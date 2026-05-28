Impression à distance avec Splashtop

Avez-vous déjà oublié d'imprimer quelque chose d'important pour vous en souvenir à la dernière seconde lorsque vous êtes loin de votre ordinateur ? Grâce à la fonction d'impression à distance de Splashtop, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier.
Il n'est pas nécessaire de se dépêcher de retourner à son ordinateur pour imprimer ou envoyer des documents par courrier électronique d'un ordinateur à l'autre.
Les solutions de bureau à distance de Splashtop vous permettent d'accéder à votre ordinateur à distance de n'importe où. Avec notre fonctionnalité d'impression à distance, vous pourrez imprimer n'importe quel document depuis l'ordinateur distant que vous accédez sur votre imprimante locale.
Qu’est-ce que l’impression à distance ?
L’impression à distance est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’imprimer des documents depuis un ordinateur distant vers une imprimante locale, même s’ils ne sont pas présents physiquement sur l’ordinateur. Cette capacité est particulièrement utile pour les professionnels qui ont besoin d’accéder à des documents et de les gérer depuis différents endroits sans avoir à se trouver à proximité de leur imprimante physique. L’impression à distance rationalise les flux de travail et élimine le recours à des méthodes fastidieuses, telles que l’envoi de documents par e-mail ou les déplacements précipités au bureau.
Comment fonctionne l’impression à distance ?
L’impression à distance fonctionne par l’intermédiaire d’un programme d’accès à distance qui connecte l’appareil local d’un utilisateur à un ordinateur distant. Voici un aperçu de base de son fonctionnement :
Installer un logiciel d'accès à distance: Tout d'abord, vous devez installer un outil d'accès à distance comme Splashtop sur les ordinateurs locaux et distants.
Installer les pilotes d’imprimante : sur l’ordinateur distant, vous installerez les pilotes d’imprimante qui lui permettront de communiquer avec votre imprimante locale.
Lancer une session à distance : une fois connecté à l’ordinateur distant via le logiciel d’accès à distance, vous pouvez ouvrir et gérer des fichiers comme si vous étiez physiquement présent devant la machine.
Envoyer des commandes d’impression : lorsque vous devez imprimer un document, vous envoyez la commande d’impression à partir de l’ordinateur distant à votre imprimante locale via la fonction d’impression du logiciel d’accès à distance.
Ce processus permet d’imprimer de manière fluide et pratique, même à distance, en veillant à ce que les travaux d’impression soient envoyés directement à votre imprimante locale sans qu’il soit nécessaire d’accéder physiquement à la machine distante.
Principaux avantages de l’impression à distance
L’impression à distance offre plusieurs avantages, notamment :
Pratique imprimez des documents où que vous soyez sans avoir à être physiquement présente devant votre ordinateur, pour gagner du temps et améliorer votre efficacité.
Productivité : évite les interruptions en imprimant des documents à distance, en veillant à ce que les documents urgents soient traités rapidement.
Flexibilité : accédez à des documents et imprimez-les depuis plusieurs appareils, notamment des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones, ce qui permet une plus grande flexibilité dans la gestion du travail.
Réduction des erreurs : minimise le risque d’erreurs liées à l’envoi de documents par e-mail ou par d’autres moyens en imprimant directement depuis l’appareil distant.
Flux de travail amélioré : simplifiez votre flux de travail en intégrant l’impression à distance à votre configuration d’accès à distance, offrant ainsi une solution cohérente pour la gestion des documents et des tâches.
Ces avantages font de l’impression à distance une fonctionnalité précieuse pour tous ceux qui ont besoin d’un accès fiable et efficace à des ressources d’impression depuis différents sites.
Comment imprimer à distance avec Splashtop ?
La fonction d'impression à distance de Splashtop vous permet d'imprimer des documents à partir d'un ordinateur Mac ou Windows distant. Vous pouvez également y accéder à partir d'un ordinateur Mac ou Windows.
Une fois Splashtop en place, téléchargez le streamer sur l’ordinateur sur lequel vous souhaitez vous connecter à distance (vous devrez le faire pour pouvoir accéder à distance à l’appareil).
Après l'avoir installé, ouvrez les paramètres du streamer et cliquez sur le bouton "Installer le pilote d'imprimante". Après cela, vous serez prêt à accéder à cet ordinateur et à commencer à imprimer à distance tout ce dont vous avez besoin !
Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur à partir d'un autre appareil, vous pouvez ouvrir n'importe quelle application et choisir de l'imprimer comme vous le feriez normalement. Lorsque la boîte de dialogue de l'imprimante s'ouvre, sélectionnez l'option "Splashtop Remote Printer".
Une fois que vous aurez fait cela, une boîte de dialogue d'impression s'ouvrira sur votre ordinateur local et trouvera automatiquement toutes les imprimantes disponibles sur votre ordinateur local. Sélectionnez l'imprimante de votre choix et c'est tout ! A partir de là, vos fichiers s'imprimeront sur votre ordinateur local.
En savoir plus sur la façon d'imprimer à distance avec Splashtop.
Lancez-vous avec Splashtop : impression à distance facile à partir de n’importe quel endroit
Splashtop est doté d’une pléthore de fonctions d’accès à distance avancées, conçues sur mesure pour les professionnels et les techniciens informatiques. Profitez d’un essai gratuit et découvrez comment Splashtop peut simplifier vos tâches.