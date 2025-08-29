Confronto prezzi LogMeIn

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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

Confronto dei prezzi di LogMeIn: in che modo Splashtop offre di più con meno

Scopri come puoi risparmiare fino all'80% o più scegliendo Splashtop

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LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
LogMeIn Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save


Prezzi di LogMeIn: il costo è giustificato?

Sicuramente avrai pensato: "LogMeIn vale il prezzo che costa?". LogMeIn è una delle opzioni di accesso remoto più costose, ma questo non significa che sia la migliore. Puoi ottenere di più a meno scegliendo Splashtop invece di LogMeIn.

  • Potrai risparmiare! I prezzi iniziali di Splashtop ti faranno risparmiare dal 50% a oltre l'80% all'anno rispetto ai prezzi iniziali di LogMeIn.

  • Splashtop ha le stesse funzioni principali disponibili in LogMeIn

  • Splashtop offre la migliore esperienza di accesso remoto con connessioni ad alte prestazioni

  • Splashtop dispone di strumenti e funzionalità di sicurezza leader del settore

  • Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo

È facile capire perché Splashtop sia la migliore alternativa a LogMeIn.

Confronta i piani tariffari di Splashtop e LogMeIn

Per i singoli e i piccoli gruppi di lavoro che desiderano accedere da remoto ai loro computer per poter lavorare a distanza


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Prezzo di partenza (per anno)

90 €

349,99 €

Splashtop Remote Access Pro è in grado di far risparmiare oltre il 70% all'anno sul costo dell'abbonamento annuale rispetto a LogMeIn Pro - perfetto per le piccole imprese! Dai un'occhiata al nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Pro e al nostro confronto delle funzionalità che mostra perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Pro.


Consente all'assistenza IT e agli help desk di fornire supporto remoto non supervisionato e supervisionato a qualsiasi dispositivo


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Prezzo di partenza (per anno)

244 €

1099 €

Supporta iOS e Android.

Incluso GRATIS

379 €/anno

Potrai risparmiare oltre l'80% all'anno sul costo della licenza scegliendo Splashtop Remote Support anziché LogMeIn Rescue. Inoltre, se vuoi fornire supporto ai dispositivi mobili, risparmierai ancora di più perché, al contrario di LogMeIn, Splashtop non applica costi aggiuntivi per questa funzionalità. Scopri il confronto completo dei prezzi di LogMeIn Rescue e perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue.

Per gli MSP e i team IT che vogliono gestire, aggiornare, monitorare e fornire assistenza agli endpoint da remoto

Per gli MSP e i team IT che vogliono gestire, aggiornare, monitorare e fornire assistenza agli endpoint da remoto

Costo annuale per la gestione degli endpoint

Splashtop AEM

LogMeIn Central con componenti aggiuntivi

25 endpoint/computer

1188 €/anno

2268 €/anno

50 endpoint/computer

1188 €/anno

2844 €/anno

100 endpoint/computer

1188 €/anno

4548 €/anno

Funzionalità di sicurezza

Incluso

Richiede il componente aggiuntivo Security

Funzionalità di automazione

Incluso

Richiede il componente aggiuntivo Automation

Caratteristiche di Insight

Incluso

Richiede il componente aggiuntivo Insight

Accesso remoto e piattaforma principale

Incluso

Inclusi in Central Base

Splashtop AEM prevede un minimo di 100 endpoint, pertanto lo stesso prezzo annuale si applica sia per 25, sia per 50, sia per 100 endpoint. I prezzi indicati per LogMeIn Central includono i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight necessari per le funzionalità di gestione degli endpoint, quali la gestione delle patch, la gestione dell'antivirus, l'automazione, gli avvisi, l'inventario, le dashboard e la reportistica.

Con il numero di endpoint indicato, Splashtop AEM costa dal 54% al 77% in meno rispetto a LogMeIn Central, con gli stessi componenti aggiuntivi inclusi. Dai un'occhiata al nostro confronto completo dei prezzi e all'elenco delle funzionalità tra Splashtop e LogMeIn Central per scoprire perché Splashtop AEM è un'alternativa conveniente a LogMeIn Central per la gestione degli endpoint.

Risparmia fino all'80% con Splashtop: la soluzione di accesso remoto più avanzata e conveniente di LogMeIn

Prova gratuita

Cosa dicono gli ex clienti di LogMeIn

Ho utilizzato il software di accesso remoto Splashtop per lavorare da casa e accedere al mio PC di lavoro. Abbiamo utilizzato LogMeIn per diversi anni, ma il continuo aumento dei prezzi è stato tale da renderli al di fuori della nostra portata, per cui abbiamo deciso di provare diverse alternative. Alla fine ci siamo imbattuti in Splashtop e finora è più stabile di tutti gli altri, persino di LogMeIn. È molto più facile da usare, è più semplice effettuare il login e accedere ad altri computer; tutto è più semplice.

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Cosa dicono gli ex clienti di LogMeIn

In Ultimate IT Guys eseguiamo la maggior parte del nostro lavoro in remoto. Quindi è fondamentale disporre di uno strumento di controllo remoto facile da usare, affidabile e sicuro, ma a un costo ragionevole. Forniamo anche accesso remoto ai computer dell'ufficio per consentire ad alcuni dei nostri clienti di lavorare da casa o in viaggio. Abbiamo trovato Splashtop facile da usare, affidabile, sicuro e conveniente sia per i nostri tecnici che per i nostri clienti che lavorano in remoto. Siamo passati da LogMeIn a Splashtop a causa dei costanti aumenti dei prezzi e del livello di supporto in calo presso LogMeIn.

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

Hai già una licenza LogMeIn? Non aspettare.

Possiamo offrire fino a 3 mesi gratuiti per un nuovo abbonamento a Splashtop in concomitanza con i mesi rimanenti della tua licenza LogMeIn

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Domande frequenti

È facile passare da LogMeIn a Splashtop?
Qual è il software di accesso remoto che offre un ROI migliore tra LogMeIn e Splashtop?
Il prezzo di Splashtop offre maggiore flessibilità e un valore maggiore rispetto al costo di LogMeIn?
Quale software di accesso remoto offre prezzi migliori per la gestione di più endpoint tra LogMeIn e Splashtop?