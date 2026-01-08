Migliore alternativa a LogMeIn Central per il 2023 – Splashtop

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
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Alternativa a LogMeIn Central 2026 - Splashtop AEM

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Splashtop costa meno e ha le stesse caratteristiche principali di LogMeIn Central

  • Basta rincari da parte di LogMeIn!  Risparmia fino al 77% rispetto a LogMeIn Central con Splashtop.

  • Splashtop ha le stesse caratteristiche di LogMeIn

  • Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo

  • Migrazione semplice da LogMeIn

  • Programma con Avvio anticipato e Risparmio garantito: non aspettare fino alla scadenza dell'abbonamento, passa subito a Splashtop senza alcun costo aggiuntivo. — Leggi di più qua sotto


Perché Splashtop batte LogMeIn Central: confronto delle funzionalità principali

Funzionalità

Splashtop AEM

LogMeIn Central

Prezzo di partenza

1188 € all'anno per un massimo di 100 endpoint

840 € all'anno per un massimo di 25 endpoint (con componenti aggiuntivi Security, Insight e Automation)

Controllo remoto per dispositivi gestiti

Gestione delle patch

È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza

Aggiornamenti di Windows

È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza

Aggiornamenti delle applicazioni di terze parti

È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza

Visibilità delle scorte

È necessario il componente aggiuntivo Insight

Dashboard e reportistica

È necessario il componente aggiuntivo Insight

Avvisi

È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione

Scripting

È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione

Comando remoto o esecuzione di compiti

È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione

Gestione antivirus

Disponibile tramite opzioni di sicurezza degli endpoint

È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza

Opzioni di sicurezza degli endpoint

Disponibili come componenti aggiuntivi

È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza


Splashtop AEM

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Cosa dicono gli utenti quando si passa da LogMeIn Central a Splashtop

Come molti altri professionisti IT, sono stato accecato dalla bomba dei prezzi di LogMeIn che ha lasciato me e i miei clienti a cercare un'alternativa a quella, ora troppo costosa, soluzione. Dopo aver fatto fare in modo temporaneo con soluzioni gratuite di altri prodotti, sono finalmente tornato a casa a Splashtop. Oltre ad essere facilmente implementato e scalato, Splashtop mi offre prestazioni eccellenti anche su connessioni abbozzate.

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central Vs Splashtop: confronto dei prezzi

Per confrontare in modo equo i costi di gestione degli endpoint, dai un'occhiata a LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight. Questi componenti aggiuntivi includono funzionalità quali la gestione delle patch, l'automazione, gli avvisi, l'inventario, le dashboard, la reportistica e la gestione antivirus.

Leggi il nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Central.

Numero di computer

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(oltre a componenti aggiuntivi di sicurezza, automazione e Insight)

25

1188 €/anno

2268 €/anno

50

1188 €/anno

2844 €/anno

100

1188 €/anno

4548 €/anno


Come passare facilmente da LogMeIn Central a Splashtop

STEP 1

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STEP 2

Scopri come effettuare la migrazione di tutti i tuoi computer gestiti a Splashtop.

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Strobel Energy Group facility at night

LogMeIn aumenta costantemente di prezzo e noi non vogliamo essere costretti a rinnovare un abbonamento ogni anno solo perché... Abbiamo scoperto che [un fornitore] aveva abbandonato LogMeIn per Splashtop a causa del prezzo. Abbiamo provato il software in modalità di prova gratuita e siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.

— Jon Quincy, responsabile IT, Strobel Energy Group

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