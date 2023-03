Migliore alternativa a LogMeIn Central per il 2023 – Splashtop

LogMeIn aumenta costantemente di prezzo e noi non vogliamo essere costretti a rinnovare un abbonamento ogni anno solo perché... Abbiamo scoperto che [un fornitore] aveva abbandonato LogMeIn per Splashtop a causa del prezzo. Abbiamo provato il software in modalità di prova gratuita e siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Splashtop ha le funzioni di cui abbiamo bisogno e il prezzo era più in linea con quello che vorremmo pagare.

— Jon Quincy, responsabile IT, Strobel Energy Group