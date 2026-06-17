Elenco dei software per desktop remoto: perché Splashtop rappresenta la scelta migliore

Secondo i sondaggi sul lavoro a distanza, oltre la metà degli intervistati (il 55%) ritiene di lavorare di più quando è fuori dall'ufficio. Per consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa o da altre postazioni, è necessario disporre di una valida soluzione di desktop remoto: veloce, facile da usare, sicura e dotata di un'ampia gamma di funzioni. Pertanto, qual è il miglior pacchetto software per desktop remoto tra quelli disponibili?
Perché una soluzione di desktop remoto è essenziale per la tua attività?
Le aziende moderne si affidano alla flessibilità e alla connettività sicura per mantenere le operazioni senza intoppi. Una soluzione per desktop remoto consente a dipendenti, team IT e appaltatori di accedere a computer di lavoro, server e applicazioni da qualsiasi luogo. Ciò garantisce che la produttività non sia legata a una singola posizione e che il lavoro critico possa continuare senza interruzioni.
Oltre alla comodità, la tecnologia del desktop remoto svolge un ruolo centrale in:
Continuità aziendale – Mantenere le operazioni in corso durante emergenze o chiusure d'ufficio.
Efficienza IT – Supporto e risoluzione dei problemi dei dispositivi a distanza senza visite in loco costose.
Sicurezza e conformità – Proteggi i dati con connessioni crittografate, controlli di accesso e registri di controllo.
Risparmio sui costi – Elimina l'infrastruttura VPN costosa e riduci i tempi di inattività abilitando un rapido accesso remoto.
Scalabilità – Supporta una forza lavoro ibrida in crescita con una soluzione che si adatta alle esigenze della tua organizzazione.
Alcune delle applicazioni per desktop remoto più popolari includono:
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
pc remoto
chrome remote desktop
Teradici
Vediamo qui di seguito quali sono questi programmi e quali sono i motivi che rendono Splashtop la scelta migliore.
Criteri decisivi per la scelta del software per desktop remoto ideale
Prestazioni e affidabilità: Il tuo software per desktop remoto dovrebbe offrire sessioni fluide e reattive con latenza minima. Cerca supporto per un'alta frequenza dei fotogrammi, ottimizzazione per bassa larghezza di banda e stabilità in condizioni di rete variabili.
Caratteristiche di sicurezza: la crittografia avanzata, l'autenticazione del dispositivo e il supporto per l'autenticazione a più fattori sono essenziali. Il software dovrebbe inoltre essere conforme agli standard del settore e offrire funzionalità come la registrazione e l'accesso basato sui ruoli.
Compatibilità multipiattaforma: scegli una soluzione che funzioni su tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, Linux, Android, iOS e Chrome OS. Ciò garantisce flessibilità per i team e i singoli utenti che utilizzano dispositivi diversi.
Facilità d'uso: l'interfaccia deve essere intuitiva sia per gli utenti finali che per gli amministratori IT. Funzionalità come l'accesso con un clic, i codici di sessione e l'implementazione semplificata possono migliorare notevolmente l'adozione e supportare i flussi di lavoro.
Supporto per l'accesso supervisionato e non supervisionato: la capacità di fornire supporto in tempo reale e di accedere a dispositivi non supervisionati è fondamentale per team IT, MSP e aziende che gestiscono l'infrastruttura remota.
Prezzi e scalabilità: considera il costo totale di proprietà, inclusi i tassi di rinnovo, i prezzi per utente o per dispositivo e la scalabilità man mano che il tuo team o la tua infrastruttura crescono. La trasparenza dei prezzi è la chiave per evitare costi nascosti.
Funzionalità avanzate: cerca funzionalità aggiuntive come il trasferimento di file, la stampa remota, il reindirizzamento USB, il supporto multi-monitor e la registrazione delle sessioni per estendere il valore della tua soluzione.
Elenco delle migliori app per desktop remoto
Splashtop
Splashtop è il miglior Software per desktop remoto. Permette la connessione tra molti dispositivi diversi ed è compatibile con Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows e Linux.
Splashtop offre opzioni di licenza flessibili. L'opzione più economica supporta un singolo utente e fino a due computer. Oppure, per un po' di più puoi abbonarti a un piano più ricco di funzionalità che può supportare grandi team e viene fornito con una serie di funzionalità extra. Qualunque sia la tua esigenza, Splashtop ha la soluzione migliore di software per desktop remoto per te.
Splashtop lavora costantemente su nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti. Con un UX di alta qualità e opzioni di sicurezza avanzate, è difficile trovare un punto negativo nell'offerta di Splashtop. Con Splashtop otterrai forte sicurezza di accesso remoto e un'esperienza utente intuitiva.
TeamViewer
Innanzitutto, la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta quando si tratta di scegliere una soluzione di desktop remoto. Splashtop è orgogliosa del suo software sicuro per desktop remoto, mentre TeamViewer ha avuto problemi con la sicurezza in passato.
TeamViewer ha una versione gratuita che offre le esigenze di base per un'opzione di desktop remoto. Tuttavia, se sei un'azienda, dovrai pagare per una licenza commerciale prima di poter fare buon uso di questo software (o TeamViewer potrebbe sospettarti di uso commerciale e bloccare le tue connessioni).
Un abbonamento a TeamViewer può intaccare profondamente il tuo budget. E se mai volessi annullare TeamViewer, dovrai inviare un ticket con almeno un mese di anticipo oppure ti verrà addebitato il rinnovo automatico.
Splashtop rappresenta una migliore alternativa a TeamViewer ed è disponibile in pacchetti per uso individuale, aziendale, educativo e di supporto IT. Ognuno di questi offre prezzi competitivi che garantiscono le funzionalità di cui si ha bisogno senza sforare il budget.
