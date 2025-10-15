Autonomous Endpoint Management
Semplifica le operazioni IT, automatizza le attività di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi, il tutto dalla console di Splashtop.
Molteplici soluzioni. Un'unica esperienza senza soluzione di continuità.
Gestione delle vulnerabilità e delle patch in tempo reale
Rileva, assegna priorità e correggi le minacce prima che abbiano un impatto sulla tua azienda.
Scansione continua su Windows e MacOS per KEV, CVE e aggiornamenti software CISA
Capacità di identificare, assegnare priorità e rispondere rapidamente alle vulnerabilità zero-day e di altro tipo presenti nell'ambiente
Distribuzione automatizzata di patch su richiesta o basata su policy
Sicurezza e conformità semplificate
Ottieni una protezione continua e una prova di conformità senza sforzo per ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.
Applicazione basata su criteri delle configurazioni degli endpoint
Rilevamento e correzione degli endpoint non conformi
Dashboard e report di inventario pronti a tua disposizione
Dal manuale all'automatizzato
Elimina le attività ripetitive e libera le risorse IT.
Strategie di applicazione di patch personalizzabili basate su criteri con approvazioni delle versioni, anelli di aggiornamento ed ereditarietà dei criteri
Trigger basati su eventi per risolvere automaticamente i problemi più comuni.
Pianifica i processi su migliaia di endpoint contemporaneamente.
Semplifica gli audit con le informazioni sull'inventario a portata di mano.
Tutto ciò di cui hai bisogno è uno
Sostituisci più prodotti singoli con un'unica soluzione unificata.
Un unico dashboard per l'applicazione di patch, il monitoraggio e la conformità
Minori costi di licenza e manutenzione
Operazioni IT semplificate con un unico pannello di controllo