How to Use Remote Desktop Software: A Comprehensive Guide

Utilizzare il desktop remoto è più facile di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. Se il tuo obiettivo è semplicemente quello di raggiungere un altro computer e lavorarci da qualsiasi luogo, il processo si riduce a tre azioni rapide.
Scegli un tool per desktop remoto che risponda alle tue esigenze di sicurezza, dispositivo e prestazioni.
Installa l'app su entrambi i dispositivi ed effettua l'accesso.
Connettiti al computer remoto e inizia a lavorare come se fossi seduto davanti ad esso.
Questi passaggi sono il flusso di lavoro principale. Ma scegliere il metodo giusto, evitare problemi di prestazioni e assicurarsi che la configurazione rimanga sicura richiede un po' più di contesto. La guida qui sotto analizza ogni opzione, confronta strumenti integrati con soluzioni moderne come Splashtop Remote Access, e ti guida attraverso l’intera configurazione dall'inizio alla fine.
Vantaggi del desktop remoto
Il software per desktop remoto ti permette di connetterti e controllare a distanza un computer da qualsiasi luogo utilizzando un altro dispositivo. Questo ti dà la libertà e la flessibilità di accedere da remoto al tuo computer e a tutti i suoi file e applicazioni, come se fossi seduto di fronte a esso.
I vantaggi del software per desktop remoto includono:
Flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo
Aumento della produttività perché non si è più vincolati all'utilizzo del PC in presenza fisica
Possibilità di accedere a risorse che normalmente non sarebbero disponibili senza il proprio desktop
Risparmio sui costi perché non è necessario recarsi spesso alla propria postazione di lavoro o acquistare altro hardware/software
Maggiore sicurezza in quanto il software per desktop remoto è più sicuro rispetto ai metodi obsoleti di lavoro a distanza come RDP e VPN.
In questo blog, tratteremo come funziona il desktop remoto, come utilizzarlo, le migliori pratiche e gli usi comuni. Vi faremo anche sapere qual è il miglior software per desktop remoto e come iniziare!
Come funziona il desktop remoto?
Il desktop remoto funziona stabilendo una connessione remota tra un computer host (il computer a cui stai accedendo da remoto) e un dispositivo client (il dispositivo che stai utilizzando per accedere al computer remoto).
Durante una sessione desktop remoto, vedrai lo schermo del PC remoto sul tuo dispositivo locale in tempo reale. Gli input sul tuo dispositivo locale, come muovere il mouse o digitare sulla tastiera, verranno trasmessi al computer remoto, permettendoti di controllarlo come se fossi seduto davanti ad esso.
Questo ti permette di sfruttare le capacità di elaborazione del computer remoto, indipendentemente dal tipo di dispositivo che stai utilizzando per accedervi. Potrai eseguire qualsiasi applicazione e aprire qualsiasi file memorizzato su di esso.
Come usare il desktop remoto
Come usare il Software per desktop remoto
1: Scegliere la giusta soluzione di desktop remoto
Per utilizzare un software di desktop remoto, devi innanzitutto assicurarti di avere l'opzione migliore per le tue esigenze. L'ideale è che il tuo strumento di desktop remoto offra le prestazioni di cui hai bisogno, con la massima sicurezza, e ti permetta di accedere ai tuoi desktop da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (indipendentemente dal sistema operativo). Se si considerano le prestazioni, la sicurezza, l'affidabilità e la facilità d'uso, consigliamo il software per desktop remoto Splashtop.
2: Configura il tuo software per desktop remoto
Configurare il software per desktop remoto implica installare l'applicazione necessaria sia sui computer host sia sui dispositivi client e configurare le impostazioni del software in base alle tue esigenze.
La configurazione di una soluzione come Splashtop richiede solo pochi minuti. Tutto ciò che devi fare è installare lo Splashtop Streamer sui computer a cui vuoi accedere e l'app Splashtop sui dispositivi da cui desideri effettuare la connessione remota. Per istruzioni più dettagliate, consulta Come impostare il desktop remoto.
Una volta configurato, puoi personalizzare le impostazioni per adattare l'esperienza del desktop remoto alle tue esigenze. Puoi impostare le impostazioni di visualizzazione, attivare le funzioni e impostare le impostazioni di sicurezza per te e per il tuo team.
3: Connettiti al tuo desktop remoto
Dopo aver completato la configurazione, puoi utilizzare il tuo strumento di desktop remoto. Tutto ciò di cui hai bisogno sono i tuoi dispositivi e una connessione a Internet. Successivamente, apri l'applicazione di desktop remoto sul tuo dispositivo locale e seleziona il computer a cui desideri accedere per avviare la sessione remota.
4: Controlla il tuo desktop da remoto
Un'ottima soluzione di desktop remoto dovrebbe rendere il controllo a distanza del tuo computer il più semplice possibile. Dovresti essere in grado di utilizzare il tuo dispositivo locale per controllare il computer remoto in tempo reale.
Soluzioni come Splashtop sono dotate di funzioni aggiuntive che ti aiutano a essere più produttivo mentre lavori da remoto sul tuo computer.Le caratteristiche di Splashtop includono il supporto multi-monitor, il trasferimento di file, la stampa remota, il riavvio remoto, wake-on-LAN remoto e altro ancora.
5: Disconnetti la sessione di desktop remoto
Al termine del lavoro sul computer remoto, puoi concludere la sessione con un semplice clic. In questo modo, il computer verrà scollegato.
