Splashtop zum fünften Mal in Folge als „Leader“ beim ITreview Grid Award ausgezeichnet
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Ausgezeichnet für Benutzerfreundlichkeit und stabile Verbindungsqualität zur Unterstützung von Remote Work und IT-Fernsupport in Unternehmen
TOKIO, Japan — Splashtop K.K. (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Präsident und Representative Director: Mark Lee; nachfolgend „Splashtop“), Anbieter der Fernzugriffslösung „Splashtop“, gab heute bekannt, dass Splashtop in der Kategorie „Remote Access Tools“ der „ITreview Grid Award 2026 Summer“, veranstaltet von ITreview, einer Bewertungsplattform für B2B-IT-Produkte und Cloud-Services der ITcrowd Corp. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident und CEO: Genta Kurono), als „Leader“ ausgezeichnet wurde.
Als „Leader“ in der Kategorie Fernzugriffs-Tools des ITreview Grid Award 2026 Summer ausgezeichnet
Der ITreview Grid Award ist eine vierteljährlich vergebene Auszeichnung, die herausragende B2B-IT-Produkte und Cloud-Services auf Grundlage von Nutzerbewertungen würdigt, die bei ITreview eingereicht werden. Dabei werden die Produkte sowohl aus der Perspektive der Kundenzufriedenheit als auch der Marktanerkennung bewertet.
Splashtop ist eine Fernzugriffslösung, mit der Benutzer sicher und komfortabel auf PCs im Büro und vor Ort zugreifen können. Mit einfachen, VPN-unabhängigen Abläufen, intuitiver Benutzerfreundlichkeit, stabiler Verbindungsqualität und Unterstützung für mehrere Geräte ermöglicht Splashtop flexibles Arbeiten unabhängig vom Standort und verbessert gleichzeitig die Effizienz von IT-Management- und Supportprozessen.
Bei dieser Auszeichnung wurde Splashtop von vielen Nutzern für seine praktische Alltagstauglichkeit und einfache Bedienung im realen Betrieb hoch bewertet. In auf ITreview veröffentlichten Bewertungen wurden die folgenden Punkte hervorgehoben:
Ermöglicht sicheren Fernzugriff auf Unternehmens-PCs von überall für Remote- und hybrides Arbeiten und trägt dazu bei, Aufgaben zu reduzieren, für die Mitarbeiter zuvor ins Büro kommen mussten.
Bietet eine komfortable Umgebung für den Fernzugriff im Arbeitsalltag – mit minimaler Latenz bei Bildschirmanzeige und Mausbedienung.
Ermöglicht IT- und Informationssystemteams, Remote-PCs direkt einzusehen und zu bedienen, was zu schnelleren Reaktionszeiten beim Fernsupport beiträgt.
Unterstützt Verbindungen von Smartphones und Tablets und ist damit nützlich, um Arbeit, Notfälle und Fehlerbehebung zu erledigen, wenn Sie nicht im Büro sind.
Bietet eine einfache Bereitstellung und Bedienung und hilft Unternehmen dabei, eine VPN-unabhängige Fernzugriffs-Umgebung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis aufzubauen.
Splashtop wird auch weiterhin Kundenfeedback in Produkt- und Serviceverbesserungen einfließen lassen und durch die Bereitstellung sicherer und komfortabler Fernzugriffsumgebungen flexible Arbeitsweisen und die Geschäftskontinuität für Unternehmen und Organisationen unterstützen.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.