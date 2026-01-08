Migliore alternativa a LogMeIn Central per il 2023 – Splashtop

Alternativa a LogMeIn Central 2026 - Splashtop AEM
Inizia a usare Splashtop gratuitamente
Splashtop costa meno e ha le stesse caratteristiche principali di LogMeIn Central
Basta rincari da parte di LogMeIn! Risparmia fino al 77% rispetto a LogMeIn Central con Splashtop.
Splashtop ha le stesse caratteristiche di LogMeIn
Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo
Migrazione semplice da LogMeIn
Programma con Avvio anticipato e Risparmio garantito: non aspettare fino alla scadenza dell'abbonamento, passa subito a Splashtop senza alcun costo aggiuntivo. — Leggi di più qua sotto
Perché Splashtop batte LogMeIn Central: confronto delle funzionalità principali
Funzionalità
Splashtop AEM
LogMeIn Central
Prezzo di partenza
1188 € all'anno per un massimo di 100 endpoint
840 € all'anno per un massimo di 25 endpoint (con componenti aggiuntivi Security, Insight e Automation)
Controllo remoto per dispositivi gestiti
Gestione delle patch
È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza
Aggiornamenti di Windows
È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza
Aggiornamenti delle applicazioni di terze parti
È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza
Visibilità delle scorte
È necessario il componente aggiuntivo Insight
Dashboard e reportistica
È necessario il componente aggiuntivo Insight
Avvisi
È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione
Scripting
È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione
Comando remoto o esecuzione di compiti
È necessario un componente aggiuntivo per l'automazione
Gestione antivirus
Disponibile tramite opzioni di sicurezza degli endpoint
È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza
Opzioni di sicurezza degli endpoint
Disponibili come componenti aggiuntivi
È necessario un componente aggiuntivo di sicurezza
Cosa dicono gli utenti quando si passa da LogMeIn Central a Splashtop
Come molti altri professionisti IT, sono stato accecato dalla bomba dei prezzi di LogMeIn che ha lasciato me e i miei clienti a cercare un'alternativa a quella, ora troppo costosa, soluzione. Dopo aver fatto fare in modo temporaneo con soluzioni gratuite di altri prodotti, sono finalmente tornato a casa a Splashtop. Oltre ad essere facilmente implementato e scalato, Splashtop mi offre prestazioni eccellenti anche su connessioni abbozzate.
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central Vs Splashtop: confronto dei prezzi
Per confrontare in modo equo i costi di gestione degli endpoint, dai un'occhiata a LogMeIn Central con i componenti aggiuntivi Security, Automation e Insight. Questi componenti aggiuntivi includono funzionalità quali la gestione delle patch, l'automazione, gli avvisi, l'inventario, le dashboard, la reportistica e la gestione antivirus.
Leggi il nostro confronto completo dei prezzi di LogMeIn Central.
Numero di computer
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
1188 €/anno
2268 €/anno
50
1188 €/anno
2844 €/anno
100
1188 €/anno
4548 €/anno
Come passare facilmente da LogMeIn Central a Splashtop
STEP 1
Registrati per una prova gratuita di 7 giorni, non è richiesta alcuna carta di credito.
STEP 2
Scopri come effettuare la migrazione di tutti i tuoi computer gestiti a Splashtop.
LogMeIn aumenta costantemente di prezzo e noi non vogliamo essere costretti a rinnovare un abbonamento ogni anno solo perché... Abbiamo scoperto che [un fornitore] aveva abbandonato LogMeIn per Splashtop a causa del prezzo. Abbiamo provato il software in modalità di prova gratuita e siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.
— Jon Quincy, responsabile IT, Strobel Energy Group