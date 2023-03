Augmentation de prix TeamViewer - Economisez 50% en choisissant Splashtop

*Mise à jour du 15 février 2023 : Dans plusieurs pays, TeamViewer a plus que triplé le prix de son forfait d’accès à distance d’entrée de gamme, qui s’élève désormais à €13.90 par mois (contre 6,95 $ auparavant). Splashtop Business Access commence toujours à seulement €4.58 par mois, ce qui en fait une solution encore plus avantageuse par rapport à TeamViewer.

TeamViewer a augmenté les prix de ses licences commerciales. Désormais, un abonnement individuel TeamViewer Business vous coûtera 610,80 $ par an*. D’autre part, Splashtop Business Access Pro commence à 99 dollars par an. En obtenant Splashtop au lieu de TeamViewer, vous économiseriez 50% ou plus sur le coût de votre licence chaque année.

De même, le forfait pour les équipes TeamViewer Premium est désormais proposé à partir de 1 234,80 $ par an. En outre, vous devrez payer 814,80 $ par an pour ajouter des canaux supplémentaires et 418,80 $ par an pour pouvoir prendre en charge les appareils mobiles à distance. Comparez cela avec Splashtop SOS, qui commence à 199 $ par an et inclut le support des appareils mobiles. Vous pouvez économiser des milliers de dollars chaque année avec Splashtop.

La licence TeamViewer Corporate commence à 2 482 $ par an, sans compter les 1 256,40 $ supplémentaires par an que vous devrez payer pour accéder à distance aux appareils iOS et Android, ni les 814,80 $ supplémentaires par an que vous devrez payer pour ajouter des chaînes si trois ne suffisent pas.

Consultez notre comparatif complet des tarifs de Splashtop et TeamViewer pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

Ne payez pas un plan TeamViewer coûteux - Choisissez Splashtop !

Obtenez une solution d’accès à distance rapide, sécurisée et fiable au meilleur prix en choisissant Splashtop ! Vous profiterez de connexions à distance rapides à vos appareils et bénéficierez de toutes les fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin pour être productif tout en travaillant à distance.

De plus, vous obtiendrez une solution adaptée à votre cas d’utilisation spécifique. Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer et trouvez la meilleure formule pour vous ! Vous pouvez également commencer un essai gratuit maintenant pour découvrir Splashtop par vous-même. Aucune carte bancaire ou engagement ne vous serons demandés.

Essai gratuit

Vous avez déjà une licence TeamViewer ? Obtenez 50% d’économies garanties lorsque vous passez à Splashtop

Pas besoin d’attendre l’expiration de votre abonnement actuel. Remplissez le formulaire de démarrage rapide et nous vous aiderons à vous lancer avec Splashtop immédiatement, sans frais supplémentaires !

"« e suis dans l’informatique depuis 20 ans et je sais reconnaître un bon produit quand j’en vois un. [Splashtop] est génial et très fiable. Après avoir utilisé TeamViewer, je trouve que votre programme est vraiment génial. Votre prix est également raisonnable, comparé à TeamViewer qui est tellement cher. J’adore ce produit et je l’ai recommandé à d’autres personnes que je connais dans le secteur. » - Stuart Livingston, Nu Wave Backup

