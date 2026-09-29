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Splashtop20 years of trust
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保護を強化しながら、管理の手間を削減。

Splashtop Shield for Business

最新のウイルス対策ソフト、AIによる検出機能、および詐欺対策機能でリスクを軽減し、セキュリティ体制を強化しましょう。

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今日のビジネスセキュリティの現状

48%確認された侵害のうち、ランサムウェアが関与したケースは前年の44％から増加した¹

9.8%米国企業が昨年詐欺によって失った年間収益の割合は前年比46％増加²

96%ランサムウェアの被害者の多くは中小企業だった¹

出典: 1) Verizon 2026 データ侵害調査報告書。2) TransUnion 2025年下半期グローバル不正報告。

従来のAV機器を超える保護

日常的なウイルス対策から集中型IT対応まで、Shieldはビジネスを危険にさらすあらゆるギャップを埋めます。


最新のウイルス対策およびマルウェア対策

悪意のあるファイルや安全でないアプリケーションが実行される前に阻止する。

  • リアルタイムのマルウェア対策とオンアクセススキャン

  • AI支援による検出は、シグネチャベースのスキャンでは見逃される脅威を捉える


詐欺およびフィッシング対策

従業員だけでなく、従業員自身を標的とした詐欺にも注意しましょう。

  • 危険なサイトや既知のフィッシングサイトをブロックします

  • 詐欺検出システムが未知の新たな詐欺を摘発

  • 脅威が阻止された瞬間にチームにアラートを送信します


不正なリモートアクセス乗っ取りを阻止する

今日の情報漏洩は、マルウェアではなく、電話から始まることが多い。

  • 不正なリモートアクセスツール（RAT）のインストール試行を検知し、ブロックします。

  • 乗っ取りの試みが検出されると、IT部門に即座に警告を発する


Splashtop Remote Access、Support、AEM と統合

アラートを確認し、ツールを切り替えずにリモート接続で調査できます。

  • アラートは、チームが既にチェックしているエンドポイントデータと並行して表示されます。

  • 接続して別のコンソールを付けずに解決する

  • アラートから直接リモートセッションに移行できます


Splashtop Shield for Business Pricing

有効なSplashtopビジネス製品サブスクリプションのアドオンとして利用可能

エンドポイント数

Splashtopで節約！

1-100

187 / エンドポイント / 月

101〜3000

154 / エンドポイント / 月

3000以上

価格については営業担当者にお問い合わせください

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ビジネス向け Splashtop シールドの利点

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    ストレートフォード設定

    WindowsエンドポイントやMacOSエンドポイント間で数分で保護を稼働させ、専任のセキュリティチームは不要です。

  • AI支援による検出

    標準的なウイルス対策ソフトが見逃すマルウェア、フィッシング、新たな詐欺を検知します

  • 日常的な簡単な管理

    保護とポリシーを管理し、チームが既にチェックしているエンドポイントデータと並んでアラートを表示します。

  • シンプルな段階的料金設定

    チームの成長に合わせて拡張でき、既存のシステム構成を複雑化させることはありません。

リソース

Splashtopシールドサポート記事
データシート

よくある質問

Shieldは完全なウイルス対策ソフトですか？それとも他に別のプログラムも必要ですか？
エンドポイントに既に組み込まれているウイルス対策機能を利用しないのはなぜでしょうか？
Shield for Businessの料金体系はどのようになっていますか？
設定にはどのくらい時間がかかりますか?
私たちのデータはどのように取り扱われますか？
月次請求は可能ですか？
Shield for Businessを使うには、アクティブなSplashtopサブスクリプションが必要ですか?
Shield for Businessを利用するには何が必要ですか？

毎年、ランサムウェアは中小企業に数百万ドルの損害を与えている。

エンドポイントとチームを守ることが、これまで以上に重要になっています。下のボタンをクリックしてmy.splashtopコンソールにログインし、Splashtop Shield for Businessをサブスクリプションに追加してください。さらにサポートが必要な場合は、営業担当までご連絡ください。

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