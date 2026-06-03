Splashtop-Forschung findet heraus, dass die Wartung von Endgeräten die Hälfte der IT-Kapazität beansprucht
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Organisationen berichten von einer steigenden Wartungsbelastung, Überstunden und Herausforderungen bei der Patch-Verwaltung, da die Endpunktumgebungen komplexer werden.
CUPERTINO, Calif., 16. Juni 2026 – Splashtop Inc., ein globaler Anbieter von Lösungen, die verteiltes Arbeiten ermöglichen und absichern, hat heute neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die die wachsende operative Belastung von IT-Teams und Managed Service Providern (MSPs) untersuchen. Dabei zeigt sich, dass die Wartung von Endpunkten inzwischen mehr als die Hälfte der verfügbaren Kapazitäten von IT-Teams beansprucht. Basierend auf einer Umfrage unter 250 IT- und MSP-Fachkräften zeigt der Bericht, wie fragmentierte Systeme, uneinheitliche Automatisierung und eingeschränkte Transparenz viele Teams daran hindern, über reaktive Endpunktabläufe hinauszukommen.
Der Bericht Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management ergab, dass die meisten Teams zwar bereits in Automatisierungs- und Endpoint-Management-Tools investiert haben, viele jedoch weiterhin in teilweise modernisierten Umgebungen arbeiten, in denen reaktive Arbeit und nicht verbundene Systeme weiterhin steigende Kosten, Arbeitsbelastung außerhalb der regulären Arbeitszeit und Geschäftsrisiken verursachen.
Wichtigste Erkenntnisse
Die meisten IT-Teams stecken weiterhin zwischen reaktiven Operationen und vollständiger Automatisierung fest. 72 % berichten, dass fragmentierte Werkzeuge, teilweise Automatisierung und begrenzte Sichtbarkeit sie daran hindern, die erwarteten betrieblichen Verbesserungen zu realisieren.
Die Wartung von Endpunkten nimmt nun den Großteil der Kapazität von IT-Teams in Anspruch, wobei durchschnittlich 53% der Teamzeit benötigt werden und in Umgebungen mit mehr als 1.000 Endpunkten auf 61% ansteigen.
Reaktive Endpunktoperationen verursachen eine finanzielle Belastung im sechsstelligen Bereich, wobei Teams im Durchschnitt 133.000 US-Dollar pro Jahr allein für Wartungsarbeiten ausgeben.
Verzögerte Patch-Implementierung verursacht messbare Risiken, wobei 57 % der Befragten von einem Sicherheitsvorfall aufgrund von Patch-Verzögerungen berichten und mehr als die Hälfte von Auswirkungen auf die Cyberversicherung sprechen.
Zersplitterte Arbeitsabläufe sind stark mit operativer Ineffizienz verbunden, wobei Teams, die drei oder mehr Tools pro Endpunktproblem verwenden, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60% häufig Nacharbeiten erleben.
Die Ergebnisse weisen auf eine wachsende Kluft zwischen Teams hin, die in fragmentierten, reaktiven Umgebungen operieren, und solchen, die eine einheitlichere Herangehensweise an das Endpunktmanagement verfolgen. Wenn Umgebungen wachsen, berichten viele Teams, dass sie beträchtliche Zeit mit Notfall-Patchen, Troubleshooting über getrennte Systeme und der Verwaltung von betrieblichen Ineffizienzen verbringen, die den Einfluss von Automatisierungsinvestitionen einschränken. „Da Automatisierung und KI-Agenten in IT-Operationen immer häufiger eingesetzt werden, stellen viele Teams fest, dass eine isolierte Automatisierung nur begrenzten Nutzen bietet, wenn das zugrunde liegende Betriebsmodell weiterhin fragmentiert bleibt“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Dies treibt den Bedarf an einheitlicheren Betriebsmodellen voran und prägt unsere Überlegungen zur Vereinfachung der Endpunktoperationen.“
Die Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) Plattform ist darauf ausgelegt, das im Forschung beschriebenen Betriebsmodell zu adressieren.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Autonomous Endpoint Management oder starten Sie eine kostenlose Testversion: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Laden Sie den vollständigen Bericht herunter: Festgefahren in der Mitte: Warum die meisten IT-Teams nicht über reaktives Endpunktmanagement hinauskommen
Über die Forschung
Die Forschung basiert auf einer Umfrage unter 250 IT-Fachleuten und Managed Service-Anbietern mit Sitz in den USA, die im Februar und März 2026 durchgeführt wurde. Ergebnisse spiegeln operationale Trends in Bezug auf Endpunktwartung, Automatisierung, Patchen und Workflow-Management bei Organisationen wider, die verteilte Endpunktumgebungen verwalten.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.