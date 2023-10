Regard sur TrustRadius : pourquoi Splashtop surpasse TeamViewer dans les évaluations

Dans le secteur des logiciels d’accès à distance, Splashtop et TeamViewer s’imposent comme des solutions de premier plan. Alors que les deux plateformes offrent une large gamme de fonctionnalités et d’avantages, il est crucial de comprendre le vécu des utilisateurs. Nous avons méticuleusement examiné les avis de TrustRadius afin de fournir une comparaison objective entre ces outils, couvrant des aspects allant du prix à l’expérience utilisateur. Rejoignez-nous pour découvrir les commentaires des utilisateurs et déterminer quel logiciel répond véritablement aux besoins des entreprises modernes.

1. Tarifs

« Nous avions l’habitude d’utiliser TeamViewer, mais la principale raison pour laquelle nous avons changé de fournisseur était le coût mensuel exorbitant. »

Ce sentiment est partagé par de nombreux utilisateurs ayant ont opté pour Splashtop. Les prix compétitifs de Splashtop sont un facteur décisif pour les entreprises et font de ce logiciel un meilleur choix pour beaucoup.



« TeamViewer coûte tellement cher à l’année que je peux souscrire à Splashtop pendant 25 ans pour le même budget. »

Un utilisateur suggère.

Une grande partie des utilisateurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la structure tarifaire de TeamViewer, notamment en raison d’une augmentation inattendue des coûts pendant la pandémie. Cette hausse soudaine des tarifs a poussé de nombreux utilisateurs à chercher des alternatives plus économiques, et c’est là que Splashtop est intervenu. Ces derniers ont souvent décrit Splashtop et ses prix compétitifs comme une bouffée d’air frais après avoir été confrontés aux « coûts mensuels exorbitants » de TeamViewer.

Un utilisateur remarque : « Tout d’abord, c’est la meilleure offre en termes de coûts sur le marché. J’ai utilisé TeamViewer par le passé avant d’opter pour Splashtop Enterprise, et ce dernier permet à mon entreprise d’économiser beaucoup d’argent. »

Mais son caractère économique n’est pas le seul argument de vente de Splashtop. Les utilisateurs soulignent souvent qu’en dépit de son faible coût, Splashtop ne fait aucun compromis sur le nombre ou la qualité de ses fonctionnalités. Des commentaires tels que « Splashtop Enterprise permet à mon entreprise d’économiser beaucoup d’argent » et « offre de meilleures performances » que des options plus coûteuses comme TeamViewer consolident sa position en tant que solution économique et fiable.

Certains utilisateurs ont également rencontré des difficultés avec les services d’abonnement de TeamViewer, soulignant l’importance de pratiques de facturation transparentes et conviviales.

Un évaluateur souligne : « Ils ne voulaient pas désactiver le renouvellement automatique, et j’ai finalement dû faire intervenir ma banque. C’était une expérience très désagréable. »

Pour conclure, ces commentaires détaillés reflètent un sentiment prédominant : Splashtop offre une solution à la fois économique et riche en fonctionnalités, prouvant ainsi que la qualité n’est pas toujours synonyme de prix élevé. Dans le duel qui oppose Splashtop à TeamViewer, au moins en termes de prix et de valeur, Splashtop est clairement en tête.

2. Performances et fiabilité

En ce qui concerne les performances et la fiabilité, les avis de TrustRadius soulignent quelques contrastes frappants entre Splashtop et ses concurrents, en particulier TeamViewer. De nombreux utilisateurs ont souligné les performances constantes offertes par Splashtop, l’un d’entre eux notant que « la connexion aux clients est d’une fiabilité à toute épreuve et l’expérience similaire à une session devant l’ordinateur distant. » Ce qui confirme la capacité de Splashtop à fournir des connexions stables et fiables.

La qualité de la connexion et la réduction des temps de latence sont fréquemment mentionnées, ce qui corrobore les performances supérieures affichées par Splashtop. Comme le dit un évaluateur, « le temps de latence de Splashtop est plus faible, voire inexistant » . La réduction du temps de latence garantit des opérations à distance plus fluides, ce qui peut être essentiel pour les tâches qui nécessitent de la précision et une réponse rapide.

TeamViewer, en revanche, n’est pas aussi bien noté dans certains témoignages d’utilisateurs. L’un des problèmes les plus importants est sa tendance à déconnecter l’utilisateur sans raison apparente. L’un d’entre eux a fait part de son expérience : « Teamviewer se déconnectait également sans raison, ce qui rendait le télétravail impossible et m’obligeait à me rendre au bureau. » Ces interruptions imprévisibles ne font pas qu’entraver le travail, elles peuvent aussi miner la confiance dans la fiabilité d’un outil.

