Contrôler un appareil mobile à partir d'un PC

Découvrez comment vous pouvez accéder à distance à des dispositifs mobiles tels que des tablettes, des smartphones, des dispositifs de chantier, des appareils IoT et plus encore, à partir d'un PC grâce à Splashtop.
Puis-je contrôler un dispositif mobile à partir d'un PC ?
Oui, vous le pouvez ! Avec les solutions de support à distance de Splashtop, vous pouvez utiliser votre PC pour accéder à distance à des périphériques mobiles Windows, Android et iOS. Vous pourrez également contrôler à distance des appareils mobiles Windows et Android depuis votre PC.
C'est idéal pour les techniciens des services de support informatique et des centres d'assistance. Grâce à Splashtop, vous pouvez intervenir concrètement sur des dispositifs mobiles sans les avoir en face de vous. Il vous suffit d'utiliser votre PC pour vous connecter rapidement au dispositif mobile, puis d'utiliser l'interface de votre PC pour contrôler le dispositif mobile en temps réel.
Contrôler un dispositif mobile depuis un PC avec Splashtop
Splashtop vous permet d'accéder à des dispositifs mobiles via des sessions à distance avec ou sans surveillance.
L'accès « sans surveillance » signifie que vous pouvez accéder au dispositif mobile quand vous le souhaitez, sans qu'il soit nécessaire qu'un utilisateur final se trouve sur le dispositif pour lancer la connexion à distance. C'est idéal pour accéder à des dispositifs mobiles gérés à des fins de maintenance et d'assistance à toute heure.
L'assistance sous surveillance est idéale pour les services de help desk et de réparation. Chaque fois qu'un utilisateur final a besoin d'assistance, vous pouvez accéder à distance à leur appareil mobile pour fournir une assistance. L'accès sous surveillance Splashtop fonctionne pour tout appareil, pas seulement ceux que vous gérez. Cela signifie que vous pouvez également prendre en charge les appareils personnels de vos utilisateurs.
Quel que soit le mode d'accès choisi, une fois la connexion à distance établie, vous verrez l'écran de l'appareil mobile sur votre PC. Vous pourrez alors utiliser votre clavier et votre souris pour contrôler le dispositif mobile et effectuer toutes les tâches que vous souhaitez réaliser.
Pourquoi essayer Splashtop ?
De nombreuses raisons expliquent pourquoi Splashtop est l'une des meilleures solutions d'accès à distance, en particulier pour accéder à distance à un dispositif mobile depuis un PC. En voici quelques-unes :
Splashtop est sécurisé – Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS (y compris TLS 1.2) et un chiffrement AES 256 bits. Des fonctions de sécurité avancées, telles que la vérification des dispositifs et l'authentification à deux facteurs, sont incluses dans Splashtop.
Splashtop est facile à utiliser par des techniciens et des utilisateurs finaux – Splashtop est intuitif, facile à utiliser et offre des performances de qualité HD. Vous pourrez contrôler à distance n'importe quel dispositif mobile depuis votre PC en toute simplicité.
Splashtop est facile à gérer – Tous vos dispositifs, utilisateurs et paramètres de sécurité sont faciles à gérer depuis la console web de Splashtop.
Commencez dès maintenant. L'essai est gratuit!
Il est possible d’essayer Splashtop gratuitement (sans carte bancaire ni engagement). Démarrez dès maintenant avec Splashtop Remote Support et découvrez par vous-même pourquoi les techniciens l’apprécient autant.
Découvrez toutes les solutions de support informatique à distance de Splashtop et trouvez la formule qui vous convient.