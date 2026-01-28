¿Buscas un Código de Promoción o un Descuento de LogMeIn?

Ahorra aún más, hasta un 80 % de descuento en lo que cuesta de LogMeIn, si te pasas a Splashtop en su lugar. Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn. Y ,en comparación con los precios de LogMeIn, Splashtop te ahorrará más que cualquier descuento o cupón de LogMeIn.
Puedes obtener la solución de acceso a escritorio remoto más rápida y segura sin tirar la casa por la ventana. Las soluciones de acceso remoto de Splashtop son productos fiables y galardonados que te ofrecen mejores condiciones que LogMeIn, incluso con un código de cupón.
¿Son suficientes los códigos promocionales de LogMeIn para compensar el aumento de costos?
Aunque un código promocional o cupón de LogMeIn pueda parecer una buena oferta al principio, muchos usuarios están descubriendo que apenas hace mella en las crecientes tarifas de suscripción de la plataforma. LogMeIn ha aumentado repetidamente sus precios a lo largo de los años, con algunos clientes viendo cómo los costos se duplican o incluso triplican. Un código de descuento temporal puede ofrecer alivio a corto plazo, pero no resuelve el problema subyacente: el modelo de precios de LogMeIn se está volviendo menos sostenible tanto para individuos, profesionales de TI como para pequeñas empresas.
Ahorra a lo grande: elige Splashtop sobre LogMeIn para obtener el máximo ahorro
En lugar de perseguir códigos promocionales de tiempo limitado o ofertas de cupones, haz el cambio a una solución de acceso remoto diseñada pensando en la eficiencia de costos. Con Splashtop, puedes ahorrar hasta un 70% en comparación con LogMeIn, sin sacrificar rendimiento, seguridad o características. Splashtop ofrece precios transparentes y predecibles sin renovaciones sorpresa ni tarifas ocultas, lo que lo convierte en la inversión a largo plazo más inteligente para cualquiera que busque un acceso remoto potente a una fracción del costo.
Olvídate de los cupones de LogMeIn Pro: cambia a Splashtop y ahorra más del 70%
Al comparar LogMeIn Pro con Splashtop Remote Access, Splashtop cuesta menos, funciona más rápido y también te permite acceder a más ordenadores (hasta 10 por licencia). Puedes ahorrar entre 250 y 6604 $ al año si eliges Splashtop Remote Access en lugar de LogMeIn Pro.
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Omite los códigos de descuento de LogMeIn Central: ahorra un 50% con Splashtop
Puedes ahorrar hasta un 50 % o más si eliges Splashtop Remote Support en lugar de LogMeIn Central. ¡Ningún código de cupón puede igualarlo!
Sin embargo, no te dejes engañar por la diferencia de precios, Splashtop Remote Support tiene las mismas funciones principales que LogMeIn Central. Puedes supervisar, gestionar y prestar asistencia de forma remota a tus puntos finales con facilidad.
Averigua por qué Splashtop Remote Support es la mejor alternativa a LogMeIn Central y consulta nuestra comparación de precios de LogMeIn Central.
Ve más allá de los códigos promocionales de LogMeIn Rescue: Ahorra un 80% con Splashtop
Splashtop Remote Support es la mejor solución de soporte remoto supervisado en el mercado hoy en día, y está disponible para ti a un valor mucho mejor que LogMeIn Rescue.
Muchos antiguos clientes LogMeIn, frustrados por el aumento de los precios de renovación, ya se han cambiado a Splashtop, que viene con todas las funciones principales que necesitas para ofrecer soporte remoto bajo demanda. Accede de forma remota a cualquier dispositivo en un momento dado, sin que el usuario final tenga que descargar o instalar ninguna aplicación.
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No pierdas tiempo con cupones de LogMeIn: ¡Obtén la mejor oferta en Acceso Remoto con Splashtop!
Con sede en San José (California) y fundada en 2006, Splashtop se ha centrado en proporcionar las mejores soluciones de escritorio remoto, asistencia informática remota y duplicación de pantalla. Las soluciones de acceso remoto de Splashtop son utilizadas por decenas de miles de empresas y más de 30 millones de usuarios durante más de 800 millones de sesiones.
Nuestros precios son más bajos que los de nuestros competidores porque destinamos menos al marketing y confiamos en el boca a boca a través de las valoraciones positivas de nuestros clientes para ayudar a correr la voz sobre nuestros productos.