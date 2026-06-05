Augmentation de prix TeamViewer - Economisez 50% en choisissant Splashtop

TeamViewer a augmenté les prix de ses licences commerciales.
TeamViewer est depuis longtemps connu pour l'un des plus grands points de douleur pour les entreprises : son coût. Au fil des ans, TeamViewer a augmenté à plusieurs reprises le prix de ses licences commerciales, en faisant l'une des solutions les plus chères du marché. Au-delà de l'abonnement de base, des frais supplémentaires pour des fonctionnalités comme la surveillance des endpoints, la gestion des correctifs ou les intégrations augmentent rapidement le coût total. Ce manque de transparence tarifaire laisse de nombreux clients surpris par le montant qu'ils finissent par payer.
En revanche, Splashtop propose un modèle de tarification simple et prévisible qui rend l'Accès à distance et la gestion TI abordables sans ajouts cachés. Que vous soyez une équipe TI, un MSP ou une entreprise, Splashtop offre un Accès à distance haute performance et des capacités avancées comme la gestion des endpoints, l'automatisation des correctifs et les intégrations de sécurité à une fraction du coût de TeamViewer. Comparé à d'autres concurrents également, la licence de TeamViewer reste parmi les plus élevées, forçant souvent les entreprises à réévaluer si elles obtiennent vraiment de la valeur pour le prix premium.
Augmentation du prix TeamViewer
Désormais, un abonnement TeamViewer Business individuel vous coûtera 730,80 CA$ par an. D'autre part, Splashtop Accès à distance Pro commence à 130 CA$ par an. En choisissant Splashtop au lieu de TeamViewer, vous économiseriez 50 % ou plus sur le coût de votre licence chaque année.
De même, le plan Multi-Utilisateur de TeamViewer (Licence Premium) commence maintenant à 1 594,80 CA$ par an. De plus, vous devrez payer un supplément de 946,80 CA$ par an pour ajouter plus de canaux, et un extra de 226,80 CA$ par an pour pouvoir téléassister des appareils mobiles. Comparez cela avec Splashtop Téléassistance, qui commence à 349 CA$ par an et inclut le support des appareils mobiles. Vous pouvez économiser des milliers chaque année avec Splashtop.
La licence TeamViewer Corporate commence à 3 214,80 CA$ par an, sans compter les 3 214,80 CA$ supplémentaires par an que vous devrez payer pour accéder à distance aux appareils iOS et Android, ni les 946,80 CA$ supplémentaires par an que vous devrez payer pour ajouter des canaux si trois canaux ne vous suffisent pas.
Consultez notre comparatif complet des tarifs de Splashtop et TeamViewer pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.
Ne payez pas un plan TeamViewer coûteux - Choisissez Splashtop !
Obtenez une solution d’accès à distance rapide, sécurisée et fiable au meilleur prix en choisissant Splashtop ! Vous profiterez de connexions à distance rapides à vos appareils et bénéficierez de toutes les fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin pour être productif tout en travaillant à distance.
De plus, vous obtiendrez une solution adaptée à votre cas d’utilisation spécifique. Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer et trouvez la meilleure formule pour vous ! Vous pouvez également commencer un essai gratuit maintenant pour découvrir Splashtop par vous-même. Aucune carte bancaire ou engagement ne vous serons demandés.
Vous avez déjà une licence TeamViewer ? Bénéficiez de 50 % d’économies garanties en passant à Splashtop.
Pas besoin d’attendre l’expiration de votre abonnement actuel. Remplissez le formulaire de démarrage rapide et nous vous aiderons à vous lancer avec Splashtop immédiatement, sans frais supplémentaires !
"« e suis dans l’informatique depuis 20 ans et je sais reconnaître un bon produit quand j’en vois un. [Splashtop] est génial et très fiable. Après avoir utilisé TeamViewer, je trouve que votre programme est vraiment génial. Votre prix est également raisonnable, comparé à TeamViewer qui est tellement cher. J’adore ce produit et je l’ai recommandé à d’autres personnes que je connais dans le secteur. » - Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Étapes rapides pour migrer de TeamViewer à Splashtop
Passer de TeamViewer à Splashtop est simple. Suivez ces étapes pour assurer une transition en douceur :
Choisissez votre plan Splashtop : Sélectionnez parmi Splashtop Accès à distance, Splashtop Téléassistance, ou Splashtop Enterprise selon vos besoins. Chaque plan offre des prix transparents et abordables sans suppléments cachés.
Créez votre compte Splashtop : Inscrivez-vous pour un essai gratuit ou achetez votre abonnement directement sur le site Web de Splashtop.
Installez le Splashtop Streamer : Déployez le Splashtop Streamer sur les ordinateurs et serveurs que vous souhaitez accéder. Des options de déploiement en masse sont disponibles pour les équipes TI et les Fournisseurs de Services Gérés.
Configurer l'application Splashtop Business : Installez l'application Splashtop Business sur votre appareil local (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) pour vous connecter à vos systèmes distants.
Configurer les utilisateurs et les autorisations : Utilisez la console d'administration de Splashtop pour inviter des membres de l'équipe, attribuer des rôles et définir des autorisations d'accès.
Démarrez des sessions à distance : Lancez des connexions à distance sécurisées et performantes avec des fonctionnalités comme le transfert de fichiers, le support multi-écrans, et l'impression à distance à une fraction du coût de TeamViewer.
Contenu connexe
TeamViewer a détecté une utilisation commerciale de son produit ?