Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue

La migliore alternativa a LogMeIn Rescue per un supporto remoto sicuro nel 2026
Scegli Splashtop e risparmia almeno l'80%
Splashtop Remote Support costa meno, funziona più velocemente e viene fornito con le stesse funzionalità principali che si trovano in LogMeIn Rescue
Non ne puoi più dei prezzi di LogMeIn Rescue e sei alla ricerca di una soluzione più conveniente? Unisciti ai tanti clienti LogMeIn che stanno passando a Splashtop e risparmiando dal 70% al 90% con questa alternativa a LogMeIn Rescue. Utilizza Splashtop Remote Support per accedere e supportare da remoto i dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
Prezzo mensile iniziale
21 €
91,58 €
Remote su dispositivi mobili (iOS & Android)
Disponibile GRATUITAMENTE
Extra 31,58 €/mese
Supporto per Windows & Mac
Supporto di dispositivi illimitati
Le migliori funzioni disponibili in sessione
5 motivi per scegliere Splashtop invece di LogMeIn Rescue
1. Costi inferiori senza sacrificare la qualità: Splashtop offre un supporto remoto di livello aziendale a una frazione del costo di LogMeIn Rescue, aiutando le aziende a risparmiare in modo significativo pur mantenendo alte le prestazioni.
2. Sessioni remote ad alte prestazioni: sperimenta connessioni fluide e affidabili con streaming 4K, bassa latenza e supporto multimonitor, consentendo ai tecnici di risolvere i problemi in modo rapido ed efficace.
3. Forte sicurezza e conformità: Splashtop utilizza la crittografia AES-256, MFA, SSO e offre la conformità a SOC 2, ISO 27001, RGPD e HIPAA, offrendo ai IT team la massima tranquillità durante il supporto dei dispositivi remoti.
4. Supporto flessibile per qualsiasi dispositivo: la soluzione supporta Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook da un'unica piattaforma. Splashtop fornisce anche l'accesso supervisionato e non supervisionato, rendendolo versatile per i team IT e gli MSP.
5. Facile integrazione e gestione: con integrazioni per i principali strumenti ITSM e PSA come ServiceNow, Zendesk, Autotask e Freshservice, Splashtop semplifica i flussi di lavoro dei tecnici e riduce i tempi di risoluzione.
Cosa dicono gli utenti quando si passa da LogMeIn Rescue a Splashtop
Avendo usato altri; LogMeIn, TeamViewer, ecc.; Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo.
Michael Tott - Fore Computers
Ottieni tutte le funzioni principali di cui hai bisogno per offrire un'assistenza rapida e su richiesta
- Assistenza supervisionata e non supervisionata
- Connettività rapida con un semplice codice di sessione
- Supporta dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.
- Telecomando da Windows, Mac, iOS e Android
- Marca l'app SOS con testo, logo e colori della tua azienda
- Integrazione con PSA
- Chatta
- Trasferimento file
- Trasferimento di file con trascinamento della selezione su più piattaforme (non in LogMeIn Rescue)
- Condivisione dello schermo dei tecnici
- Navigazione multi-monitor
- Registrazione sessione
- Registrazione sessione
- Sicurezza robusta
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