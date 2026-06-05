Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer es una herramienta de escritorio remoto comúnmente utilizada por particulares y empresas. Sin embargo, no todos están convencidos. Muchos antiguos usuarios de TeamViewer se han cambiado a otras soluciones de escritorio remoto por diversas razones. Algunas de las quejas más comunes que los antiguos usuarios tienen contra TeamViewer son las siguientes:
Precio alto: las licencias comerciales de TeamViewer se encuentran entre las más caras de la industria de escritorio remoto.
Problemas de seguridad: ha habido informes de problemas de seguridad con los productos de TeamViewer, incluidas vulnerabilidades de alto riesgo y otros problemas.
Problemas de rendimiento: algunos usuarios han informado de que experimentan velocidades de conexión lentas o retrasos al utilizar TeamViewer.
Servicio de atención al cliente deficiente: muchos antiguos usuarios informaron de que no sabían cómo cancelar TeamViewer y que es casi imposible ponerse en contacto con alguien del equipo de atención al cliente de TeamViewer. Para ser precisos, la política de cancelación hostil de TeamViewer requiere que los usuarios envíen un aviso por escrito 30 días antes de la fecha de renovación para cancelar su suscripción. De lo contrario, TeamViewer cobrará automáticamente al usuario una renovación automática. No hay otra forma de desactivar la renovación automática con TeamViewer.
Las mejores alternativas a TeamViewer
Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa a TeamViewer? Esta una lista de algunas aplicaciones populares como TeamViewer y una comparativa entre ellas:
Splashtop
LogMeIn
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome Remote Desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft Remote Desktop
Connectwise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop se destaca como la mejor alternativa a TeamViewer, ya que ofrece varios paquetes de acceso remoto diseñados para adaptarse a las necesidades únicas de cada usuario. Por ejemplo, Splashtop ofrece un plan para que particulares y equipos pequeños accedan a sus ordenadores remotos y un plan para que TI preste asistencia informática remota a cualquier dispositivo. Splashtop incluso cuenta con soluciones empresariales para grandes empresas con diversas necesidades.
Estas opciones contribuyen a que Splashtop tenga una relación calidad.precio mucho mejor en comparación con TeamViewer. TeamViewer agrupa todas sus funciones, lo que la hace muy cara para todo el mundo, mientras que el software de acceso remoto de Splashtop garantiza que te ahorrarás un 50 % al año en el coste de tu suscripción en comparación con TeamViewer. Echa un vistazo a esta comparativa de precios de TeamViewer y Splashtop para ver la diferencia.
A diferencia de TeamViewer, Splashtop considera la atención al cliente una prioridad. Es mucho más fácil ponerse en contacto con un operador de asistencia o servicio al cliente en Splashtop que en TeamViewer, lo que garantiza que los usuarios de Splashtop puedan resolver sus problemas rápidamente, en caso de que surjan.
En lo que respecta al producto, Splashtop tiene calificaciones más altas que TeamViewer en sitios como G2. Entre las razones, se incluyen:
Splashtop es compatible con cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil que ejecute los sistemas operativos Windows, Mac, iOS, Android y Chrome.
Splashtop ofrece a los usuarios conexiones remotas de alta calidad a la velocidad de la luz y te hace sentir como si estuvieras presencialmente frente al dispositivo que estás controlando de forma remota.
Splashtop tiene las mismas funciones principales que se encuentran en TeamViewer, que incluyen transferencia de archivos, chat, impresión remota, uso compartido de pantalla y más.
Splashtop es fácil de configurar y usar.
Por todas las razones enumeradas anteriormente, Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer.
LogMeIn
LogMeIn ofrece soluciones de escritorio remoto para diferentes casos prácticos. Si bien el fabricante de LogMeIn, GoTo, ofrece una variedad de paquetes que se adaptan a diferentes necesidades, LogMeIn también es conocido por ser uno de los proveedores de acceso remoto con los precios más altos de la industria.
Si deseas deshacerte de TeamViewer debido a lo caro que es, es posible que te pase lo mismo con LogMeIn. Los altos precios convierten a LogMeIn en una solución que no es la mejor para equipos pequeños y particulares.
