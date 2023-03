Aumento dei prezzi di LogMeIn nel 2018

Un altro anno, un altro aumento dei prezzi

LogMeIn ha recentemente aumentato i prezzi del suo prodotto LogMeIn Pro. Gli utenti dovranno ora pagare €349.99 all'anno (rispetto ai 249,99 dollari del 2017) per il prodotto di accesso remoto di LogMeIn, con un aumento del 40 percento. Guarda il nostro confronto aggiornato dei prezzi di LogMeIn Pro.

Splashtop Business Access, la pluripremiata soluzione software per l'accesso remoto di Splashtop manterrà il suo prezzo iniziale a €55 /anno, e questo fa sì che, per 5 anni di fila, Splashtop si sia rifiutata di aumentare i prezzi del suo popolare software per l'accesso remoto.

Il 2018 segna un ulteriore aumento dei prezzi per LogMeIn Pro. Ecco uno sguardo al confronto dei prezzi tra LogMeIn Pro e Splashtop Business Access negli ultimi 5 anni.

Splashtop Business Access (la migliore alternativa a LogMeIn Pro) consente di connettersi in remoto ai computer di lavoro con qualsiasi altro dispositivo. Una volta connesso, potrai prendere il controllo del tuo computer e avere accesso a tutte le tue applicazioni e file. Il lavoro diventa facile grazie alle connessioni veloci di Splashtop con audio e video ad alta definizione.

Con Splashtop Business Access puoi spendere meno, usufruire di connessioni più veloci e accedere a un massimo di 10 computer (rispetto ai soli 2 con LogMeIn Pro) con Business Access Pro. Splashtop Business Access offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno a un prezzo molto più basso.

Sei interessato a provare una soluzione di accesso remoto per la prima volta o a passare da LogMeIn Pro? Prova subito con il nostro processo gratuito, senza obblighi e senza rischi. Ci vogliono solo un paio di minuti per iniziare! La tua produttività lavorativa, e il tuo portafoglio, ti ringrazieranno più tardi.

