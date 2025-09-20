Splashtop è una migliore alternativa a LogMeIn Pro

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

La principale alternativa a LogMeIn Pro per il 2026: Splashtop

Splashtop costa meno, è più veloce e consente di accedere da remoto a un maggior numero di computer.

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LogMeIn Pro vs Splashtop: caratteristiche e confronto dei prezzi



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Il prezzo inizia da

90 €

349,99 €

Numero di computer

10

2

Accesso remoto rapido

Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)

Stampa remota

Suono

Copia e incolla

App per dispositivi mobili

Multi-monitor (solo Windows)

Multi-monitor (Windows & Mac)

Più utenti (fino a 3) possono accedere contemporaneamente allo stesso computer da remoto*

Condividi il tuo desktop tramite link web

Chatta

Riattivazione remota

Riavvio remoto

Registrazione sessione

Gestione utenti

Leggi il nostro confronto dei prezzi tra Splashtop Remote Access e LogMeIn Pro.

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Utilizzavamo LogMeIn, che nel corso degli anni si è rallentato troppo. E se c'erano funzioni che avrei voluto fossero introdotte, l'azienda era troppo grande e non se ne faceva nulla. Non rispondevano alle nostre richieste.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

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Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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Splashtop ha sostituito Logmein. Perché le nuove versioni del prodotto erano sempre meno performanti a fronte di un notevole aumento del prezzo della licenza.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 motivi per scegliere Splashtop come alternativa a LogMeIn Pro

1. Prezzi più bassi senza costi nascosti: Splashtop offre prezzi trasparenti e semplici che costano molto meno di LogMeIn Pro, aiutando privati e aziende a risparmiare centinaia o migliaia di dollari ogni anno.

2. Accesso remoto ad alte prestazioni: goditi sessioni remote veloci e affidabili con streaming 4K, bassa latenza e supporto multimonitor. Splashtop ti fa sentire come se fossi in ufficio anche quando usi il desktop da remoto.

3. Sicurezza e conformità avanzate: Splashtop utilizza la crittografia AES-256, supporta l'autenticazione a più fattori e SSO ed è conforme a standard di settore come SOC 2, ISO 27001 e HIPAA, offrendoti la massima tranquillità per ogni sessione remota.

4. Supporto multipiattaforma e multidispositivo: connettiti ai tuoi dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook da qualsiasi luogo. Splashtop offre una maggiore flessibilità rispetto al supporto limitato della piattaforma di LogMeIn Pro.

5. Ricche funzionalità incluse senza costi aggiuntivi: Splashtop include il trasferimento di file, la stampa remota, la registrazione delle sessioni, il reindirizzamento del dispositivo USB e altro ancora nei suoi piani. Con LogMeIn Pro, molte funzionalità sono a pagamento.

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Strobel risparmia l'80% migrando da LogMeIn Central

Funzioni di supporto remoto migliori a un prezzo molto inferiore rispetto a LogMeIn Central

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Domande frequenti

In che modo Splashtop garantisce un accesso remoto sicuro rispetto a LogMeIn Pro?