Procedure ottimali per l'utilizzo del desktop remoto
Quando si utilizzano gli strumenti per desktop remoto, aderire alle migliori pratiche è fondamentale per mantenere l'efficienza, la sicurezza e l'esperienza utente:
Assicurati Connessioni Sicure: Usa sempre connessioni crittografate, come quelle fornite da Splashtop, per proteggere i tuoi dati durante le sessioni remote. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.
Aggiorna regolarmente il software: mantieni aggiornati sia il tuo Software per desktop remoto che i sistemi operativi per assicurarti di avere le patch e le funzionalità di sicurezza più recenti.
Gestisci le autorizzazioni: limita l'accesso al tuo ambiente desktop remoto solo agli utenti autorizzati. Utilizza password forti e univoche per ogni utente e rivedi regolarmente le autorizzazioni di accesso.
Ottimizza le prestazioni della rete: garantisci una connessione Internet stabile per ridurre al minimo la latenza e le disconnessioni durante le sessioni remote. Prendi in considerazione l'utilizzo di una connessione via cavo o l'ottimizzazione della rete Wi-Fi per ottenere prestazioni migliori.
Abilita registrazione sessione: monitora e registra le sessioni di desktop remoto per tenere traccia dell'attività degli utenti e identificare potenziali problemi di sicurezza. Ciò è particolarmente importante per le aziende che gestiscono dati sensibili.
Usa saggiamente il supporto multimonitor: se stai lavorando con più monitor, assicurati che il tuo Software per desktop remoto supporti in modo efficace le configurazioni multi-monitor. Splashtop, ad esempio, offre un robusto supporto multimonitor per migliorare la produttività.
Informa gli utenti: insegna a tutti gli utenti come utilizzare il software per desktop remoto in modo efficiente e sicuro. Ciò include la comprensione dell'importanza delle misure di sicurezza, come ad esempio evitare le reti Wi-Fi pubbliche per l'accesso remoto.
Effettua un backup regolare dei dati: assicurati che tutti i dati a cui si accede o che vengono modificati in remoto vengano regolarmente sottoposti a backup. In questo modo si evita la perdita di dati in caso di guasti al sistema o di violazioni della sicurezza.
Seguendo queste procedure ottimali, puoi massimizzare i vantaggi degli strumenti di desktop remoto mantenendo un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.
Casi d'uso del desktop remoto
Lavoro a distanza
Il desktop remoto offre la possibilità agli utenti di accedere alle proprie postazioni di lavoro da qualsiasi luogo, rendendo possibile il lavoro da casa o in viaggio. Questa soluzione è adatta sia per singoli utenti che per piccoli team e intere organizzazioni.
Supporto remoto IT
I team IT, gli MSPs e i team di Helpdesk possono sfruttare software per desktop remoto per gestire gli endpoint da remoto, fornire supporto IT remoto e servizi di Helpdesk break/fix.
Istruzione
Le istituzioni scolastiche, dalle scuole alle università, si avvalgono del software per desktop remoto per agevolare l'apprendimento a distanza e garantire l'accesso alle risorse didattiche. Grazie a questa tecnologia, gli studenti possono accedere ai computer del laboratorio anche dal proprio dispositivo, migliorando così la loro esperienza di studio.
Come risolvere i problemi comuni di connessione al desktop remoto
I problemi di connessione al desktop remoto possono verificarsi per vari motivi, ma l'utilizzo di uno strumento di alta qualità come Splashtop può aiutare a risolvere molti di questi problemi in modo rapido ed efficiente. Ecco alcuni problemi comuni e come risolverli:
Ritardo nella connessione: assicurati che la tua connessione a Internet sia stabile e veloce. La tecnologia di streaming ottimizzata di Splashtop riduce al minimo il ritardo, anche sulle reti più lente.
Impossibilità di connettersi: verifica che il computer remoto sia acceso, connesso a Internet e che Splashtop Streamer sia in esecuzione. Splashtop offre connessioni affidabili che garantiscono l'accesso a patto che queste condizioni siano rispettate.
Errori di autenticazione: assicurati di inserire le credenziali di accesso corrette e che l'autenticazione a più fattori sia abilitata per una maggiore sicurezza. Il processo di accesso sicuro di Splashtop aiuta a prevenire l'accesso non autorizzato.
Disconnessione della sessione: verifica la presenza di eventuali interruzioni di rete e prendi in considerazione il passaggio a una connessione cablata per una maggiore stabilità. La funzione di riconnessione di Splashtop ti aiuta a recuperare rapidamente l'accesso se una sessione viene interrotta.
Problemi di visualizzazione: se riscontri problemi con la risoluzione, regola le impostazioni di visualizzazione di Splashtop in modo che corrispondano alla risoluzione del tuo dispositivo locale. Splashtop supporta diverse configurazioni di display, garantendo un'esperienza visiva fluida.
Seguendo questi passaggi e utilizzando le funzioni avanzate di Splashtop, potrai superare i problemi di connessione al desktop remoto più comuni, garantendo un'esperienza di accesso remoto produttiva e senza interruzioni.
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In conclusione, un'applicazione per desktop remoto come Splashtop è facile da usare. Una volta configurata, puoi usarla per accedere da remoto e prendere il controllo di un altro computer da qualsiasi luogo. Puoi avere la possibilità di utilizzare il tuo computer da qualsiasi luogo senza doverlo portare con te.
Puoi provare subito Splashtop con una prova gratuita. Non è richiesta alcuna carta di credito né impegno. Potrai accedere ai tuoi desktop remoti Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Prova subito!