Splashtop è una migliore alternativa a LogMeIn Pro

La principale alternativa a LogMeIn Pro per il 2026: Splashtop
Splashtop costa meno, è più veloce e consente di accedere da remoto a un maggior numero di computer.
LogMeIn Pro vs Splashtop: caratteristiche e confronto dei prezzi
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Il prezzo inizia da
90 €
349,99 €
Numero di computer
10
2
Accesso remoto rapido
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione)
Stampa remota
Suono
Copia e incolla
App per dispositivi mobili
Multi-monitor (solo Windows)
Multi-monitor (Windows & Mac)
Più utenti (fino a 3) possono accedere contemporaneamente allo stesso computer da remoto*
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Leggi il nostro confronto dei prezzi tra Splashtop Remote Access e LogMeIn Pro.
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Utilizzavamo LogMeIn, che nel corso degli anni si è rallentato troppo. E se c'erano funzioni che avrei voluto fossero introdotte, l'azienda era troppo grande e non se ne faceva nulla. Non rispondevano alle nostre richieste.
Steven Walker, President of Fast Break Tech
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Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
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Splashtop ha sostituito Logmein. Perché le nuove versioni del prodotto erano sempre meno performanti a fronte di un notevole aumento del prezzo della licenza.
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
5 motivi per scegliere Splashtop come alternativa a LogMeIn Pro
1. Prezzi più bassi senza costi nascosti: Splashtop offre prezzi trasparenti e semplici che costano molto meno di LogMeIn Pro, aiutando privati e aziende a risparmiare centinaia o migliaia di dollari ogni anno.
2. Accesso remoto ad alte prestazioni: goditi sessioni remote veloci e affidabili con streaming 4K, bassa latenza e supporto multimonitor. Splashtop ti fa sentire come se fossi in ufficio anche quando usi il desktop da remoto.
3. Sicurezza e conformità avanzate: Splashtop utilizza la crittografia AES-256, supporta l'autenticazione a più fattori e SSO ed è conforme a standard di settore come SOC 2, ISO 27001 e HIPAA, offrendoti la massima tranquillità per ogni sessione remota.
4. Supporto multipiattaforma e multidispositivo: connettiti ai tuoi dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chromebook da qualsiasi luogo. Splashtop offre una maggiore flessibilità rispetto al supporto limitato della piattaforma di LogMeIn Pro.
5. Ricche funzionalità incluse senza costi aggiuntivi: Splashtop include il trasferimento di file, la stampa remota, la registrazione delle sessioni, il reindirizzamento del dispositivo USB e altro ancora nei suoi piani. Con LogMeIn Pro, molte funzionalità sono a pagamento.
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