Autonomous Endpoint Management

Semplifica le operazioni IT, automatizza le attività di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi, il tutto dalla console di Splashtop.

Per l'IT

Autonomous Endpoint Management per operazioni IT più intelligenti

Per MSP

Fare di più con meno: Autonomous Endpoint Management per MSPs

Molteplici soluzioni. Un'unica esperienza senza soluzione di continuità.

Gestione delle vulnerabilità e delle patch in tempo reale

Rileva, assegna priorità e correggi le minacce prima che abbiano un impatto sulla tua azienda.

  • Scansione continua su Windows e MacOS per KEV, CVE e aggiornamenti software CISA

  • Capacità di identificare, assegnare priorità e rispondere rapidamente alle vulnerabilità zero-day e di altro tipo presenti nell'ambiente

  • Distribuzione automatizzata di patch su richiesta o basata su policy

Sicurezza e conformità semplificate

Ottieni una protezione continua e una prova di conformità senza sforzo per ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.

  • Applicazione basata su criteri delle configurazioni degli endpoint

  • Rilevamento e correzione degli endpoint non conformi

  • Dashboard e report di inventario pronti a tua disposizione

Dal manuale all'automatizzato

Elimina le attività ripetitive e libera le risorse IT.

  • Strategie di applicazione di patch personalizzabili basate su criteri con approvazioni delle versioni, anelli di aggiornamento ed ereditarietà dei criteri

  • Trigger basati su eventi per risolvere automaticamente i problemi più comuni.

  • Pianifica i processi su migliaia di endpoint contemporaneamente.

  • Semplifica gli audit con le informazioni sull'inventario a portata di mano.

Tutto ciò di cui hai bisogno è uno

Sostituisci più prodotti singoli con un'unica soluzione unificata.

  • Un unico dashboard per l'applicazione di patch, il monitoraggio e la conformità

  • Minori costi di licenza e manutenzione

  • Operazioni IT semplificate con un unico pannello di controllo

Vuoi iniziare?

