Fonctions de sécurité des accès à distance dans Splashtop

Saviez-vous que Splashtop héberge un flux de sécurité pour les MSP et les informaticiens afin de rester à jour avec les dernières nouvelles de cybersécurité et les alertes de vulnérabilité liées aux systèmes d’exploitation, navigateurs, VPN et RDP ? Consultez-le dès maintenant et inscrivez-vous pour recevoir des e-mails d’alerte afin de protéger votre entreprise et vos clients en temps réel.