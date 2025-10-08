Vai al contenuto principale
Splashtop
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115Prova gratuita
Make Intune More Powerful with Splashtop
Make Intune More Powerful with Splashtop

Make Intune More Powerful with Splashtop

Splashtop supercharges Intune with complete and enterprise-grade endpoint visibility & control with real-time patching, reliable remote support and certificate-based device authentication.

Contact UsSchedule a Demo
A person typing on a computer.

Applicazione di patch in tempo reale

Mantieni ogni endpoint aggiornato e protetto, all'istante.

  • Distribuzione immediata delle patch per il sistema operativo e le app di terze parti su Windows e MacOS.

  • Pieno controllo delle pianificazioni di scansione, aggiornamento e riavvio.

  • Reportistica approfondita delle patch e informazioni CVE basate sull'intelligenza artificiale per una correzione più rapida.

  • Inventario e stato di integrità per tutti i dispositivi.

Scopri di più su Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Accesso remoto e Supporto

Supporta chiunque, ovunque, senza attriti.

  • Accesso remoto supervisionata e non supervisionata ad alte prestazioni per qualsiasi dispositivo. Controlla da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android e fornisci supporto di sola visualizzazione per iOS e versioni precedenti di Android.

  • Funzionalità avanzate come il supporto multi-monitor, il trasferimento di file, le chiamate vocali, la registrazione, la registrazione delle sessioni e altro ancora.

  • Personalizzazione del marchio e integrazione con strumenti di ticketing e ITSM per un'esperienza senza interruzioni.

Ulteriori informazioni sul supporto remoto Splashtop

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticazione del dispositivo basata su certificati

Rafforza lo Zero Trust e tieni lontani gli intrusi.

  • Gestisci facilmente l'intero ciclo di vita dei certificati, ovvero provisioning, rinnovo e revoca, garantendo che i certificati siano sempre validi e affidabili

  • Applicare l'autenticazione. Ogni connessione viene verificata prima di concedere l'accesso.

  • Garantisci la conformità pronta per l'audit con registri dettagliati di ogni tentativo di accesso alla rete.

  • Estende l'autenticazione sicura ai dispositivi oltre Intune.

Scopri di più su Foxpass Cloud RADIUS

Perché Splashtop + Intune

Combina la forza delle policy di Intune con la risposta, il controllo e l'ampia copertura in tempo reale di Splashtop per:

  • Colma rapidamente le lacune di sicurezza

  • Supporta e potenzia i lavoratori ibridi

  • Semplifica le operazioni IT e riduci i costi

Inizia subito con Splashtop : estendi ed eleva il tuo ambiente Intune.

Inizia con Splashtop

Prova gratuitaContattaci
Scopri le ultime notizie su Splashtop
AICPA SOC icon
  • Conformità
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni d'uso
Copyright ©2025 Splashtop Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i prezzi indicati non includono le tasse applicabili.