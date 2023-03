Confronto prezzi LogMeIn

Per i singoli e i piccoli gruppi di lavoro che desiderano accedere da remoto ai loro computer per poter lavorare a distanza

Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Prezzo di partenza (per anno) €90 €349.99

Splashtop Business Access Pro è in grado di far risparmiare oltre il 70% all'anno sul costo dell'abbonamento annuale rispetto a LogMeIn Pro - perfetto per le piccole imprese! Dai un'occhiata al nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Pro e al nostro confronto delle funzionalità che mostra perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Pro.

Consente all'assistenza IT e agli help desk di fornire supporto remoto non supervisionato e supervisionato a qualsiasi dispositivo

Splashtop SOS LogMeIn Rescue Prezzo di partenza (per anno) €189 €1,099 Supporta iOS e Android. Incluso GRATIS €379 /anno

Potrai risparmiare oltre l'80% all'anno sul costo della licenza scegliendo Splashtop SOS anziché LogMeIn Rescue. Inoltre, se vuoi fornire supporto ai dispositivi mobili, risparmierai ancora di più perché, al contrario di LogMeIn, Splashtop non applica costi aggiuntivi per questa funzionalità. Scopri il confronto completo dei prezzi di LogMeIn Rescue e perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue.

Consente agli MSP di fornire assistenza, gestire e monitorare gli endpoint da remoto

Splashtop Remote Support Centrale LogMeIn Prezzo di partenza (per anno) €439 €840 Funzioni di sicurezza aggiuntive (aggiornamenti di Windows, antivirus, ecc.) Incluso GRATIS €480 /anno Funzionalità di automazione aggiuntive (avvisi proattivi, azioni 1-a-molti, ecc.) Incluso GRATIS €480 /anno Ulteriori funzioni di dati analitici (inventario del sistema, log degli eventi, ecc.) Incluso GRATIS €468 /anno

Entrambi i pacchetti hanno un prezzo in base al numero di computer. Al prezzo di partenza (25 computer), Splashtop Remote Support farà risparmiare il 50% all'anno rispetto a LogMeIn Central. Il risparmio aumenterà solo se avrai bisogno di funzioni aggiuntive. Dai un'occhiata al nostro confronto completo tra i prezzi di LogMeIn e Splashtop e all'elenco delle funzioni per cui Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Central.