Autonomous Endpoint Management

Optimiza las operaciones de TI, automatice las tareas rutinarias y asegúrate de que tus puntos finales estén seguros, actualizados y cumplan con las normas, todo desde la consola Splashtop.

Para TI

Autonomous Endpoint Management para operaciones de TI más inteligentes

Para MSPs

Haga más con menos: Autonomous Endpoint Management para MSPs

Múltiples soluciones. Una experiencia perfecta.

Gestión de vulnerabilidades y parches en tiempo real

Detecte, priorice y corrija las amenazas antes de que afecten a su negocio.

  • Escaneo continuo en Windows y MacOS para detectar KEV, CVE y actualizaciones de software de CISA

  • Capacidad para identificar, priorizar y responder rápidamente a las vulnerabilidades de día cero y otras vulnerabilidades presentes en su entorno

  • Implementación automatizada de parches bajo demanda o basada en políticas

Seguridad y cumplimiento simplificados

Obtenga protección continua y prueba de cumplimiento sin esfuerzo para ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras regulaciones.

  • Aplicación basada en políticas de configuraciones de endpoints

  • Detección y corrección de puntos finales no conformes

  • Paneles listos e informes de inventario a su disposición

De manual a automatizado

Elimine las tareas repetitivas y libere recursos de TI.

  • Estrategias de aplicación de parches personalizables basadas en políticas con aprobaciones de versiones, anillos de actualización y herencia de políticas

  • Activadores basados en eventos para solucionar problemas comunes automáticamente.

  • Programe trabajos en miles de puntos finales a la vez.

  • Facilite las auditorías con la información de inventario al alcance de su mano.

Todo lo que necesitas es uno

Reemplace varios productos puntuales con una solución unificada.

  • Un panel para la aplicación de parches, la supervisión y el cumplimiento

  • Menores costos de licencias y mantenimiento

  • Operaciones de TI simplificadas con un solo panel