3. Facilité d’utilisation et d’installation

Splashtop se distingue par sa convivialité et son processus d’installation. De nombreux utilisateurs ont trouvé Splashtop plus intuitif et plus simple que TeamViewer.

Plusieurs commentaires mentionnent explicitement la facilité de navigation dans l’interface de Splashtop. Un utilisateur a déclaré : « Splashtop est très accessible, et il est vraiment plus facile à utiliser que TeamViewer. Je peux me connecter sans que l’utilisateur n’ait besoin de faire quoi que ce soit. »

Cette simplicité semble s’étendre au-delà de l’interface à l’expérience globale de l’utilisateur. Un autre évaluateur a apprécié la convivialité des processus de connexion : « Nous sommes passés de TeamViewer à Splashtop parce qu’il vous permet de passer plus facilement d’un bureau à distance à l’autre et que le processus de connexion est beaucoup plus convivial. »

TeamViewer, en revanche, est critiqué dans ce domaine. Certains utilisateurs ont rencontré des difficultés en essayant de se connecter. L’un de ces commentaires indique : « Les fonctionnalités offertes sont à peu près les mêmes, mais j’ai toujours eu des problèmes pour me connecter à TeamViewer et je devais constamment contacter mon client pour obtenir l’accès. Je n’ai jamais eu ce problème avec Splashtop. »

Pour ceux qui mettaient en place un accès à distance pour la première fois, le processus d’installation de Splashtop a été un atout. Un témoignage rapporte : « Splashtop nous sauve la vie. Il est si facile à utiliser. Nous pouvons nous connecter et choisir l’ordinateur du client auquel nous devons accéder. Il est également très facile à installer la première fois. »

Dans l’ensemble, Splashtop, comme en témoignent les commentaires, semble donner la priorité à la convivialité et à la facilité d’utilisation de son logiciel, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leurs tâches plutôt que de se débattre avec des subtilités logicielles.

4. Sécurité et fiabilité

La réputation de Splashtop en tant que solution d’accès à distance sécurisée et fiable est soulignée dans les commentaires de TrustRadius. Les utilisateurs ont relevé ses protocoles de sécurité robustes qui répondent aux normes du secteur. Un évaluateur a mentionné : « La sécurité est excellente et conforme aux standards du marché. Je suis très confiant par rapport aux autres solutions dont la sécurité est médiocre (comme le VNC). »

Splashtop ne se contente pas de proposer des paramètres de sécurité par défaut, il offre également aux utilisateurs la possibilité de renforcer leur protection. Cet avantage a été souligné par un utilisateur qui a déclaré : « Le client est sécurisé et vous permet de renforcer la sécurité si vous voulez une couche supplémentaire pour les utilisateurs qui se connectent. »

Outre ces mesures de protection, la capacité de Splashtop à tenir des enregistrements détaillés a été saluée. Le commentaire souligne que « Splashtop a également une fonction de journalisation efficace » , ce qui indique que cette option ajoute un niveau supplémentaire de transparence et de traçabilité.

Si de nombreux utilisateurs ont trouvé leur bonheur dans les fonctions de sécurité de Splashtop, TeamViewer est cependant malmené dans certaines critiques. Une remarque particulièrement préoccupante a été formulée par un utilisateur qui a déclaré : « Team Viewer… J’ai cessé de l’utiliser après qu’un collaborateur ait vu son ordinateur piraté par un cybercriminel utilisant ce logiciel. » De tels incidents peuvent profondément éroder la confiance dans une plateforme, en particulier lorsque les utilisateurs s’en remettent à elle pour accéder à des informations et à des systèmes sensibles.

En conclusion, sur la base des avis de TrustRadius, Splashtop se distingue comme une plateforme sûre et digne de confiance. Bien qu’aucun logiciel ne soit totalement à l’abri des menaces de sécurité, l’engagement de Splashtop à maintenir des normes de sécurité élevées et à offrir des fonctionnalités avancées donne à ses utilisateurs un sentiment de sécurité et de confiance. À l’inverse, des incidents tels que le piratage reposant sur TeamViewer nous rappellent l’importance de mesures de sécurité robustes pour les outils d’accès à distance.