Si estás buscando una plataforma de control remoto para ti o tu equipo, Splashtop es la mejor opción De hecho, Splashtop puede ahorrarte hasta un 70 % al año o más en el coste de tu suscripción en comparación con LogMeIn.
AnyDesk
AnyDesk es otra plataforma de escritorio remoto comúnmente utilizada. Sin embargo, la tarifa de AnyDesk es una preocupación.
Si bien AnyDesk ofrece paquetes de acceso remoto que van desde el uso particular hasta empresas de gran envergadura, no cabe duda de que es muy caro; por ejemplo, te puedes ahorrar más del 50 % si eliges Splashtop en lugar de AnyDesk.
Para las grandes empresas que necesitan acceso remoto, AnyDesk no ofrece descuentos por volumen. Por su parte, Splashtop sí, lo que significa que los grandes equipos y las empresas pueden ahorrar aún más si eligen Splashtop en lugar de AnyDesk o TeamViewer.
GoToMyPC
Al igual que TeamViewer, GoToMyPC permite el control remoto de ordenadores desde otro dispositivo y viene con la mayoría de las funciones que podrías esperar de una herramienta de escritorio remoto.
Sin embargo, al igual que muchos de los otros competidores de TeamViewer y el propio TeamViewer, GoToMyPC es carísimo. Si estás buscando un software como TeamViewer con el que no tengas que tirar la casa por la ventana, busca en otra parte. Splashtop puede ahorrarte un 75 % garantizado en comparación con GoToMyPC.
Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop de Google podría ser una posible solución si estás buscando un software que sea sencillo, directo y gratuito. No necesitas descargar ningún otro software para comenzar, ya que funciona dentro de tu navegador. Solo tienes que hacer clic en el enlace, pasarlo por donde y a quien quieras y lo tendrás todo para comenzar.
Pero ten en cuenta que Chrome Remote Desktop no tiene funciones de vídeo, audio o chat y no hay ni rastro de la transferencia de archivos. Al compararlo con TeamViewer (o con el mejor programa similar a TeamViewer, Splashtop), no es una comparación idéntica debido a las funciones que faltan.
Si bien el uso gratuito puede resultar atractivo, Chrome Remote Desktop tiene muchos inconvenientes:
Requiere que todos los ordenadores inicien sesión en la misma cuenta de Google, eso exige que los usuarios compartan cuentas de Google y podría plantear problemas de seguridad
Requiere que escribas un PIN único antes de conectarte a un ordenador remoto
No permite acceder a dispositivos móviles
No tiene consola de administración
Dameware Remote Everywhere
Para los usuarios que buscan conexiones especialmente seguras y rápidas, Dameware Remote Everywhere cumple bastante bien con el uso del módulo criptográfico avanzado BSAFE Crypto-C Micro Edition, y que cumple con los estándares federales de procesamiento de información de EE. UU. También es compatible con llamadas VoIP, videollamadas y chat en la sesión.
Pero el principal inconveniente de Dameware Remote Everywhere es que es una solución increíblemente cara; sus planes de pago cuestan a partir de aproximadamente nueve veces lo que cuesta Splashtop. Por lo tanto, está dirigido a usuarios de grandes empresas.
Splashtop viene con las mismas funciones principales que necesitan los profesionales de asistencia informática de TI y del servicio de ayuda para prestar asistencia informática remota a los clientes y dispositivos gestionados. Además, viene con funciones de seguridad líderes en la industria y conexiones encriptadas para garantizar que tus datos estén a buen recaudo.
BeyondTrust Remote Support
Si lo que necesitas está más orientado hacia la asistencia informática de TI, es posible que te hayas planteado BeyondTrust Remote Support. Si bien BeyondTrust, TeamViewer y Splashtop ofrecen las mismas funciones principales para la asistencia informática remota, las principales diferencias se reducen al precio.
Si no tienes un presupuesto ilimitado, Splashtop puede ahorrarte un 50 % o más en comparación con TeamViewer, pero ¿sabías que BeyondTrust Remote Support es incluso más caro que TeamViewer?
