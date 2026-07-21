Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Si te estás planteando adquirir TeamViewer y buscas un descuento o un código de cupón para ahorrar en el coste de tu suscripción, entonces tenemos una solución para ti con la que te ahorrarás un 50 % garantizado.
Splashtop ofrece software de acceso remoto de alto rendimiento y altamente seguro a una fracción del costo de TeamViewer. Splashtop te garantiza que ahorrarás un 50% cuando elijas Splashtop en lugar de TeamViewer.
Con Splashtop, obtendrás una herramienta de escritorio remoto mejor valorada, con todas las herramientas y funciones principales que necesitas, con una relación calidad-precio muchísimo mejor. Todo eso es lo que hace que Splashtop sea la mejor alternativa a TeamViewer.
Por qué Splashtop es mejor que un descuento en TeamViewer
Mejor relación calidad-precio
Splashtop es una opción más rentable que TeamViewer, incluso si tenemos en cuenta los descuentos o cupones que puedan existir para este último. Splashtop ofrece varias soluciones de acceso remoto diseñadas para satisfacer las necesidades específicas del usuario. Esto te permite obtener exactamente lo que necesitas al mejor precio.
Por otro lado, TeamViewer agrupa todas sus funciones en un solo producto, lo que lo hace carísimo para todo el mundo. La mejor relación calidad-precio de Splashtop es ideal para pequeñas empresas y particulares que buscan una solución de acceso remoto que no cueste un riñón.
Una solución de acceso remoto de alto rendimiento
Splashtop utiliza tecnología patentada que permite conexiones de acceso remoto rápidas y fluidas, por lo que puedes trabajar de forma remota pero, aun así, sentir como si estuvieras de forma presencial.
Podrás controlar remotamente tus dispositivos desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Splashtop es compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chrome OS. ¡Puedes acceder de forma remota a dispositivos multiplataforma sin problemas!
Además, Splashtop viene con todas las características principales de escritorio remoto, incluyendo transferencia de archivos, impresión remota, soporte multi-monitor, chat, wake-on-LAN remoto, reinicio remoto y más.
Mayor seguridad y privacidad
Otra ventaja clave de Splashtop sobre TeamViewer es su énfasis en la seguridad y la privacidad. Splashtop utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger todos los datos transmitidos durante las sesiones de acceso remoto. Splashtop también permite a los usuarios configurar múltiples capas de autenticación y controles de acceso, mejorando aún más la seguridad y la privacidad.
Mejor atención al cliente
Por último, Splashtop ofrece un servicio de atención al cliente superior en comparación con TeamViewer (según la valoración de usuarios reales). Nunca tendrás dificultades para ponerte en contacto con una persona de carne y hueso en Splashtop. TeamViewer, por otro lado, ha sido criticado por su deficiente servicio al cliente y muchos usuarios informan de los largos tiempos de espera y un personal de asistencia poco servicial.
Por no mencionar que TeamViewer les dificulta tremendamente a los clientes la tarea de cancelar antes de que su suscripción se renueve automáticamente.
Ahorra hasta un 50% eligiendo Splashtop en lugar de buscar cupones de TeamViewer.
No es de extrañar por qué alguien que está planteándose adquirir TeamViewer se pondría a buscar un código de descuento o cupón. TeamViewer es uno de los productos de acceso remoto más caros del mercado. Consulta nuestra comparativa de precios de TeamViewer para comprobarlo de primera mano.
Además de ahorrarte un 50% garantizado, los clientes actuales de TeamViewer pueden aprovechar el programa de inicio temprano de Splashtop, donde puedes obtener hasta 3 meses de Splashtop gratis para solapar con el fin de tu suscripción de TeamViewer.
Splashtop ofrece una mejor relación calidad-precio, mejor rendimiento, mayor seguridad y privacidad y una mejor atención al cliente. Por lo tanto, si estás buscando una solución de acceso remoto que pueda satisfacer tus necesidades sin que te cueste un ojo de la cara, Splashtop es la mejor opción.
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