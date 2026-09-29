保護を強化しながら、管理の手間を削減。
Splashtop Shield for Business
最新のウイルス対策ソフト、AIによる検出機能、および詐欺対策機能でリスクを軽減し、セキュリティ体制を強化しましょう。
今日のビジネスセキュリティの現状
48%確認された侵害のうち、ランサムウェアが関与したケースは前年の44％から増加した¹
9.8%米国企業が昨年詐欺によって失った年間収益の割合は前年比46％増加²
96%ランサムウェアの被害者の多くは中小企業だった¹
出典: 1) Verizon 2026 データ侵害調査報告書。2) TransUnion 2025年下半期グローバル不正報告。
従来のAV機器を超える保護
日常的なウイルス対策から集中型IT対応まで、Shieldはビジネスを危険にさらすあらゆるギャップを埋めます。
最新のウイルス対策およびマルウェア対策
悪意のあるファイルや安全でないアプリケーションが実行される前に阻止する。
リアルタイムのマルウェア対策とオンアクセススキャン
AI支援による検出は、シグネチャベースのスキャンでは見逃される脅威を捉える
詐欺およびフィッシング対策
従業員だけでなく、従業員自身を標的とした詐欺にも注意しましょう。
危険なサイトや既知のフィッシングサイトをブロックします
詐欺検出システムが未知の新たな詐欺を摘発
脅威が阻止された瞬間にチームにアラートを送信します
不正なリモートアクセス乗っ取りを阻止する
今日の情報漏洩は、マルウェアではなく、電話から始まることが多い。
不正なリモートアクセスツール（RAT）のインストール試行を検知し、ブロックします。
乗っ取りの試みが検出されると、IT部門に即座に警告を発する
Splashtop Remote Access、Support、AEM と統合
アラートを確認し、ツールを切り替えずにリモート接続で調査できます。
アラートは、チームが既にチェックしているエンドポイントデータと並行して表示されます。
接続して別のコンソールを付けずに解決する
アラートから直接リモートセッションに移行できます
Splashtop Shield for Business Pricing
有効なSplashtopビジネス製品サブスクリプションのアドオンとして利用可能
エンドポイント数
Splashtopで節約！
1-100
￥187 / エンドポイント / 月
101〜3000
￥154 / エンドポイント / ��月
3000以上
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ビジネス向け Splashtop シールドの利点
ストレートフォード設定
WindowsエンドポイントやMacOSエンドポイント間で数分で保護を稼働させ、専任のセキュリティチームは不要です。
AI支援による検出
標準的なウイルス対策ソフトが見逃すマルウェア、フィッシング、新たな詐欺を検知します
日常的な簡単な管理
保護とポリシーを管理し、チームが既にチェックしているエンドポイントデータと並んでアラートを表示します。
シンプルな段階的料金設定
チームの成長に合わせて拡張でき、既存のシステム構成を複雑化させることはありません。