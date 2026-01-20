Confronto prezzi LogMeIn

LogMeIn Pro viene da tempo utilizzato per consentire l'accesso remoto ai computer da un altro dispositivo. È l'ideale per lavorare a distanza, perché si può accedere al computer da qualsiasi luogo.
Tuttavia, vale la pena spendere cifre così alte per LogMeIn Pro? Se si considera il costo elevato in rapporto alle prestazioni e alle funzionalità, la risposta è no. Esistono strumenti per il desktop remoto migliori, che costano molto meno di LogMeIn Pro.
Per questo motivo, Splashtop Remote Access Pro è la soluzione di desktop remoto migliore e consente di risparmiare oltre il 70% sul costo dell'abbonamento rispetto a LogMeIn Pro! Diamo un'occhiata ai prezzi di Splashtop rispetto a quelli di LogMeIn Pro.
Quanto costa LogMeIn Pro
LogMeIn Pro ha un costo iniziale di 349,99 € all'anno per accedere solo a due computer ( il sito web di LogMeIn riporta i prezzi su base mensile, ma la fatturazione avviene annualmente). Si tratta di un prezzo elevato per un accesso minimo. Splashtop Remote Access Pro, invece, costa 90 € all'anno e consente di accedere a un massimo di 10 computer, con un risparmio di oltre il 70% sul costo della licenza rispetto a LogMeIn.
A causa del prezzo elevato, LogMeIn Pro è considerato economicamente svantaggioso per molti privati e piccole imprese. Inoltre, l'azienda ha la spiacevole abitudine di aumentare il prezzo di LogMeIn Pro, il che rende il rinnovo dell'abbonamento ancora più costoso per i clienti.
LogMeIn Pro vale il prezzo che costa?
Si potrebbe pensare che un prezzo più alto di oltre il 70% rispetto a Splashtop indichi che LogMeIn Pro abbia più funzioni di Splashtop Remote Access Pro. Tuttavia, Splashtop dispone di un maggior numero di funzioni che consentono di lavorare in modo produttivo da remoto. Di conseguenza, LogMeIn Pro non vale il suo prezzo.
Splashtop Remote Access Pro è dotato delle principali funzioni che ci si aspetta da una soluzione di accesso remoto, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, la chat, il riavvio remoto, il wake-on-LAN remoto, il supporto multi-monitor e molte altre funzioni.
Inoltre, Splashtop Remote Access Pro include anche le seguenti funzioni che non sono disponibili in LogMeIn Pro:
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
Supporto multi-monitor (per Windows e Mac)
Possibilità per due utenti di accedere in remoto a un computer contemporaneamente
Dai un'occhiata al confronto completo delle funzioni per capire perché Splashtop Remote Access Pro è la migliore alternativa a LogMeIn Pro.
Scopri Splashtop, un'alternativa economica a LogMeIn Pro
Se stai cercando una soluzione di accesso remoto di alta qualità che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, Splashtop è l'alternativa perfetta a LogMeIn Pro. Splashtop ha tutte le funzionalità essenziali di cui hai bisogno, come lo streaming HD, il supporto multi-monitor, la stampa da remoto e il trasferimento di file, ma a un prezzo molto più conveniente. Con Splashtop, puoi risparmiare notevolmente sui costi di abbonamento senza sacrificare le prestazioni o la sicurezza. Che tu sia un privato o un'azienda, i piani tariffari flessibili di Splashtop lo rendono una scelta intelligente ed economica per le tue esigenze di accesso remoto.
Prezzi di LogMeIn Pro e costi di Splashtop Remote Access Pro
Prezzo di LogMeIn Pro (all'anno): 349,99 €
Prezzo di Splashtop Remote Access Pro (all'anno): 90 €
Quando si valutano le soluzioni di accesso remoto, il costo è un fattore critico, soprattutto per le aziende che vogliono massimizzare il valore senza spendere troppo. LogMeIn Pro è noto per i suoi prezzi elevati, in particolare con l'aumento del numero degli utenti o dei dispositivi. I prezzi di LogMeIn Pro partono da una tariffa molto più alta rispetto a Splashtop Remote Access Pro, cosa che lo rende un'opzione costosa per coloro che necessitano di più connessioni.
