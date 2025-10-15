Autonomous Endpoint Management
Optimiza las operaciones de TI, automatice las tareas rutinarias y asegúrate de que tus puntos finales estén seguros, actualizados y cumplan con las normas, todo desde la consola Splashtop.
Múltiples soluciones. Una experiencia perfecta.
Gestión de vulnerabilidades y parches en tiempo real
Detecte, priorice y corrija las amenazas antes de que afecten a su negocio.
Escaneo continuo en Windows y MacOS para detectar KEV, CVE y actualizaciones de software de CISA
Capacidad para identificar, priorizar y responder rápidamente a las vulnerabilidades de día cero y otras vulnerabilidades presentes en su entorno
Implementación automatizada de parches bajo demanda o basada en políticas
Seguridad y cumplimiento simplificados
Obtenga protección continua y prueba de cumplimiento sin esfuerzo para ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras regulaciones.
Aplicación basada en políticas de configuraciones de endpoints
Detección y corrección de puntos finales no conformes
Paneles listos e informes de inventario a su disposición
De manual a automatizado
Elimine las tareas repetitivas y libere recursos de TI.
Estrategias de aplicación de parches personalizables basadas en políticas con aprobaciones de versiones, anillos de actualización y herencia de políticas
Activadores basados en eventos para solucionar problemas comunes automáticamente.
Programe trabajos en miles de puntos finales a la vez.
Facilite las auditorías con la información de inventario al alcance de su mano.
Todo lo que necesitas es uno
Reemplace varios productos puntuales con una solución unificada.
Un panel para la aplicación de parches, la supervisión y el cumplimiento
Menores costos de licencias y mantenimiento
Operaciones de TI simplificadas con un solo panel