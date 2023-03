La migliore alternativa a LogMeIn 2023

Ogni soluzione Splashtop è stata progettata tenendo conto di un caso d'uso specifico, il che significa che otterrai tutti gli strumenti e le funzionalità più importanti di cui hai bisogno al miglior prezzo. Se hai bisogno di una soluzione di controllo remoto per lavorare da casa o a distanza, per accedere a un laboratorio remoto o per ricevere assistenza a distanza, Splashtop ha la soluzione che fa per te.

Splashtop è dotato di tutte le funzionalità più importanti come il trasferimento di file drag and drop, la chat, la stampa remota, la registrazione della sessione, la visualizzazione da più monitor, il Wake-on-LAN, il riavvio remoto, la gestione degli utenti e molto altro ancora.