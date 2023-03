È necessario utilizzare la posta elettronica per il trasferimento di file?

Non dovresti usare e-mail per il trasferimento di file nel 2020 ⬇

1 miliardo - Questo è il numero di account e-mail violati nel 2016. La situazione è migliorata nel 2019? Non proprio.

E il 2020? Secondo la rivista Security, c'è un attacco hacker ogni 39 secondi.

E dato che la sicurezza informatica è più redditizia del traffico illegale di droga, l'hacking delle e-mail non andrà via. Lascia che questo affonda dentro.

Ancora non convinto su questo? Questo potrebbe convincervi:

4 motivi per cui non dovresti usare l'e-mail per trasferire file nel 2020 ⬇

Si perde la riservatezza perché una volta che il file è andato, non si ha alcuna garanzia che non sarà condiviso con others. Ora si potrebbe pensare che un semplice NDA può proteggervi, ma non proprio. Un NDA consente solo di intraprendere azioni legali contro la condivisione non autorizzata delle informazioni, non per impedirla. Il rischio di sicurezza è più elevato perché l'invio di un file via e-mail implica l'archiviazione su più computer, il che può renderlo più vulnerabile agli attacchi informatici. La tua email durerà un'eternità. In poco, se si invia un file che si desidera non hai mai inviato, amico troppo tardi. Hai limitazioni di file restrittive. Questo significa che se vuoi condividere file di grandi dimensioni, probabilmente non potrai farlo tramite la maggior parte delle piattaforme di posta elettronica.

Nonostante gli ovvi rischi e limiti di sicurezza, ogni giorno milioni di persone condividono file via e-mail.

Mentre è giusto che qualcuno condivida una foto del proprio bambino con la nonna via e-mail, non è giusto che un'azienda condivida file sensibili via e-mail. Si chiama standard aziendale.

Alcune aziende aggiungono un ulteriore livello di sicurezza agli allegati e-mail proteggendo tutti i documenti sensibili con password. Anche questo ha dei problemi. Ciò che sarebbe ancora meglio è inviare file tramite trasferimento di file di accesso remoto e, il modo più semplice per trasferire in modo sicuro i file tra il server e qualsiasi computer è attraverso una soluzione desktop remoto.

Per tua fortuna, conosciamo quello che fa per te > Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access

Con Splashtop Business Access puoi trascinare i file tra "i tuoi computer" indipendentemente dalla loro posizione nel mondo. Puoi anche controllare completamente chi condivide i file e quando terminare i privilegi di condivisione.

Potresti chiederti > Che differenza c'è con la condivisione degli allegati di un'email?

Il trasferimento di file di Splashtop funziona senza problemi come lo spostamento di file sul tuo computer. Ma soprattutto, i file si muovono attraverso la porta 443, la porta utilizzata dalle agenzie governative più importanti come l'FBI. Se l'FBI è al sicuro, allora puoi essere certo che con Splashtop Business Access anche i tuoi file sono al sicuro.