LogMeIn Pro
Si tratta di uno strumento per desktop remoto simile a Splashtop. Tuttavia, LogMeIn Pro non è adatto ai privati o alle piccole imprese a causa del prezzo molto elevato. LogMeIn Pro è quindi utilizzabile solo da grandi aziende con portafogli consistenti. Potresti invece dare un'occhiata ad altre alternative a LogMeIn Pro come Splashtop, che offre le identiche caratteristiche e funzionalità migliori e permette di risparmiare fino al 70% o anche più sul costo dell'abbonamento.
AnyDesk
AnyDesk offre pacchetti per il desktop remoto destinati a singoli, piccoli team e aziende. Tuttavia, proprio come LogMeIn, costa di più rispetto a Splashtop. Infatti, è possibile constatare la differenza tra i prezzi di AnyDesk e quelli di Splashtop. Inoltre, le recensioni degli utenti su siti web di terze parti considerano Splashtop nettamente migliore rispetto ad AnyDesk.
GoToMyPC
Si tratta di una soluzione per il desktop remoto particolarmente costosa per i singoli, ma ancora di più per i team e le aziende che necessitano di maggiori funzionalità e controlli per la gestione degli utenti. Puoi ottenere tutte queste funzioni scegliendo Splashtop e risparmiando il 75% sul costo dell'abbonamento rispetto a GoToMyPC.
Anche GoToMyPC è di proprietà di LogMeIn e presenta lo stesso bagaglio di piani costosi e una storia caratterizzata da aumenti di prezzo.
ConnectWise ScreenConnect
Sebbene ScreenConnect pubblicizzi molte funzioni avanzate, Splashtop offre molte di queste a un prezzo molto più contenuto, il che lo rende la migliore alternativa a ConnectWise ScreenConnect .
Inoltre, le recensioni di ScreenConnect indicano che a volte impiega molto tempo per rispondere agli input. Questo problema contribuisce ad aumentare drasticamente il senso di frustrazione che si prova durante l'utilizzo. Splashtop mantiene una velocità elevata una qualità HD costante durante l'utilizzo.
pc remoto
RemotePC sfrutta un'app web per garantire la connettività tra i computer. Tuttavia, come molte delle soluzioni per il desktop remoto presenti in questo elenco, anche questa soluzione presenta dei difetti. Ad esempio, è spesso difficile da configurare e manca di molte funzioni che ci si potrebbe aspettare dalla concorrenza.
Come alternativa a RemotePC, Splashtop ha tempi di configurazione molto bassi e un'interfaccia davvero intuitiva.
chrome remote desktop
Questa estensione del browser può essere utile per gli utenti di Google Chrome, ma solo per loro. Questa situazione restringe il campo d'azione di questa applicazione, soprattutto per chi utilizza molti dispositivi diversi. Splashtop, invece, è disponibile su diversi computer, tablet e dispositivi mobili senza bisogno di Chrome.
Inoltre, Chrome Remote Desktop non dispone di molte funzioni avanzate, anche se è un'opzione gratuita. Splashtop riesce a superarlo in questo ambito, diventando la migliore alternativa a Chrome Remote Desktop.
Teradici
Realizzato per offrire uno strumento di accesso remoto ad alte prestazioni ai professionisti del settore media e intrattenimento, Teradici mira a fornire una soluzione a chi necessita di connessioni remote veloci. Tuttavia, Splashtop offre connessioni remote ad alta velocità che consentono di svolgere attività che richiedono un elevato impiego di risorse come il montaggio video, la progettazione grafica, la creazione di animazioni, la programmazione e molto altro ancora grazie a una latenza molto bassa. D'altra parte, Teradici richiede una maggiore larghezza di banda per un accesso remoto veloce.
Splashtop è anche molto più facile da implementare e dispone di un maggior numero di funzioni, il che lo rende la migliore alternativa a Teradici.
Cosa rende Splashtop il principale Software per desktop remoto?
Quando si valutano le soluzioni di desktop remoto, le prestazioni, la sicurezza e il valore sono fondamentali. Splashtop si distingue offrendo funzionalità di livello enterprise a un prezzo conveniente, rendendolo la scelta preferita per i team IT, MSP e aziende in tutto il mondo.
Motivi principali per cui Splashtop domina il mercato includono:
Connessioni ad alte prestazioni – Effettua streaming in 4K fino a 60fps con bassa latenza e fedeltà cromatica avanzata, garantendo esperienze fluide per professionisti e creativi.
Sicurezza e conformità robuste – Tutte le sessioni sono protette con crittografia SSL/AES-256 e supportano requisiti aziendali come SSO/SAML, SOC 2, ISO 27001, RGPD e conformità HIPAA.
Accesso multi-dispositivo e multi-piattaforma – Connettiti in modo sicuro a Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebooks, senza le restrizioni degli strumenti specifici per sistema operativo.
Capacità di supporto IT integrate – Fornisci assistenza computerizzata supervisionata e non supervisionata a distanza, supporto remoto, teleassistenza con funzionalità come raggruppamento dei tecnici, trasferimento di sessione, trasferimento di file e registrazione delle sessioni.
Gestione autonoma degli endpoint – Con Splashtop AEM, i team IT ottengono patching in tempo reale, inventario software, approfondimenti CVE e automazione per mantenere la conformità e la sicurezza.
Licenze e prezzi flessibili – Scegli tra piani semplici che si adattano alla tua attività, con costi prevedibili e senza spese nascoste.
Splashtop combina prestazioni affidabili, sicurezza robusta e strumenti di gestione avanzati senza sforzo. È costantemente classificata come una delle migliori soluzioni per desktop remoto per le organizzazioni che cercano più di un semplice accesso remoto di base.
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