Splashtop Remote Access Pro, invece, offre una struttura dei prezzi molto più competitiva. Con Splashtop, puoi accedere a un massimo di 10 computer per utente a una frazione del costo di LogMeIn Pro, che rappresenta un'opzione ideale per aziende e privati che necessitano di un accesso remoto affidabile senza sforare il budget. Inoltre, nonostante il suo costo inferiore, Splashtop non scende a compromessi quando si parla di funzionalità. Il piano include lo streaming ad alta definizione, il supporto multimonitor, il trasferimento di file e la stampa da remoto.
Nel tempo, i risparmi con Splashtop possono essere molto alti, soprattutto per le aziende che gestiscono diverse connessioni remote, e riallocati ad altre aree critiche della tua azienda, cosa che rende Splashtop non solo un'opzione più conveniente, ma anche un investimento più intelligente per le esigenze di accesso remoto a lungo termine.
In sintesi, quando si confrontano LogMeIn Pro e Splashtop Remote Access Pro, Splashtop si distingue come la soluzione più conveniente, offrendo lo stesso livello di qualità e sicurezza a un prezzo molto ridotto.
Procedura dettagliata per il passaggio da LogMeIn a Splashtop
Passare da LogMeIn a Splashtop è un processo semplice che può essere completato in poche fasi, assicurando una transizione fluida con un'interruzione minima del flusso di lavoro.
Passaggio 1: valuta le tue esigenze
Determina il numero di dispositivi e utenti che hanno bisogno dell'accesso remoto. Rivedi i piani di Splashtop per scegliere quello più adatto alle tue esigenze, come Splashtop Remote Access Pro per team o singoli utenti.
Passaggio 2: registrati a Splashtop
Visita il sito web di Splashtop e iscriviti al piano più adatto alle tue esigenze. Splashtop offre una prova gratuita, per permetterti di testare le sue funzionalità prima di impegnarti in un acquisto.
Passaggio 3: installa Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi
Scarica e installa Splashtop Streamer sui computer a cui desideri accedere da remoto. Questo software abilita le connessioni remote e deve essere installato su ogni macchina host.
Passaggio 4: installa l'app Splashtop Business sui tuoi dispositivi di accesso
Sui dispositivi che utilizzerai per connetterti da remoto, scarica e installa l'app Splashtop Business, che ti consentirà di gestire e controllare le tue sessioni remote senza problemi.
Passaggio 5: configurazione e test
Accedi all'app Splashtop utilizzando le credenziali del tuo account e connettiti ai tuoi dispositivi host.Testa la connessione per assicurarsi che tutto funzioni senza problemi.Configura eventuali impostazioni aggiuntive, come il supporto multimonitor o le opzioni di trasferimento dei file.
Passaggio 6: annulla l'abbonamento a LogMeIn
Una volta che sei soddisfatto di Splashtop e tutto è configurato correttamente, annulla l'abbonamento a LogMeIn per evitare costi sovrapposti. La convenienza di Splashtop diventerà evidente con l'aumentare dei risparmi rispetto all'abbonamento al prodotto precedente.
Passaggio 7: esplora le funzionalità di Splashtop
Approfitta delle funzionalità complete offerte da Splashtop, come la stampa da remoto, la registrazione delle sessioni e le opzioni di sicurezza avanzate, che ti consentiranno di ottenere il massimo dalla tua nuova soluzione di accesso remoto.
Seguendo questi passaggi, puoi passare facilmente da LogMeIn a Splashtop, godendo di una soluzione di accesso remoto più conveniente e ricca di funzionalità.
Prova gratuitamente Splashtop Remote Access Pro
Scegliendo Splashtop rispetto a LogMeIn Pro scoprirai una piattaforma per desktop remoto più performante, con le migliori funzionalità e una sicurezza leader del settore. E, come abbiamo sottolineato, risparmierai oltre il 70% sul costo della licenza rispetto a LogMeIn Pro.
Vuoi sapere cosa dicono gli utenti? Gli utenti di TrustRadius hanno assegnato a Splashtop un punteggio superiore a quello di LogMeIn Pro. Splashtop ha ottenuto un punteggio più alto per la migliore esperienza utente, la maggiore facilità d'uso e il miglior servizio clienti.
Inizia oggi stesso con una prova gratuita di Splashtop Remote Access Pro, così potrai scoprire in prima persona perché è lo strumento di accesso remoto migliore e potrai risparmiare oltre il 70% sul tuo abbonamento rispetto al prezzo di LogMeIn Pro.