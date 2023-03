Sconti Splashtop

Vuoi sapere se Splashtop offre sconti, promozioni commerciali o codici promozionali? Di solito, non offriamo prezzi scontati o promozioni perché offriamo costantemente prodotti a prezzi vantaggiosi con sconti del 50% o addirittura dell'80% rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto analoghe. In ogni caso, sono disponibili diversi modi per risparmiare sugli abbonamenti a Splashtop.

Splashtop Business Access Pro sconto sui volumi fino al 25% Splashtop Remote Support sconti sui piani più grandi fino al 75% Componente aggiuntivo A/R gratuito con Splashtop Enterprise Software di Screen Mirroring e Screen Sharing con sconto fino al 40% Sconto per le organizzazioni no-profit Prezzi sempre più convenienti

Splashtop Business Access Pro con sconto sui volumi fino al 25%

Splashtop Business Access Pro è un'ottima soluzione per l'accesso remoto ai computer per i team di piccole e medie dimensioni. Se acquisti un abbonamento a Splashtop Business Access Pro per quattro o più utenti, avrai la possibilità di ricevere sconto sul volume. Gli sconti sul volume corrispondono a:

20% di sconto su un abbonamento di 4-9 licenze

25% di sconto su un abbonamento di 10 o più licenze

Come si ottiene lo sconto?

Acquista Splashtop Business Access online e lo sconto verrà applicato automaticamente quando sceglierai 4 o più licenze di Business Access Pro. Per domande relative a licenze per grandi volumi, rivolgiti al nostro team di vendita. Lo sconto sulle licenze per volumi non si applica al piano Business Access Solo, che è limitato a un solo utente e dispone di un numero minore di funzioni.

Se attualmente possiedi un abbonamento con meno di 4 licenze e vuoi usufruire del piano di licenze a volumi, visita la scheda dell'abbonamento sulla tua console web my.splashtop e aggiungi le licenze che desideri al tuo piano in qualsiasi momento. Pagherai un prezzo maggiorato rispetto a quello normale. Quindi, se al momento del rinnovo hai 4 o più licenze sull'account, il tuo piano verrà rinnovato al prezzo dello sconto sul volume.

Strumenti di gestione degli endpoint e di supporto remoto Splashtop con sconto di oltre il 75%

Se ti occupi di servizi gestiti o di assistenza IT e cerchi una soluzione che consenta di gestire un gran numero di computer, ti offriamo due piani. Splashtop SOS è concesso in licenza in base al numero di tecnici e Splashtop Remote Support in base al numero di utenti.

Se gestisci diversi computer, con Splashtop Remote Support puoi pagare molto meno per ogni computer gestito.

$1,60 per computer al mese per il piano Splashtop Remote Support base per 25 computer

$1,20 per computer al mese per il piano per 50 computer - Risparmio del 25% rispetto al piano base

$0,80 per computer al mese per il piano per 100 computer - Risparmio del 50% rispetto al piano base

Sono disponibili piani per 250, 500 e 750 computer accompagnati da sconti più alti

$0,40 al mese per ogni computer per il piano da 1.000 computer - Risparmio del 75% rispetto al piano base

Come si ottiene lo sconto?

Abbonati a Splashtop Remote Support online e seleziona uno dei piani sopra indicati, oppure contatta il nostro team di vendita.

Prezzo speciale per il componente aggiuntivo A/R per Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è un'ottima soluzione individuale che consente di creare un bundle con il numero di licenze per l'accesso remoto ai computer e per i tecnici di assistenza remota di cui hai bisogno.

Come si può ottenere lo strumento A/R?

Contatta il nostro team di vendita per informazioni sui prezzi delle licenze Splashtop Enterprise relative al numero di utenti tecnici addetti all'accesso e al supporto remoto di cui hai bisogno e chiedi informazioni sul componente aggiuntivo per il supporto remoto in realtà aumentata, disponibile a un prezzo speciale.

Questo componente aggiuntivo consente agli utenti finali di aprire l'app Splashtop sul proprio dispositivo mobile, per consentire ai tuoi tecnici di visualizzare il lavoro svolto attraverso la fotocamera del loro telefono e aiutarli a risolvere i problemi. Si tratta di un impiego popolare per i tecnici che riparano i macchinari e che necessitano dell'assistenza di un esperto a distanza, ma ci sono molti altri modi per utilizzarlo.

Mirroring e condivisione dello schermo con Mirroring360 e Mirroring360 Pro con sconti fino al 40%

Se stai cercando una soluzione di mirroring o condivisione dello schermo per la tua sala conferenze, la tua classe, come anche per la realizzazione di video o per altri usi, abbiamo due tipi di sconti sulla famiglia di prodotti Mirroring360.

Visita il nostro sito Mirroring360 per maggiori dettagli.

Sconto per le organizzazioni non profit

Se la tua organizzazione no-profit, come ad esempio un ente di beneficenza, ha bisogno di Splashtop per effettuare l'accesso remoto, contatta il nostro team di vendita che ti chiederà informazioni per convalidare il tuo status e poi potrà assisterti con uno sconto.

Scopri i prezzi di Splashtop sempre più convenienti

Per conoscere i prezzi e i piani più recenti delle soluzioni di accesso remoto al computer di Splashtop, consulta la nostra pagina dei prezzi. A seconda del paese in cui risiedi, i prezzi potrebbero essere espressi in dollari USA o in una delle altre valute locali supportate, tra cui euro, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL.

Tutte le offerte descritte in questo post sono soggette a modifiche.