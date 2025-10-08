Saltar al contenido principal
Haz que Intune sea más potente con Splashtop

Splashtop potencia Intune con visibilidad y control de puntos finales completo y de nivel empresarial con parches en tiempo real, soporte remoto fiable y autenticación de dispositivos basada en certificados.

A person typing on a computer.

Aplicación de parches en tiempo real

Mantén todos los puntos finales parcheados y protegidos al instante.

  • Implementación inmediata de parches para el sistema operativo y aplicaciones de terceros en Windows y MacOS.

  • Control total de los programas de análisis, actualización y reinicio.

  • Informes de parches profundos e información de CVE impulsada por IA para una corrección más rápida.

  • Inventario y estado de todos los dispositivos.

Más información sobre Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Acceso remoto y soporte

Presta soporte a cualquier persona, en cualquier lugar, sin fricciones.

  • Acceso remoto supervisado y no supervisado de alto rendimiento para cualquier dispositivo. Controla de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android y presta soporte de solo visualización para iOS y versiones anteriores de Android.

  • Funciones avanzadas como soporte para múltiples monitores, transferencia de archivos, llamadas de voz, registro, grabación de sesiones y más.

  • Personalización de la marca e integración con herramientas de ticketing e ITSM para una experiencia perfecta.

Más información sobre el Soporte Remoto de Splashtop

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticación de dispositivos basada en certificados

Refuerza la Zero Trust y mantén alejados a los intrusos.

  • Gestiona fácilmente el ciclo de vida completo del certificado (aprovisionamiento, renovación y revocación), lo que garantiza que los certificados sean siempre válidos y confiables

  • Aplica métodos de autenticación. Cada conexión se verifica antes de otorgar acceso.

  • Garantiza el cumplimiento listo para auditorías con registros detallados de cada intento de acceso a la red.

  • Extiende la autenticación segura a dispositivos más allá de Intune.

Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS

¿Por qué Splashtop + Intune?

Combina la solidez de la política de Intune con la respuesta, el control y la amplia cobertura en tiempo real de Splashtop para:

  • Solventa las brechas de seguridad rápidamente

  • Presta soporte y capacita a los trabajadores híbridos

  • Simplifica las operaciones de TI y reduce los costes

Comienza con Splashtop: amplía y mejora tu entorno de Intune hoy.