Si nos centramos en el presupuesto, sin duda encontrarás algo mejor que BeyondTrust Remote Support y al mismo tiempo obtener las funciones, la funcionalidad y la seguridad que necesitas al elegir Splashtop.
WebEx Remote
WebEx Remote fue diseñado para ser una herramienta de asistencia informática digital que se puede activar mediante un botón o un enlace en un sitio web, dentro de un producto o incluso dentro de un correo electrónico. Entre sus funcionalidades se incluyen la impresión remota, el reinicio remoto con reconexión y la transferencia de archivos. También hay servicios integrados de vídeo, voz y chat.
Desafortunadamente, la interfaz de usuario de WebEx Remote no es muy sencilla que digamos y muchos usuarios han informado de problemas de audio en plataformas que no son de WebEx. Además, la transición de los sistemas WebEx heredados a la nueva plataforma basada en la nube es engorrosa.
Zoho Assist
Con una amplia gama de herramientas, Zoho Assist te permite crear acceso supervisado y no supervisado (tanto fuera como dentro de tu LAN) a servidores, PC, portátiles y dispositivos móviles.
Las conexiones seguras se establecen rápidamente, por lo que tiene ventajas sobre TeamViewer a este respecto. Zoho Assist también es compatible con varios monitores y puede detectar automáticamente los monitores activos, lo que te permite navegar entre diferentes ordenadores y controlarlos de forma remota. Pero, en términos negativos, el software es caro y es muy complejo de saber usar. Por el contrario, Splashtop es más sencillo y también tiene una relación calidad-precio mucho mejor.
Microsoft Remote Desktop
Si solo trabajas con dispositivos Windows, ese podría ser un argumento sólido para usar Microsoft Remote Desktop, que es el software de Microsoft en esta categoría. Microsoft Remote Desktop es una solución atractiva para PC con Windows que ejecutan Windows 10 Professional o Enterprise.
Microsoft Remote Desktop admite teclas de función, así como entradas táctiles y gestos de Windows para dispositivos con pantalla táctil. Las conexiones seguras están garantizadas, sin embargo, faltan las funciones avanzadas que las empresas podrían necesitar y el software está lejos de ser sencillo. Por la parte positiva, es gratis, pero, por su posibilidad de uso en un solo sistema operativo, es una comparación desigual con otro software como Splashtop.
En el mundo actual, donde las personas y las empresas dependen de ordenadores, tabletas y dispositivos móviles, muchos de los cuales se ejecutan en sistemas operativos diferentes, es mejor elegir una herramienta de escritorio remoto que permita el acceso multiplataforma.
ConnectWise ScreenConnect
En 2015, ConnectWise adquirió el producto de control remoto ScreenConnect y lo rebautizó ConnectWise ScreenConnect (anteriormente ConnectWise Control). Aunque las personas pueden usar el software, ScreenConnect está diseñada para escalar (pagando) para uso en equipo y se comercializa específicamente para empresas que desean prestar asistencia informática remota a los clientes. ScreenConnect se integra con Google Analytics, Slack, FreshDesk y otras aplicaciones, pero cuesta casi cinco veces más que Splashtop y, por lo tanto, es carísima en comparación.
¿Qué programa similar a TeamViewer debería adquirir?
Para concluir, muchas de las aplicaciones similares a TeamViewer de esta lista te ofrecerán las mismas funciones clave. Sin embargo, las grandes diferencias se reducen al precio, el rendimiento, la seguridad y la atención al cliente.
Splashtop se destaca como el de mejor relación calidad-precio de todos los competidores al tiempo que ofrece seguridad líder en la industria, una experiencia con el cliente como prioridad y una plataforma de acceso remoto de alto rendimiento.
Splashtop garantiza un ahorro del 50 % en comparación con TeamViewer y dispone de un programa de inicio anticipado para los clientes de TeamViewer que desean cambiarse a Splashtop antes de que finalice su licencia de TeamViewer sin coste adicional.
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