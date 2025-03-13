Fonctions de sécurité des accès à distance dans Splashtop
Accès à distance sûr et sécurisé
Les produits Splashtop pour les entreprises sont spécialement conçus pour donner aux services informatiques un contrôle total sur la sécurité des données tout en permettant aux employés d’y accéder de n’importe où. Les fonctions de sécurité de Splashtop sont particulièrement adaptées aux organisations opérant dans des secteurs soumis à des réglementations rigoureuses en matière de confidentialité des données et de sécurité des systèmes.
Les fonctions de sécurité de Splashtop contribuent également à assurer la conformité aux normes HIPAA, FERPA et ISO 27001.
Nos paramètres de sécurité robustes
- Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits
- Authentification des dispositifs
- Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux
- Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs
- Écran vierge
- Verrouillage automatique de l'écran
- Temps mort de la session
- Notification de connexion à distance
- Contrôle du copier/coller du transfert de fichiers
- Contrôle d'impression à distance
- Configuration des serrures
- Authentification du serveur mandataire
- Demandes signées numériquement
- Journaux de session, de transfert de fichiers et d’historique
Fonctionnalités exclusives de Splashtop Enterprise
Approvisionnement automatique des utilisateurs
Tirez parti du système de gestion des identités multi-domaines (SCIM) pour simplifier le provisionnement et le déprovisionnement automatiques des comptes utilisateur.
Autorisations granulaires
Les administrateurs informatiques peuvent spécifier des autorisations granulaires basées sur les rôles et les utilisateurs pour des fonctions telles que l’accès sous surveillance, le transfert de fichiers, l’impression à distance, la mise en œuvre de la 2FA, etc.
Intégration SSO/SAML
Authentifiez-vous avec Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, Google Workspace et bien plus encore pour une gestion simplifiée des accès.
Accès des utilisateurs et gestion des groupes
Attribuez des rôles aux utilisateurs, organisez les terminaux en groupes et définissez des autorisations d’accès au niveau individuel ou au niveau du groupe.
Module d'accès programmé
Gérez les plannings et les règles pour déterminer à quel moment les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs peuvent accéder à certains terminaux.
Splashtop Enterprise
La meilleure solution d’accès et de support à distance destinées aux professionnels
Fonctions de sécurité pour la surveillance et la gestion à distance des ordinateurs
État de la sécurité des terminaux
Consultez l'état de la sécurité des points d'accès des ordinateurs Windows équipés de Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, et plus encore. Assurez-vous que vos points d'accès sont protégés.
Alertes configurables
Configurez des alertes pour surveiller l'état d'un ordinateur, l'installation de logiciels, l'utilisation de la mémoire, etc. Recevoir des alertes à travers la console web Splashtop et/ou par e-mail.
Inventaire des systèmes
Visualisez et comparez l'inventaire du matériel et des logiciels Windows ou Mac. Visualiser les journaux des modifications. Télécharger des listes d'inventaire du matériel et des logiciels du système.
Gestion des mises à jour
Il est essentiel de maintenir Windows à jour pour garantir la sécurité et les performances. Consultez, installez et planifiez les mises à jour. Disponible sous forme de scripts et de tâches.
Voir les journaux d'événements
Depuis la console web, vous pouvez rapidement accéder aux journaux d'événements de Windows en cliquant sur l'icône de paramètres de l'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de se connecter à l'ordinateur pour le consulter ou le dépanner.