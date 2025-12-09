La Mejor Alternativa a VNC – Splashtop Acceso y Control Remoto

¿Necesitas un acceso remoto o una solución de soporte remoto? Puedes obtener un acceso remoto más rápido, seguro y fácil de usar cuando elijas Splashtop en lugar de VNC.
¿Qué es VNC?
Virtual Network Computing (VNC) es una tecnología de compartición remota de escritorio que se utiliza para acceder y controlar ordenadores a distancia desde cualquier parte del mundo. VNC funciona esencialmente compartiendo la pantalla, el teclado y el ratón del ordenador remoto con tu ordenador local.
¿Cómo funciona VNC?
El VNC se alimenta de un protocolo especializado llamado "remote frame buffer" (RFB). Este funciona transmitiendo la pantalla de la computadora remota (o el servidor VNC) a tu computadora local mientras que simultáneamente transmite tus entradas de vuelta a la computadora remota. Al ver la pantalla de la computadora remota a través del visor de VNC de la computadora local, puedes controlarla de forma remota y ver tus entradas.
Durante años, el VNC ha sido utilizado por profesionales de empresas que quieren trabajar a distancia desde su ordenador personal y por informáticos para dar soporte a sus clientes.
Principales problemas y limitaciones de VNC
VNC tiene ya más de 20 años. Aunque VNC era el principal método de acceso remoto en el pasado, ahora está anticuado, es lento y menos seguro que las soluciones de software de acceso remoto actuales.
El protocolo VNC requiere grandes cantidades de datos durante las sesiones remotas. Este elevado uso del ancho de banda ralentiza la velocidad de conexión, especialmente en las conexiones a Internet más lentas. Esto puede dificultar el control remoto de un ordenador, ya que las entradas y lo que ves en el visor VNC no están sincronizados ni se registran en tiempo real.
En cuanto a la seguridad, muchos productos de visores de VNC no tienen características de seguridad incorporadas, dejando sus datos desprotegidos de las amenazas. Por ejemplo, si uno de tus clientes tiene un virus, toda tu red podría verse comprometida.
Por último, el VNC requiere más esfuerzo de configuración que la herramienta de escritorio remoto de hoy en día. Para configurarlo, hay que instalar el software necesario de cliente y servidor de VNC en tus computadoras. Luego, los puertos adicionales en ambos, el cliente y el servidor, deben estar disponibles para permitir las conexiones. También debes asegurarte de que el cortafuegos del lado del servidor permita las conexiones a cualquier puerto que estés utilizando para las conexiones remotas. Todo este proceso puede ser difícil, especialmente para los profesionales de apoyo que necesitan acceder a la computadora para obtener asistencia inmediata.
Dicho todo esto, si utilizas RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Remote Desktop, o cualquier otro visor VNC, aquí tienes la mejor solución alternativa.
La alternativa definitiva al VNC de TeamViewer
El escritorio remoto Splashtop y las soluciones de soporte remoto son las mejores alternativas a los VNC. Splashtop utiliza un protocolo propietario que es capaz de establecer rápidas conexiones remotas que entregan video y audio de alta definición en tiempo real.
Splashtop también es más fácil de configurar. Ya no tendrás que preocuparte por los puertos. El software Splashtop permite un fácil acceso remoto a a través de la aplicación Splashtop. Además, todas las conexiones están encriptadas con TLS y AES de 256 bits. Las funciones de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores y las opciones de contraseña de segundo nivel, ayudan a garantizar la seguridad de tus datos.
Todas las soluciones Splashtop que se muestran a continuación son multiplataforma y son compatibles con los sistemas operativos más utilizados, incluyendo Windows, Mac, iOS y Android. Todas te dan acceso rápido al control remoto y son fáciles de configurar y usar.
Aquí están las mejores soluciones Splashtop basadas en casos de uso:
Splashtop Acceso remoto
Lo mejor para individuos y equipos pequeños que quieren acceder remotamente a sus propios ordenadores.
Accede a tus ordenadores Windows y Mac desde un número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Controla el ordenador que quieras utilizar como si estuvieras sentado delante de él. Completa tus tareas con facilidad, abre cualquier archivo o aplicación, transfiere archivos y mucho más.
Splashtop Remote Support
Es mejor para servicios de asistencia, MSPs y TI que necesitan supervisar, gestionar y tener acceso remoto no supervisado a sus ordenadores gestionados para prestar soporte.
Administra tus computadoras Windows y Mac con el Splashtop Remote Support. Conéctate remotamente en cualquier momento, incluso sin la presencia de un usuario final. Administra y agrupa múltiples usuarios y computadoras para una mejor organización.
Más Información Sobre Splashtop
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