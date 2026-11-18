Splashtop、Microsoft Virus Initiative に参加し、Microsoft 環境の保護を強化
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Splashtop Shieldは、独立した認証を受けたリアルタイムのマルウェア対策を追加し、更新プログラムはSplashtopの安全な設定運用に基づいて提供されます。
カリフォルニア州サンフランシスコ、2026年11月18日 – Splashtop は本日、承認済みの独立系テストラボの認証を取得し、Windows ® との信頼性の高い統合に関するMicrosoftの要件を満たすセキュリティベンダー向けのMicrosoft ® プログラムである Microsoft Virus Initiative （MVI）への加盟を発表しました。この加盟により、SplashtopとMicrosoftの連携がさらに深まり、Microsoftを中心とする組織に向けた保護とレジリエンスの強化に向けた取り組みが前進します。 SplashtopはSplashtop ShieldによってMVIの参加要件を満たしました。これは、リアルタイムのマルウェア対策と、フィッシング、詐欺、不正なリモートアクセスといったソーシャルエンジニアリング攻撃への防御を組み合わせた製品です。Shieldは独立系テストラボのWest Coast Labsによる認証を取得�しており、まもなくWindows Security Centerと統合される予定です。これにより、デバイスのウイルス対策プロバイダーとしてWindowsに登録され、その保護ステータスがWindows Securityに表示されます。Shieldの更新もSplashtopの安全な設定運用に従っており、信頼性要件を満たすことで、組織が中断を防ぐのに役立ちます。 "IT管理者は絶え間なく続く攻撃への対応に追われており、すでに構築した環境に適合するか分からないセキュリティツールに賭けている時間はありません"と、SplashtopのCEO兼共同創業者であるMark Leeは述べています。「Shieldは独立した認証を受けており、Windowsで動作するように設計されているため、管理者は既存環境との適合性を心配することなく、フィッシングや詐欺に対する保護レイヤーを追加できます。」 Splashtopの製品ポートフォリオは、登録やポリシー管理にとどまらず、継続的なエンドポイント運用までMicrosoft環境を拡張します。
フィッシング対策にもう1つの防御線を追加: Splashtop Shieldは、すべてのクリックを検査してフィッシングや詐欺を検出し、Microsoft Defender® Antivirusと連携しながら、サポートやパッチ管理と同じコンソールで管理できます。
あらゆるデバイスの問題を解決: Splashtop Remote Support は、テナントをまたいだ環境も含め、有人または無人、管理対象または BYOD のデバイスで発生する問題を解決します。
アプリの脆弱性をより早く解消: Agentic Packrは、AIを使ってサードパーティ製アプリやカスタムアプリをパッケージ化し、テストとマルウェアスキャンを行ったうえで、Microsoft Intune® にワンクリックで公開します。
チェックインを待たずにパッチ適用： Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) は、KEV と CVE のリスクに基づいて優先順位を付けた Windows、macOS、サードパーティ製アプリにパッチを適用し、すべての修正を証明するログを提供します。
共有Wi-Fiパスワードを廃止: Foxpass は、Intune を通じてパスワードレスの証明書ベース Wi-Fi と VPN アクセスを提供し、Microsoft Cloud PKI と連携してオンプレミスの RADIUS サーバーを不要にします。
MVI を通じて、Microsoft は、Windows の顧客を保護する製品を提供するセキュリティベンダーと直接連携しています。詳細については、11月17日～20日にサンフランシスコの Moscone Center で開催される Microsoft Ignite ® に出展する Splashtop の こちら をご覧ください。ブース番号は 6269L です。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、リモートサポート、管理ソリューションを提供する世界有数の高評価プロバイダーとして、場所を問わず働く時代におけるセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先に考えるSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、簡単に導入・利用・管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている導入しやすいソリューションとして、Splashtopは柔軟性の高いプランを通じて、ユーザーが自社のペースで成長・拡大できるよう支援するパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association（MISA）に参加しており、今日のIT環境で進化し続ける課題への対応を支援するため、Microsoftと連携しています。詳細については、www.splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください。
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune, and Windows は、Microsoft グループ各社の商標です。
ニュース概要
Splashtop は、Windows 向けのマルウェア対策技術を開発する組織向けの Microsoft のプログラム、Microsoft Virus Initiative (MVI) への参加が認められました。
MVIメンバーは、独立した認証を受けたリアルタイム保護を提供し、Windowsとの信頼性の高い統合に関するMicrosoftの要件を満たす必要があります。
このメンバーシップは、Microsoft Intelligent Security Association (MISA) におけるSplashtopの役割と、Microsoft環境でITチームができることを広げるために設計された製品を基盤としています。