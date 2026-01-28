Stai cercando un codice promozionale o uno sconto LogMeIn?

Risparmia ancora di più, fino all'80% sui prezzi di LogMeIn, scegliendo invece Splashtop. Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn. E rispetto ai prezzi di LogMeIn, Splashtop ti farà risparmiare più di qualsiasi sconto o coupon di LogMeIn.
Puoi avere la soluzione di accesso remoto al desktop più veloce e sicura senza pagare una fortuna. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop sono affidabili e pluripremiate e propongono offerte migliori di LogMeIn, anche con un codice coupon.
I codici promozionali LogMeIn sono sufficienti a compensare l'aumento dei costi?
Anche se un codice promozionale o un coupon di LogMeIn potrebbe sembrare un buon affare all'inizio, molti utenti stanno scoprendo che incide a malapena sulle crescenti tariffe di abbonamento della piattaforma. LogMeIn ha ripetutamente aumentato i suoi prezzi nel corso degli anni, con alcuni clienti che hanno visto i costi raddoppiare o addirittura triplicare. Un codice sconto temporaneo può offrire un sollievo a breve termine, ma non risolve il problema di fondo: il modello di prezzo di LogMeIn sta diventando meno sostenibile per individui, professionisti IT e piccole imprese.
Risparmia alla grande: scegli Splashtop invece di LogMeIn per risparmi massimi
Invece di inseguire codici promozionali a tempo limitato o offerte di coupon, passa a una soluzione di accesso remoto progettata con l'efficienza dei costi in mente. Con Splashtop, puoi risparmiare fino al 70% rispetto a LogMeIn, senza sacrificare prestazioni, sicurezza o funzionalità. Splashtop offre prezzi trasparenti e prevedibili senza rinnovi a sorpresa o costi nascosti, rendendolo l'investimento a lungo termine più intelligente per chiunque cerchi un potente accesso remoto a una frazione del costo.
Dimentica i coupon di LogMeIn Pro: passa a Splashtop e risparmia oltre il 70%
Se si confronta LogMeIn Pro con Splashtop Remote Access, Splashtop costa meno, funziona più velocemente e consente di accedere a più computer (fino a 10 per licenza). Puoi risparmiare fino a $250-$6.604 all'anno scegliendo Splashtop Remote Access rispetto a LogMeIn Pro.
Scopri perché Splashtop Remote Access è la migliore alternativa a LogMeIn Pro e guarda il nostro confronto dei prezzi di LogMeIn Pro.
Salta i Codici Sconto LogMeIn Central: Risparmia il 50% con Splashtop
Se scegli Splashtop Remote Support al posto di LogMeIn Central puoi risparmiare fino al 50% o più. Non esiste codice coupon che possa compensare questo risparmio.
Non lasciarti ingannare dalla differenza di prezzo però, Splashtop Remote Support ha le stesse funzionalità principali di LogMeIn Central. Puoi monitorare, gestire e supportare i tuoi endpoint da remoto con semplicità.
Scopri perché Splashtop Remote Support è la migliore alternativa a LogMeIn Central e dai un'occhiata al nostro confronto prezzi di LogMeIn Central.
Vai oltre i codici promozionali di LogMeIn Rescue: risparmia l'80% con Splashtop
Splashtop Remote Support è la migliore soluzione di assistenza remota supervisionata disponibile oggi sul mercato, ed è disponibile per te a un valore molto migliore rispetto a LogMeIn Rescue.
Molti ex clienti di LogMeIn, frustrati dall'aumento dei prezzi di rinnovo, sono già passati a Splashtop, che offre tutte le principali funzionalità necessarie per fornire assistenza remota on-demand. Puoi accedere da remoto a qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento, senza che l'utente finale debba scaricare o installare alcuna applicazione.
Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue e dai un'occhiata al nostro confronto dei prezzi di LogMeIn Rescue.
Non perdere tempo con i coupon di LogMeIn: ottieni il miglior affare su Remote Access con Splashtop!
Con sede a San Jose, in California, e fondata nel 2006, Splashtop si è concentrata sulla fornitura delle migliori soluzioni di desktop remoto, supporto remoto e mirroring dello schermo. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop sono utilizzate da decine di migliaia di aziende e da oltre 30 milioni di utenti per più di 800 milioni di sessioni.
I nostri prezzi sono più bassi rispetto alla concorrenza perché spendiamo meno in marketing e ci affidiamo al passaparola attraverso le recensioni positive dei nostri clienti che contribuiscono a far conoscere i nostri prodotti.