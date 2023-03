Impression à distance avec Splashtop

Comment imprimer à distance n'importe quel document de votre ordinateur distant à votre imprimante locale avec les logiciels de bureau à distance Splashtop.

Avez-vous déjà oublié d'imprimer quelque chose d'important pour vous en souvenir à la dernière seconde lorsque vous êtes loin de votre ordinateur ? Grâce à la fonction d'impression à distance de Splashtop, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier.

Il n'est pas nécessaire de se dépêcher de retourner à son ordinateur pour imprimer ou envoyer des documents par courrier électronique d'un ordinateur à l'autre.

Les solutions d'accès au bureau à distance de Splashtop vous permettent de vous connecter à votre ordinateur à distance, où que vous soyez. Grâce à notre fonction d'impression à distance, vous pourrez imprimer tout ce que vous voulez depuis l'ordinateur distant auquel vous accédez sur votre imprimante locale.

Quelles sont les solutions d'impression à distance incluses dans le Splashtop ?

La fonction d'impression à distance est disponible dans Splashtop Business Access (package Pro) et Splashtop Remote Support (packages Plus et Premium).

Splashtop Business Access est la solution idéale pour les professionnels et les équipes d'entreprises qui ont besoin d'accéder à distance à leurs ordinateurs de travail. Grâce à Remote Print, vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur de travail pendant votre absence et imprimer à distance tout les documents de votre ordinateur distant sur une imprimante locale.

Splashtop Remote Support est idéal pour les professionnels de l'informatique qui ont besoin de fournir une assistance à distance à plusieurs ordinateurs. Splashtop Remote Support vous permet d'accorder un accès à distance aux utilisateurs afin qu'ils puissent accéder à leurs ordinateurs pendant leur absence. Avec les forfaits Plus et Premium de Splashtop Remote Support, vos utilisateurs pourront profiter de la fonction d'impression à distance et l'utiliser de la même manière que les utilisateurs de Splashtop Business Access.

Comment imprimer à distance avec Splashtop ?

La fonction d'impression à distance de Splashtop vous permet d'imprimer des documents à partir d'un ordinateur Mac ou Windows distant. Vous pouvez également y accéder à partir d'un ordinateur Mac ou Windows.

Une fois que vous avez mis en place Splashtop Business Access ou Remote Support, téléchargez le Splashtop Streamer sur l'ordinateur que vous souhaitez utiliser à distance (vous devrez le faire pour pouvoir accéder à distance à l'appareil).

Après l'avoir installé, ouvrez les paramètres du streamer et cliquez sur le bouton "Installer le pilote d'imprimante". Après cela, vous serez prêt à accéder à cet ordinateur et à commencer à imprimer à distance tout ce dont vous avez besoin !

Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur à partir d'un autre appareil, vous pouvez ouvrir n'importe quelle application et choisir de l'imprimer comme vous le feriez normalement. Lorsque la boîte de dialogue de l'imprimante s'ouvre, sélectionnez l'option "Splashtop Remote Printer".

Une fois que vous aurez fait cela, une boîte de dialogue d'impression s'ouvrira sur votre ordinateur local et trouvera automatiquement toutes les imprimantes disponibles sur votre ordinateur local. Sélectionnez l'imprimante de votre choix et c'est tout ! A partir de là, vos fichiers s'imprimeront sur votre ordinateur local.

En savoir plus sur la façon d'imprimer à distance avec Splashtop.

En plus de l'impression à distance, Splashtop Business Access et Splashtop Remote Support offrent plusieurs fonctions d'accès à distance de premier ordre pour tout professionnel ou technicien informatique. Commencez votre essai gratuit de l'un ou l'autre et découvrez comment Splashtop peut vous faciliter la vie.