、2025年に報告された損失額のうち、テックサポート詐欺とカスタマーサポート詐欺は21億3,000万ドルを占めました。
どの場合でも、被害者はリンクをクリックしたり、ファイルを開いた�り、電話をかけたりといった行動を自ら取っています。だからこそ、こうした瞬間は、何かが銀行に到達するはるか前に、コンピュータ上で食い止める必要があります。
今、詐欺防止に求められるもの
この報告書が防御側に伝えているのは、詐欺の防止はもっと早い段階から始める必要があるということです。企業でも家庭でも、そのために必要なのは次の4つの習慣です。
いったん立ち止まりましょう。報告書が示す最もシンプルな対策は、たとえ数分でも、行動を起こす前に待つことです。FBIも同じ助言をしており、お金や個人情報を送る前に "少し立ち止まる" よう呼びかけています。
別の連絡手段で確認してください。支払い依頼、アカウント変更、またはサポートの電話は、すでに信頼している電話番号や連絡先を使って本人または会社に連絡し、確認してください。
アカウントだけでなく、コンピュータも守りましょう。詐欺サイトや不正なリモートアクセスツールは、読み込まれたりインストールされたりする前にブロックしましょう。そうすれば、巧妙なおとりが入り込める余地を減らせます。
声を上げやすい環境をつくりましょう。従業員や家族は、何かおかしいと感じたときに、誰に伝えればよいのかを、責められる心配なく正確にわかっているべきです。
すべてのコントロールについては、ITチーム向けの詐欺対策ガイドをご覧ください。
Splashtop ShieldがWindowsとMacで詐欺の防止に役立つ仕組み
Splashtop Shieldは、WindowsおよびMacコンピュータ向けのエンドポイント保護で、標準的なウイルス対策に加えて、詐欺対策とリモートアクセス乗っ取り防止機能を提供します。これは、偽サイトをクリックしたり、リモートアクセスソフトウェアをインストールするよう求められて応じたりするなど、詐欺がコンピュータに及ぶ瞬間を想定して設計されています。
2026年4月にWest Coast Labsが実施した独立テストで、Splashtop Shieldはテスト対象の脅威に対して100%の防御率を達成しました。2026年11月、SplashtopはSplashtop ShieldとともにMicrosoft Virus Initiativeに参加しました。このイニシアチブは、承認された独立試験機関によって製品が認定され、Windowsとの信頼性の高い統合に関するMicrosoftの要件を満たしたセキュリティベンダー向けのMicrosoftのプログラムです。
Splashtop Shieldが詐欺の防止にどう役立つのかを見てみましょう。
1. 詐欺サイトやフィッシングサイトをブロック
Splashtop Shield は、安全でないサイトや既知のフィッシングサイトをブロックし、AI支援の検知機能で新たに出てくる詐欺や広がりつつある詐欺も見つけ出します。AIが作成したメッセージによって本物そっくりの偽ログインページに誘導された場合でも、Splashtop Shield は入力される前にそのページをブロックできます。
2. 悪意のあるファイルを阻止
Splashtop Shieldには、悪意のあるファイルや安全でないアプリケー�ションが実行される前に阻止するよう設計された、リアルタイムのマルウェア対策保護とアクセス時スキャンが含まれています。偽の請求書や偽のソフトウェア更新がコンピュータに入り込んでも、Splashtop Shieldなら被害が出る前に阻止できます。
3. リモートアクセスの乗っ取りを防止
Splashtop Shieldは、詐欺師が頼りにしているリモートアクセスツールのインストールの試みを検出してブロックし、その際にアラートを送信します。これにより、電話中の相手がすでに信じ込まされていたとしても、偽のサポート担当者がアクセスを求めるまさにその瞬間をカバーできます。
仕事にも家庭にも保護を
Splashtop Shield for Business は、Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop Enterprise、Splashtop AEMを含む、有効なSplashtopビジネス製品サブスクリプションに追加できるアドオンとしてご利用いただけます。アラートは、ITチームがすでに確認しているエンドポイントデータとあわせて表示され、ITはアラートから直接リモートセッションに入り、調査を行えます。
Splashtop Shield for Home and Family は個人用コンピュータを保護します。2台、5台、10台向けのプランをご用意しています。ファミリープランでは、信頼できる家族へのアラート通知と、必要なときに実践的なサポートを受けられるRemote Helpが追加されます。
詐欺師が最初に狙うコンピュータを保護
The Deception in the AI Ageレポートは、詐欺が今後さらに速く、安く、そしてより巧妙になっていくことを強く示しています。被害者自身��の承認行為が攻撃そのものである場合、防御はその承認が被害につながる前に機能しなければなりません。
企業向けには、Splashtop Shield for BusinessをSplashtopのビジネス製品に追加できるオプションとしてご利用いただけます。サブスクリプションにSplashtop Shieldを追加して、チームのWindowsおよびMacエンドポイントを保護しましょう。
個人やご家族のコンピュータ向けに、Splashtop Shield for Home and Familyの7日間無料トライアルを始めましょう。