5. Caractéristiques et flexibilité

Un examen approfondi des commentaires de TrustRadius révèle une multitude de réactions soulignant l’ensemble des fonctionnalités de Splashtop et ses avantages par rapport à des concurrents tels que TeamViewer. L’une des principales caractéristiques mentionnées est la capacité de transmission audio en direct. Un évaluateur travaillant dans l’industrie cinématographique insiste sur l’importance de cette fonction : « Splashtop [Enterprise] a remplacé TeamViewer en tant que logiciel de bureau à distance de premier choix. TeamViewer manque de nombreuses fonctionnalités que Splashtop [Enterprise] possède, comme la transmission audio en direct, qui est cruciale lorsque l’on travaille sur des films. »

Splashtop ne s’arrête pas à l’audio. La plateforme a répondu à des difficultés courantes telles que l’impression et la diffusion audio à distance, là où d’autres n’y parvenaient pas. C’est ce qui ressort du commentaire d’un utilisateur : « J’ai utilisé d’autres programmes tels que LogMeIn, GoToMyPC et TeamViewer, et tous présentaient des lacunes similaires, notamment en ce qui concerne l’impression et la diffusion audio à distance. Splashtop fonctionne aussi bien, voire mieux, que les autres pour une fraction du prix. »

La fonction de sortie du mode veille de Splashtop est un autre atout apprécié. Un utilisateur a souligné la supériorité de Splashtop en déclarant : « Splashtop est bien meilleur que TeamViewer à tous points de vue. L’interface est meilleure, les fonctionnalités sont meilleures (notamment la fonction de sortie du mode veille) et le prix est meilleur. »

De plus, Splashtop se distingue par sa capacité à se connecter en toute transparence à plusieurs ordinateurs et même à s’étendre aux appareils mobiles. Un commentaire souligne cette flexibilité : « J’avais l’habitude d’utiliser TeamViewer, et la connexion ne fonctionnait pas toujours, et je ne pouvais me connecter qu’à un seul ordinateur. Avec Splashtop, je peux me connecter à n’importe quel ordinateur de mon bureau, et cela fonctionne à chaque fois, sans aucun problème. »

Un autre utilisateur a apprécié la valeur ajoutée que représente la possibilité de se connecter à des appareils mobiles par l’intermédiaire de Splashtop SOS, la qualifiant de « véritable valeur ajoutée » .

En résumé, les évaluations de TrustRadius montrent clairement que Splashtop apporte un ensemble de fonctionnalités robustes et polyvalentes. Qu’il s’agisse de l’inclusion de fonctionnalités spécifiques telles que la transmission audio en direct ou de la flexibilité générale de connexion à divers appareils, Splashtop apparaît comme une solution complète qui répond à un large éventail de besoins, dépassant souvent ses concurrents à cet égard.

6. Interface et expérience utilisateur

Dans le domaine des logiciels d’accès à distance, l’interface d’une plateforme peut être un facteur déterminant pour sa convivialité et son efficacité. En examinant les commentaires de TrustRadius, il est clair que les utilisateurs ont leur préférence quand ils comparent les interfaces de Splashtop et de TeamViewer.

Un sentiment dominant qui ressort des commentaires est l’appréciation du design intuitif de Splashtop. Un commentaire indique que « Splashtop est bien meilleur que TeamViewer à tous points de vue. L’interface est meilleure, ce qui me permet d’accomplir mes tâches sans complications inutiles. » L’accent mis sur la simplicité et la facilité d’utilisation de Splashtop semble trouver un écho auprès des utilisateurs qui recherchent une expérience d’accès à distance sans complications.

De son coté, si TeamViewer est apprécié pour ses nombreuses fonctionnalités, certains utilisateurs ont trouvé qu’il était un peu à la traîne en termes d’interface utilisateur. Un évaluateur a noté : « Bien que TeamViewer ait ses points forts, je trouve que l’interface de Splashtop est plus conviviale et moins compliquée. »

En conclusion, l’interface utilisateur joue un rôle essentiel dans l’expérience utilisateur d’un logiciel. D’après les commentaires recueillis, Splashtop semble avoir une longueur d’avance en offrant une interface simplifiée et centrée sur l’utilisateur, ce qui rend le processus de connexion à distance plus fluide et plus intuitif pour ses utilisateurs.

Conclusion : Splashtop vs TeamViewer

Dans le domaine des logiciels d’accès à distance, les choix sont nombreux. Cependant, comme le révèle notre analyse détaillée des évaluations de TrustRadius, Splashtop se distingue systématiquement de TeamViewer comme une meilleure solution. Les utilisateurs soulignent ses avantages en termes de prix, de facilité d’utilisation, de performances, etc. Bien que les deux outils possèdent leurs propres atouts, il ressort de l’ensemble des commentaires une nette préférence pour Splashtop. Pour les entreprises à la recherche d’une solution à la fois économique et fiable, les avis recueillis constituent un argument incontestable en faveur de Splashtop.



Vous souhaitez découvrir la différence par vous-même ? Obtenez plus d’informations sur les meilleures alternatives à TeamViewer, et inscrivez-vous pour un essai gratuit. Découvrez pourquoi tant d’utilisateurs préfèrent Splashtop à ses concurrents !