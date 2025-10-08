Haz que Intune sea más potente con Splashtop
Splashtop potencia Intune con visibilidad y control de puntos finales completo y de nivel empresarial con parches en tiempo real, soporte remoto fiable y autenticación de dispositivos basada en certificados.
Aplicación de parches en tiempo real
Mantén todos los puntos finales parcheados y protegidos al instante.
Implementación inmediata de parches para el sistema operativo y aplicaciones de terceros en Windows y MacOS.
Control total de los programas de análisis, actualización y reinicio.
Informes de parches profundos e información de CVE impulsada por IA para una corrección más rápida.
Inventario y estado de todos los dispositivos.
Más información sobre Splashtop Autonomous Endpoint Management
Acceso remoto y soporte
Presta soporte a cualquier persona, en cualquier lugar, sin fricciones.
Acceso remoto supervisado y no supervisado de alto rendimiento para cualquier dispositivo. Controla de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android y presta soporte de solo visualización para iOS y versiones anteriores de Android.
Funciones avanzadas como soporte para múltiples monitores, transferencia de archivos, llamadas de voz, registro, grabación de sesiones y más.
Personalización de la marca e integración con herramientas de ticketing e ITSM para una experiencia perfecta.
Autenticación de dispositivos basada en certificados
Refuerza la Zero Trust y mantén alejados a los intrusos.
Gestiona fácilmente el ciclo de vida completo del certificado (aprovisionamiento, renovación y revocación), lo que garantiza que los certificados sean siempre válidos y confiables
Aplica métodos de autenticación. Cada conexión se verifica antes de otorgar acceso.
Garantiza el cumplimiento listo para auditorías con registros detallados de cada intento de acceso a la red.
Extiende la autenticación segura a dispositivos más allá de Intune.
¿Por qué Splashtop + Intune?
Combina la solidez de la política de Intune con la respuesta, el control y la amplia cobertura en tiempo real de Splashtop para:
Solventa las brechas de seguridad rápidamente
Presta soporte y capacita a los trabajadores híbridos
Simplifica las operaciones de TI y reduce los costes
Comienza con Splashtop: amplía y mejora tu entorno de Intune hoy.