Confronto prezzi LogMeIn

Confronto dei prezzi di LogMeIn: in che modo Splashtop offre di più con meno
Scopri come puoi risparmiare fino all'80% o più scegliendo Splashtop
Prezzi di LogMeIn: il costo è giustificato?
Sicuramente avrai pensato: "LogMeIn vale il prezzo che costa?". LogMeIn è una delle opzioni di accesso remoto più costose, ma questo non significa che sia la migliore. Puoi ottenere di più a meno scegliendo Splashtop invece di LogMeIn.
Potrai risparmiare! I prezzi iniziali di Splashtop ti faranno risparmiare dal 50% a oltre l'80% all'anno rispetto ai prezzi iniziali di LogMeIn.
Splashtop ha le stesse funzioni principali disponibili in LogMeIn
Splashtop offre la migliore esperienza di accesso remoto con connessioni ad alte prestazioni
Splashtop dispone di strumenti e funzionalità di sicurezza leader del settore
Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo
È facile capire perché Splashtop sia la migliore alternativa a LogMeIn.
Confronta i piani tariffari di Splashtop e LogMeIn
Per i singoli e i piccoli gruppi di lavoro che desiderano accedere da remoto ai loro computer per poter lavorare a distanza
LogMeIn Pro
Prezzo di partenza (per anno)
90 €
349,99 €
Splashtop Remote Access Pro è in grado di far risparmiare oltre il 70% all'anno sul costo dell'abbonamento annuale rispetto a LogMeIn Pro - perfetto per le piccole imprese! Dai un'occhiata al nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Pro e al nostro confronto delle funzionalità che mostra perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Pro.
Consente all'assistenza IT e agli help desk di fornire supporto remoto non supervisionato e supervisionato a qualsiasi dispositivo
LogMeIn Rescue
Prezzo di partenza (per anno)
244 €
1099 €
Supporta iOS e Android.
Incluso GRATIS
379 €/anno
Potrai risparmiare oltre l'80% all'anno sul costo della licenza scegliendo Splashtop Remote Support anziché LogMeIn Rescue. Inoltre, se vuoi fornire supporto ai dispositivi mobili, risparmierai ancora di più perché, al contrario di LogMeIn, Splashtop non applica costi aggiuntivi per questa funzionalità. Scopri il confronto completo dei prezzi di LogMeIn Rescue e perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue.
Per gli MSP e i team IT che vogliono gestire, aggiornare, monitorare e fornire assistenza agli endpoint da remoto
Per gli MSP e i team IT che vogliono gestire, aggiornare, monitorare e fornire assistenza agli endpoint da remoto
Costo annuale per la gestione degli endpoint
LogMeIn Central con componenti aggiuntivi
25 endpoint/computer
1188 €/anno
2268 €/anno
50 endpoint/computer
1188 €/anno
2844 €/anno
100 endpoint/computer
1188 €/anno
4548 €/anno
Funzionalità di sicurezza
Incluso
Richiede il componente aggiuntivo Security
Funzionalità di automazione
Incluso
Richiede il componente aggiuntivo Automation
Caratteristiche di Insight
Incluso
Richiede il componente aggiuntivo Insight
Accesso remoto e piattaforma principale
Incluso
Inclusi in Central Base
Splashtop AEM prevede un minimo di 100 endpoint, pertanto lo stesso prezzo annuale si applica sia per 25, sia per 50, sia per 100 endpoint. I prezzi indicati per LogMeIn Central includono i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight necessari per le funzionalità di gestione degli endpoint, quali la gestione delle patch, la gestione dell'antivirus, l'automazione, gli avvisi, l'inventario, le dashboard e la reportistica.
Con il numero di endpoint indicato, Splashtop AEM costa dal 54% al 77% in meno rispetto a LogMeIn Central, con gli stessi componenti aggiuntivi inclusi. Dai un'occhiata al nostro confronto completo dei prezzi e all'elenco delle funzionalità tra Splashtop e LogMeIn Central per scoprire perché Splashtop AEM è un'alternativa conveniente a LogMeIn Central per la gestione degli endpoint.
Risparmia fino all'80% con Splashtop: la soluzione di accesso remoto più avanzata e conveniente di LogMeIn
Cosa dicono gli ex clienti di LogMeIn
Ho utilizzato il software di accesso remoto Splashtop per lavorare da casa e accedere al mio PC di lavoro. Abbiamo utilizzato LogMeIn per diversi anni, ma il continuo aumento dei prezzi è stato tale da renderli al di fuori della nostra portata, per cui abbiamo deciso di provare diverse alternative. Alla fine ci siamo imbattuti in Splashtop e finora è più stabile di tutti gli altri, persino di LogMeIn. È molto più facile da usare, è più semplice effettuare il login e accedere ad altri computer; tutto è più semplice.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Cosa dicono gli ex clienti di LogMeIn
In Ultimate IT Guys eseguiamo la maggior parte del nostro lavoro in remoto. Quindi è fondamentale disporre di uno strumento di controllo remoto facile da usare, affidabile e sicuro, ma a un costo ragionevole. Forniamo anche accesso remoto ai computer dell'ufficio per consentire ad alcuni dei nostri clienti di lavorare da casa o in viaggio. Abbiamo trovato Splashtop facile da usare, affidabile, sicuro e conveniente sia per i nostri tecnici che per i nostri clienti che lavorano in remoto. Siamo passati da LogMeIn a Splashtop a causa dei costanti aumenti dei prezzi e del livello di supporto in calo presso LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Hai già una licenza LogMeIn? Non aspettare.