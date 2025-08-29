La migliore alternativa a LogMeIn 2023

Migliore Alternativa a LogMeIn per il 2026
Scegli Splashtop e risparmia fino all'80%
Perché prendere in considerazione la possibilità di passare da LogMeIn a Splashtop
Hai bisogno di un'alternativa migliore a LogMeIn Pro, LogMeIn Central o LogMeIn Rescue?
Migliaia di aziende, MSP e individui sono già passati da LogMeIn a Splashtop e non è difficile capire il perché:
Splashtop offre soluzioni di accesso remoto con il miglior rapporto qualità-prezzo, facendoti risparmiare fino all'80% all'anno rispetto a LogMeIn. Leggi il nostro confronto prezzi tra Splashtop e LogMeIn
Splashtop offre connessioni remote sicure e ad alte prestazioni con streaming 4K a 40 fotogrammi al secondo
Splashtop massimizza la produttività, supportando senza sforzo oltre 100.000 endpoint
e offrendo una suite completa di strumenti e funzionalità di alto livello per lavorare da remoto senza problemi.
Splashtop è dotato di tutti gli strumenti e di tutte le funzioni più importanti per lavorare da remoto
Splashtop ha ottenuto le più alte valutazioni di soddisfazione dei clienti da parte di recensori terzi e siti di recensioni peer-to-peer
Scegli la tua alternativa a LogMeIn: scopri le soluzioni Splashtop
Alternativa a LogMeIn Pro
Accesso remoto Splashtop
Inizio 5,50 €a/mese
Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per privati o aziende che desiderano abilitare il lo smart working per gli utenti. (Confronto dei prezzi di LogMeIn Pro)
LogMeIn Rescue Alternative
Splashtop Remote Support
Inizio 21 €a/mese
Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand (QuickSupport) a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.
Alternativa a LogMeIn centrale
Splashtop AEM
Parte da 119 € al mese* per 100 endpoint
Software per l'assistenza remota e la gestione degli endpoint. Accedi, monitora e gestisci i computer e i server dei tuoi clienti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
* fatturazione mensile. Sconti per la fatturazione annuale disponibili
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
Come molti altri professionisti IT, sono stato accecato dalla bomba dei prezzi di LogMeIn che ha lasciato me e i miei clienti a cercare un'alternativa a quella, ora troppo costosa, soluzione. Dopo aver fatto fare in modo temporaneo con soluzioni gratuite di altri prodotti, sono finalmente tornato a casa a Splashtop. Oltre ad essere facilmente implementato e scalato, Splashtop mi offre prestazioni eccellenti anche su connessioni abbozzate.
Micah Barham - Barham Technologies
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
Voglio solo dire che Splashtop Remote Access è un prodotto fantastico. Ho sostituito LogMeIn Pro con Splashtop perché stavo riscontrando problemi di affidabilità e il supporto clienti di LogMeIn non sembrava affatto disposto a risolvere il problema.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
Ultimate IT Guys svolge la maggior parte del suo lavoro da remoto. Riteniamo che Splashtop sia facile da usare, affidabile, sicuro e conveniente sia per i nostri tecnici che per i nostri clienti che lavorano da remoto. Siamo passati da LogMeIn a Splashtop a causa dei continui aumenti di prezzo e del calo del livello di assistenza di LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Unisciti ai nostri clienti soddisfatti
In passato utilizzavo LogMeIn. Splashtop è molto più economico ed è più facile configurare gli utenti con accesso controllato ai computer. Mi piace avere i registri delle sessioni e la cronologia. Sono stati estremamente utili.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Gli utenti di Capterra preferiscono Splashtop a LogMeIn
Hai già una licenza LogMeIn? Non c'è bisogno di aspettare.
Ottieni fino a 3 mesi extra con Splashtop: una delle principali alternative a LogMeIn
Trova la soluzione di accesso remoto perfetta al miglior prezzo
Ogni soluzione Splashtop è stata progettata tenendo conto di un caso d'uso specifico, il che significa che otterrai tutti gli strumenti e le funzionalità più importanti di cui hai bisogno al miglior prezzo. Se hai bisogno di una soluzione di controllo remoto per lavorare da casa o a distanza, per accedere a un laboratorio remoto o per ricevere assistenza a distanza, Splashtop ha la soluzione che fa per te.
Splashtop offre soluzioni di accesso e supporto remoto con funzioni come il trasferimento di file con il drag-and-drop, la chat, la stampa da remoto e altro ancora, garantendo una connettività e una produttività senza interruzioni.
Un'alternativa di accesso remoto sicura e ad alta velocità a LogMeIn per tutti i dispositivi
Splashtop supporta i sistemi operativi che utilizzi e offre un accesso remoto multipiattaforma. Puoi accedere da remoto a computer Windows e Mac da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Il personale IT può accedere a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per fornire supporto remoto.
Le connessioni remote veloci permettono di eseguire editing video, mixaggio audio, sincronizzazione labiale e disegno CAD 3D durante una sessione remota.
Inoltre, Splashtop garantisce la massima tranquillità grazie a funzioni e procedure di sicurezza leader del settore (tra cui TLS e crittografia AES a 256 bit) e alla conformità agli standard e alle normative del settore e governative, tra cui ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA e FERPA.
Assistenza clienti di prim'ordine e opzioni di abbonamento flessibili con Splashtop
Splashtop si impegna a garantire l'eccellenza del servizio clienti. Per facilitare i contatti con un interlocutore reale, Splashtop dispone di team di assistenza in California, Giappone, Taiwan, Cina, Singapore e Amsterdam. I clienti nuovi e quelli già esistenti hanno a disposizione le linee telefoniche internazionali di Splashtop per parlare con una persona in carne e ossa
A differenza di altri strumenti software per l'accesso remoto, puoi modificare facilmente le impostazioni del tuo abbonamento per aggiungere o rimuovere postazioni, aggiornare il tuo piano o cancellarlo.
4 passaggi per passare da LogMeIn a Splashtop
La transizione da LogMeIn a Splashtop è rapida, semplice e conveniente. Segui questi passaggi per iniziare:
Passaggio 1, crea il tuo account Splashtop: iscriviti al piano Splashtop più adatto alle tue esigenze. Puoi iniziare con una prova gratuita per esplorare le funzionalità senza rischi.
Passaggio 2, installa Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi: scarica e installa la leggerissima app Splashtop Streamer sui dispositivi a cui desideri accedere da remoto. Ti consentirà di connetterti in modo sicuro in qualsiasi momento.
Passaggio 3, configura l'app Splashtop sui tuoi dispositivi: installa l'app Splashtop Business sui tuoi dispositivi (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook o browser web). Accedi con il tuo account e i tuoi computer appariranno immediatamente.
Passaggio 4, connettiti immediatamente e inizia a lavorare: fai clic su un computer nell'app Splashtop per avviare una sessione remota sicura e ad alte prestazioni. Sfrutta lo streaming 4K, il trasferimento di file, il supporto multimonitor e molto altro ancora, il tutto a una frazione del costo di LogMeIn.