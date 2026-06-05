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Sconti Splashtop

Tim Del Chiaro
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Vuoi sapere se Splashtop offre sconti, promozioni commerciali o codici promozionali? Di solito, non offriamo prezzi scontati o promozioni perché offriamo costantemente prodotti a prezzi vantaggiosi con sconti del 50% o addirittura dell'80% rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto analoghe. In ogni caso, sono disponibili diversi modi per risparmiare sugli abbonamenti a Splashtop.

Sconti per licenze volume Performance e Pro su Splashtop accesso remoto fino al 25% di sconto

Splashtop Remote Access offre un ottimo valore per l'accesso remoto ai computer per team di piccole e medie dimensioni. Se acquistate un abbonamento Splashtop Remote Access Pro o Remote Access Performance per quattro o più utenti, potete ottenere uno sconto per acquisti in volume. Gli sconti per acquisti in volume sono:

  • 20% di sconto su un abbonamento di 4-9 licenze

  • 25% di sconto su un abbonamento di 10 o più licenze

In Giappone, questo sconto si applica esclusivamente agli acquisti online (tramite il portale internazionale).
I contratti attraverso la filiale giapponese non sono idonei.

Come si ottiene lo sconto?

Acquista Splashtop Remote Access online e lo sconto verrà applicato automaticamente quando sceglierai 4 o più licenze di Remote Access Pro. Per domande relative a licenze per grandi volumi, rivolgiti al nostro team di vendita. Lo sconto sulle licenze per volumi non si applica al piano Remote Access Solo, che è limitato a un solo utente e dispone di un numero minore di funzioni.

Se attualmente possiedi un abbonamento con meno di 4 licenze e vuoi usufruire del piano di licenze a volumi, visita la scheda dell'abbonamento sulla tua console web my.splashtop e aggiungi le licenze che desideri al tuo piano in qualsiasi momento. Pagherai un prezzo maggiorato rispetto a quello normale. Quindi, se al momento del rinnovo hai 4 o più licenze sull'account, il tuo piano verrà rinnovato al prezzo dello sconto sul volume.

Risparmio garantito e fino a 3 mesi gratis quando si passa a Splashtop

Splashtop ha offerte speciali che garantiscono risparmi quando si passa da alcune soluzioni concorrenti, oltre a un programma di Early Start in cui puoi ottenere fino a 3 mesi aggiunti al tuo abbonamento per sovrapporre la fine dell'abbonamento del tuo attuale concorrente, rendendo facile la migrazione e l'inizio immediato.

Come si ottiene l'Early Start e la garanzia di risparmio?

Prezzo speciale per il componente aggiuntivo A/R per Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise è un'ottima soluzione individuale che consente di creare un bundle con il numero di licenze per l'accesso remoto ai computer e per i tecnici di assistenza remota di cui hai bisogno.

Come si può ottenere lo strumento A/R?

Contatta il nostro team di vendita per informazioni sui prezzi delle licenze Splashtop Enterprise relative al numero di utenti tecnici addetti all'accesso e al supporto remoto di cui hai bisogno e chiedi informazioni sul componente aggiuntivo per il supporto remoto in realtà aumentata, disponibile a un prezzo speciale.

Questo componente aggiuntivo consente agli utenti finali di aprire l'app Splashtop sul proprio dispositivo mobile, per consentire ai tuoi tecnici di visualizzare il lavoro svolto attraverso la fotocamera del loro telefono e aiutarli a risolvere i problemi. Si tratta di un impiego popolare per i tecnici che riparano i macchinari e che necessitano dell'assistenza di un esperto a distanza, ma ci sono molti altri modi per utilizzarlo.

Mirroring e condivisione dello schermo con Mirroring360 e Mirroring360 Pro con sconti fino al 40%

Se stai cercando una soluzione di mirroring o condivisione dello schermo per la tua sala conferenze, la tua classe, come anche per la realizzazione di video o per altri usi, abbiamo due tipi di sconti sulla famiglia di prodotti Mirroring360.

Visita il nostro sito Mirroring360 per maggiori dettagli.

Sconto per le organizzazioni non profit

Se la tua organizzazione no-profit, come ad esempio un ente di beneficenza, ha bisogno di Splashtop per effettuare l'accesso remoto, contatta il nostro team di vendita che ti chiederà informazioni per convalidare il tuo status e poi potrà assisterti con uno sconto.

Splashtop offre ogni giorno i migliori prezzi per un valore senza pari

Per conoscere i prezzi e i piani più recenti delle soluzioni di accesso remoto al computer di Splashtop, consulta la nostra pagina dei prezzi. A seconda del paese in cui risiedi, i prezzi potrebbero essere espressi in dollari USA o in una delle altre valute locali supportate, tra cui euro, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP e CHF.

Tutte le offerte descritte in questo post sono soggette a modifiche.

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