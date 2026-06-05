Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk ofrece soluciones de acceso remoto para una variedad de casos prácticos, como trabajo remoto, soporte de TI y más. Pero ¿es el mejor programa de acceso remoto disponible?
Una de las mayores desventajas de AnyDesk es que es caro. Es posible que AnyDesk tampoco ofrezca paquetes que se adapten a tu caso real de uso en concreto.
Encontrar un software de escritorio remoto alternativo a AnyDesk es fundamental para garantizar que adquieres la mejor solución para satisfacer tus necesidades y requisitos específicos de acceso remoto. Esta es una descripción general de los mejores programas similares a AnyDesk (y cuál es el mejor):
Splashtop
TeamViewer
Chrome Remote Desktop
pc remoto
Zoho Assist
AirDroid Soporte remoto
Parsec
Anyviewer
LogMeIn
GoToMyPC
¿Por qué necesitas una alternativa a AnyDesk?
AnyDesk puede presentar ciertas limitaciones que podrían afectar a tus necesidades de acceso remoto. Identificar estas deficiencias puede ayudarte a determinar si una alternativa podría ofrecer una mejor adaptación a tus necesidades.
Alto coste
Un problema notable con AnyDesk es su estructura de precios. Los planes de suscripción pueden ser prohibitivamente caros, especialmente para las empresas que necesitan escalar o tienen varios usuarios. Este alto precio puede afectar a los presupuestos y generar menos flexibilidad para elegir el plan adecuado para tus necesidades específicas.
Es esencial explorar alternativas que atajen este problema y proporcionen una mejor relación calidad-precio. Soluciones como Splashtop ofrecen funciones más completas a un coste menor, proporcionando una opción potente para aquellos que buscan soluciones efectivas y económicas.
Elegir un software como AnyDesk: qué buscar
Al evaluar alternativas a AnyDesk, es crucial identificar los factores clave que pueden mejorar tu experiencia de acceso remoto. Estos son los criterios esenciales que debes tener en cuenta:
Rentabilidad: evalúa la estructura de precios de las posibles alternativas. Busca un software que ofrezca un conjunto completo de funciones a un coste menor en comparación con AnyDesk. Plantéate planes de suscripción que se ajusten a tu presupuesto y al mismo tiempo cumplan con tus requisitos para el acceso remoto.
Conjunto de características: Compara las características ofrecidas por diferentes soluciones de Acceso remoto. Asegúrate de que el software incluya funcionalidades esenciales como transferencia de archivos, impresión remota, acceso multiusuario y encendido remoto. Las características avanzadas como la transmisión en alta definición y medidas de seguridad robustas también son importantes.
Compatibilidad: comprueba la compatibilidad del software con varios sistemas operativos y dispositivos. Una solución versátil debe ser compatible con Windows, Mac, Linux, iOS, Android y otras plataformas para garantizar un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo que utilices.
Rendimiento y Fiabilidad: Evalúa el rendimiento y la fiabilidad del software. Busca soluciones que ofrezcan conexiones de alta velocidad, baja latencia y mínimo tiempo de inactividad. El rendimiento es crucial para mantener la productividad y asegurar una experiencia remota fluida.
Experiencia de usuario: ten en cuenta la facilidad de uso y la experiencia de usuario que ofrece el software. Una interfaz intuitiva y un proceso de configuración sencillo pueden tener un impacto significativo en la eficiencia de las operaciones remotas y reducir la curva de aprendizaje.
Seguridad: asegúrate de que el software proporcione funciones de seguridad férreas para proteger tus datos y tu privacidad. Busca soluciones que ofrezcan cifrado, autenticación segura y otras medidas de seguridad para proteger sus sesiones remotas.
Atención al cliente y escalabilidad: evalúa las opciones de atención al cliente disponibles y la escalabilidad del software. Un servicio de atención al cliente fiable y la capacidad de escalar la solución a medida que crecen tus necesidades son esenciales para mantener un acceso remoto eficaz.
Al centrarte en estos factores, puedes seleccionar una solución de acceso remoto que no solo satisfaga tus necesidades, sino que también mejore tu experiencia general de trabajo remoto.
10 Mejores Apps Como AnyDesk
1. Splashtop
Splashtop es un software de Escritorio Remoto que ofrece características similares a AnyDesk, como transferencia de archivos e impresión remota. También ofrece funciones adicionales como acceso remoto multusuario, activación remota, y transmisión de alto rendimiento para contenido multimedia. Splashtop es compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chrome OS.
Lo que diferencia a Splashtop de AnyDesk es el precio. Si comparas los precios de AnyDesk con los de Splashtop, con Splashtop te ahorras hasta un 40 % o más en el coste de tu suscripción.
Splashtop también recibe reseñas más altas en sitios de reseñas de terceros y TrustRadius la ha premiado hace poco como líder en asistencia informática y acceso remotos. TrustRadius ha premiado a Splashtop en las categorías Mejor relación calidad-precio, Mejor relación, Mejor conjunto de funciones y Mejor software.
Por esas razones, Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk.
2. TeamViewer
TeamViewer es muy similar a AnyDesk y ofrece funciones más avanzadas. Sin embargo, TeamViewer suele ser más caro que AnyDesk, especialmente para uso comercial. Los planes de precios de TeamViewer se basan en la cantidad de dispositivos y usuarios, lo que lo hace más adecuado para equipos o empresas más grandes.
Sin embargo, AnyDesk sigue siendo una opción costosa y no ideal para la mayoría de los usuarios, por lo que Splashtop sigue siendo el mejor reemplazo de AnyDesk.
3. Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop es un software de escritorio remoto que ofrece Google que permite a los usuarios acceder de forma remota a sus ordenadores a través del navegador Chrome. Si bien Chrome Remote Desktop es una aplicación gratuita, tiene enormes carencias en términos de asistencia informática, funciones y seguridad de dispositivos.
Chrome Remote Desktop solo se puede usar a través de un navegador Chrome y ambos ordenadores deben iniciar sesión en la misma cuenta de Google, lo que podría plantear problemas de seguridad si varios usuarios comparten dicha información. También carece de muchas funciones básicas que suelen encontrarse en el software de acceso remoto, por lo que no es ideal para el trabajo remoto.
4. RemotePC
RemotePC es similar a AnyDesk, pero carece de muchas funciones a menos que pagues el plan Enterprise (incluido el reinicio remoto, la gestión de usuarios y la agrupación). RemotePC es una opción básica de software de acceso remoto y se vuelve cara después de que venza el descuento del primer año.
Si estás planteándote adquirir tanto RemotePC como AnyDesk, la mejor opción sería decantarte por Splashtop.
5. Zoho Assist
Zoho Assist es una herramienta de Soporte remoto basada en la nube que atrae a pequeñas empresas y mesas de ayuda. Proporciona acceso no supervisada e integraciones dentro del ecosistema de Zoho, pero las funciones avanzadas a menudo requieren planes de nivel superior. En comparación con Splashtop, Zoho Assist puede ser más limitado en rendimiento y soporte de plataformas más amplias. Splashtop ofrece sesiones remotas más rápidas, seguridad de nivel empresarial y gestión opcional de dispositivos para cubrir tanto las necesidades de soporte de TI como de acceso.
6. AirDroid Soporte remoto
AirDroid Soporte remoto se centra en dispositivos móviles y Android, lo que lo convierte en una herramienta de nicho para equipos que gestionan smartphones o tablets. Aunque ofrece útiles características de Control remoto, su cobertura es limitada para organizaciones que también necesitan soporte de escritorio. Splashtop es compatible con Windows, macOS, Linux, iOS, Android y Chromebooks, brindando a los equipos de TI una cobertura completa multiplataforma desde una sola solución.
7. Parsec
Parsec es popular entre los creativos por su transmisión de baja latencia de juegos y aplicaciones de diseño. Funciona bien para usuarios individuales, pero carece de características de soporte de TI más amplias como gestión centralizada, cumplimiento y parcheo de dispositivos. Splashtop iguala la transmisión de alto rendimiento de Parsec mientras también proporciona controles empresariales, certificaciones de seguridad e integraciones que los equipos de TI necesitan.
8. AnyViewer
AnyViewer es una herramienta de escritorio remoto gratuita y ligera, a menudo utilizada para conexiones personales o equipos pequeños. Es fácil de configurar, pero su conjunto de funciones es limitado, con menos capacidades de seguridad o gestión empresarial. Splashtop ofrece la misma simplicidad mientras añade estándares de seguridad de nivel empresarial (ISO 27001, SOC 2, preparación para HIPAA) y licencias flexibles para equipos de todos los tamaños.
9. LogMeIn
LogMeIn ha sido una herramienta de Acceso remoto bien conocida durante años, pero muchos usuarios reportan altos costos y licencias complejas. Proporciona conexiones confiables pero carece de gestión integrada de dispositivos y flexibilidad de complementos. Splashtop ofrece características más modernas, un cumplimiento de seguridad más fuerte y precios más bajos, lo que lo convierte en una actualización rentable para empresas que buscan más que solo Acceso remoto.
10. GoToMyPC
GoToMyPC ofrece acceso básico al escritorio remoto y a menudo es utilizado por personas o pequeñas empresas que necesitan una conexión simple. Sin embargo, sus características limitadas y su interfaz anticuada pueden hacer que sea menos atractivo para las necesidades empresariales. Splashtop combina facilidad de uso con opciones avanzadas como soporte remoto, grabación de sesiones, y Splashtop AEM para parcheo en tiempo real.
¿Qué hace que Splashtop se destaque de otras aplicaciones como AnyDesk?
Al comparar herramientas de acceso remoto, muchas alternativas se centran en una sola fortaleza, ya sea acceso ligero, cobertura de dispositivos móviles, o transmisión creativa. Splashtop reúne todas estas capacidades en una plataforma segura y rentable:
Conexiones de alto rendimiento con streaming 4K y baja latencia, haciendo a Splashtop ideal para profesionales creativos y fuerzas de trabajo híbridas.
Soporte multiplataforma para Windows, macOS, Linux, iOS, Android y Chromebooks, a diferencia de herramientas que solo se especializan en un sistema operativo.
Seguridad de nivel empresarial incluyendo SOC 2, ISO 27001 y preparación para HIPAA, además de características como MFA, SSO/SAML y registro de sesiones.
Planes flexibles para individuos y empresas con precios más bajos y predecibles en comparación con herramientas heredadas como LogMeIn o GoToMyPC.
Capacidades adicionales con Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) para parcheo en tiempo real, Splashtop Antivirus potenciado por Bitdefender, y Splashtop AR para guía remota.
Estas ventajas hacen que Splashtop no solo sea un reemplazo para AnyDesk, sino una solución preparada para el futuro que puede escalar con tus necesidades personales, profesionales o empresariales.
Cambia a Splashtop: Mejor Rendimiento, Más Seguridad y Mayor Valor
Como hemos descrito anteriormente, Splashtop es, con diferencia, la mejor aplicación similar a AnyDesk, ya que te ofrece todas las funciones principales, un mejor rendimiento, más seguridad y una mejor relación calidad-precio al ahorrarte hasta un 40 % o más.
Puedes probar Splashtop gratis hoy para averiguar por qué los usuarios le han dado valoraciones más altas que AnyDesk en sitios de reseñas de terceros.