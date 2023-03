TeamViewer 9 & 10 EOL — Perché passare a Splashtop

Se disponi di TeamViewer 9 o 10, non eseguire l'aggiornamento a un costoso abbonamento TeamViewer una volta raggiunto la fine del suo ciclo di vita nel 2021. Passa a Splashtop e salva!

Aggiornamento: dalla pubblicazione di questo articolo, TeamViewer ha annunciato che le licenze TeamViewer 9 e 10 avrebbero ricevuto l'accesso gratuito a TeamViewer 15 per un determinato periodo di tempo. Tuttavia, i clienti TeamViewer che in passato hanno acquistato licenze perpetue saranno comunque costretti ad acquistare un nuovo abbonamento TeamViewer una volta terminato il periodo gratuito. Invece di pagare di più per un abbonamento TeamViewer, passa a Splashtop e risparmia!

TeamViewer 9 e TeamViewer 10 saranno sospesi il 1° giugno 2021. Quando le due versioni di TeamViewer raggiungono la fine del loro ciclo in quella data, gli utenti non saranno più in grado di accedere in remoto a computer e dispositivi esterni alla loro rete.

Ciò significa che per continuare a utilizzare TeamViewer per l'accesso remoto, gli utenti di TeamViewer 9 & 10 devono acquistare un abbonamento della versione più recente di TeamViewer.

Molti utenti delle 9 & 10 versioni hanno espresso le loro frustrazioni nel sentire le notizie. Parte della frustrazione deriva dal fatto che molti di loro hanno acquistato licenze perpetue di TeamViewer 9 e 10, che TeamViewer non offre più. Altri hanno espresso sgomento al prezzo attuale di TeamViewer.

Se sei un utente TeamViewer 9 o 10, ecco perché dovresti passare a Splashtop invece di acquistare un nuovo abbonamento TeamViewer.Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.

Otterrai la soluzione di accesso remoto esatta di cui hai bisogno

Indipendentemente dal tuo caso d'uso, Splashtop ha una soluzione di accesso remoto che soddisferà le tue esigenze. Sia che tu abbia bisogno di uno strumento desktop remoto per accedere a computer Windows e Mac per lavorare in remoto, o strumenti di supporto remoto per fornire supporto assistito o incustodito a computer, tablet e dispositivi mobili, Splashtop ha la soluzione che fa per te.

Potrai risparmiare il 50% o più passando a Splashtop

Puoi risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari ogni anno scegliendo Splashtop al posto di TeamViewer. Con Splashtop otterrai il miglior valore, perché avrai una soluzione di accesso remoto altamente performante, sicura e dotata di tutte le migliori caratteristiche al prezzo più basso.

Consulta il nostro confronto tra i prezzi di Splashtop e TeamViewer. Gli attuali clienti di TeamViewer possono ottenere gratuitamente fino a 3 mesi di Splashtop da sovrapporre alla fine del loro abbonamento a TeamViewer con il programma Splashtop early start.

Ti unirai a migliaia di utenti che sono passati a Splashtop e non hanno mai guardato indietro

C'è un motivo per cui Splashtop è altamente valutato su siti di revisione di terze parti e ha oltre 30 milioni di utenti. Gli ex clienti di TeamViewer che sono passati a Splashtop si rammaricano solo di non averlo fatto prima.

«WOW. Splashtop Business Access è il miglior investimento che abbia mai fatto e continua a migliorare sempre di più. Come può TeamViewer farla franca con la ricarica di $500 all'anno? Voi ragazzi siete fantastici!!!!!!! — Frank Steesnaes, Peak Business Performance

"Sono nel settore IT da 20 anni e riconosco un buon prodotto quando ne trovo uno. Dal punto di vista del supporto, non avrei potuto chiedere uno strumento migliore. Accedo al software e faccio quello che devo fare. [Splashtop] è fantastico ed è affidabile. Dopo aver utilizzato TeamViewer, questo programma è davvero eccezionale. Splashtop ha prezzo ragionevole, mentre TeamViewer costa davvero tantissimo. Adoro il prodotto e l'ho consigliato ad altre persone che conosco nel settore." — Stuart Livingstone, NuWave Backup

Scopri di più e inizia gratuitamente

Se vuoi accedere al desktop remoto per te, per un gruppo di utenti o per un'organizzazione, allora dai un'occhiata a Splashtop Business Access. Consulta il nostro confronto completo Splashtop Business Access Pro vs TeamViewer e inizia subito la tua prova gratuita. Puoi risparmiare almeno il 50% scegliendo Splashtop Business Access rispetto a TeamViewer.

Prova gratuita

Se vuoi fornire supporto remoto a computer, tablet e dispositivi mobili per l'assistenza IT & , allora ti serve Splashtop SOS. Consulta il nostro confronto Splashtop SOS vs TeamViewer e inizia la tua prova gratuita. Risparmia il 50% o più scegliendo Splashtop SOS.

Prova gratuita

Contenuti correlati