Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Rescue

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
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La migliore alternativa a LogMeIn Rescue per un supporto remoto sicuro nel 2026

Scegli Splashtop e risparmia almeno l'80%

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Splashtop Remote Support costa meno, funziona più velocemente e viene fornito con le stesse funzionalità principali che si trovano in LogMeIn Rescue

Non ne puoi più dei prezzi di LogMeIn Rescue e sei alla ricerca di una soluzione più conveniente? Unisciti ai tanti clienti LogMeIn che stanno passando a Splashtop e risparmiando dal 70% al 90% con questa alternativa a LogMeIn Rescue. Utilizza Splashtop Remote Support per accedere e supportare da remoto i dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Prezzo mensile iniziale

21 €

91,58 €

Remote su dispositivi mobili (iOS & Android)

Disponibile GRATUITAMENTE

Extra 31,58 €/mese

Supporto per Windows & Mac

Supporto di dispositivi illimitati

Le migliori funzioni disponibili in sessione
(tra cui trasferimento di file, chat, stampa remota, riattivazione/riavvio remoto, monitor multi-multi e altro ancora)


Splashtop Remote Support

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5 motivi per scegliere Splashtop invece di LogMeIn Rescue

1. Costi inferiori senza sacrificare la qualità: Splashtop offre un supporto remoto di livello aziendale a una frazione del costo di LogMeIn Rescue, aiutando le aziende a risparmiare in modo significativo pur mantenendo alte le prestazioni.

2. Sessioni remote ad alte prestazioni: sperimenta connessioni fluide e affidabili con streaming 4K, bassa latenza e supporto multimonitor, consentendo ai tecnici di risolvere i problemi in modo rapido ed efficace.

3. Forte sicurezza e conformità: Splashtop utilizza la crittografia AES-256, MFA, SSO e offre la conformità a SOC 2, ISO 27001, RGPD e HIPAA, offrendo ai IT team la massima tranquillità durante il supporto dei dispositivi remoti.

4. Supporto flessibile per qualsiasi dispositivo: la soluzione supporta Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook da un'unica piattaforma. Splashtop fornisce anche l'accesso supervisionato e non supervisionato, rendendolo versatile per i team IT e gli MSP.

5. Facile integrazione e gestione: con integrazioni per i principali strumenti ITSM e PSA come ServiceNow, Zendesk, Autotask e Freshservice, Splashtop semplifica i flussi di lavoro dei tecnici e riduce i tempi di risoluzione.

Cosa dicono gli utenti quando si passa da LogMeIn Rescue a Splashtop

Avendo usato altri; LogMeIn, TeamViewer, ecc.; Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo.

Michael Tott - Fore Computers

Ottieni tutte le funzioni principali di cui hai bisogno per offrire un'assistenza rapida e su richiesta

  • Assistenza supervisionata e non supervisionata
  • Connettività rapida con un semplice codice di sessione
  • Supporta dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.
  • Telecomando da Windows, Mac, iOS e Android
  • Marca l'app SOS con testo, logo e colori della tua azienda
  • Integrazione con PSA
  • Chatta
  • Trasferimento file
  • Trasferimento di file con trascinamento della selezione su più piattaforme (non in LogMeIn Rescue)
  • Condivisione dello schermo dei tecnici
  • Navigazione multi-monitor
  • Registrazione sessione
  • Registrazione sessione
  • Sicurezza robusta

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Domande frequenti

Posso provare Splashtop prima di lasciare LogMeIn Rescue?
Splashtop offre lo stesso livello di sicurezza di LogMeIn Rescue?
Qual è la soluzione più conveniente tra LogMeIn Rescue e Splashtop?
Come si comporta Splashtop rispetto a LogMeIn Rescue in termini di scalabilità delle operazioni di supporto IT?