Splashtop im 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Remote-Desktop-Software ausgezeichnet
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Das Unternehmen erhielt eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 98 % und 70 qualifizierte Bewertungen – eine der höchsten Anzahlen an Bewertungen qualifizierter Anbieter im Bericht.
CUPERTINO, Kalifornien, 23. Juli 2026 — Splashtop gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Remote-Desktop-Software als aufstrebender Anbieter aufgenommen wurde. Basierend auf Bewertungen von verifizierten Endnutzern erhielt Splashtop mit Stand April 2026 eine Weiterempfehlungsrate von 98 % aus 70 berücksichtigungsfähigen Kundenbewertungen und verzeichnete damit eine der höchsten zulässigen Bewertungszahlen unter den im Bericht aufgeführten Anbietern. „Wir glauben, dass wir als von Gründern geführtes Unternehmen, das von Ingenieuren aufgebaut wurde, in jeden Schritt der Weiterentwicklung unserer Produkte eingebunden sind“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Einer der größten Einflüsse auf unsere Roadmap ist das, was wir von unseren Kunden hören. In vielerlei Hinsicht ist es eine Partnerschaft. Wir sind seit fast 20 Jahren gemeinsam mit unseren Kunden gewachsen, und es ist unglaublich erfreulich zu hören, dass unsere Arbeit weiterhin einen spürbaren Unterschied für die IT-Teams macht, die wir unterstützen.“ Kunden heben die Einfachheit, Sicherheit, Stabilität und nahtlose Benutzererfahrung von Splashtop hervor:
"Starke Sicherheitsfunktionen schaffen Vertrauen beim Zugriff auf Kundenumgebungen und unterstützen sowohl Anforderungen als auch das Vertrauen der Kunden." – Director of Customer Service and Support in der IT-Dienstleistungsbranche
"Splashtop ist seit weit über einem Jahrzehnt eine echte Perle in diesem Bereich, seit ich es nutze." – VP, IT in der Bankenbranche
„Zuverlässige und stabile Fernverbindungen mit guter Leistung. Einfache Einrichtung und unkomplizierte laufende Nutzung mit unbeaufsichtigtem Zugriff.“ – Operations Associate in der Finanzbranche
"Ich finde es großartig, wie nahtlos das Remote-Desktop-Erlebnis ist, wenn Sie mehrere Monitore auf dem Remote-System verwenden." – Softwareentwickler in der Gesundheits- und Biotech-Branche
„Splashtop ist eine zuverlässige Fernzugriffsplattform mit starker Leistung, stabiler Konnektivität und einfacher Bereitstellung. Sie hat sich für die Remote-Fehlerbehebung, das Endpoint-Management und tägliche IT-Supportaufgaben bewährt.“ – IT Operations Manager in der Gesundheits- und Biotech-Branche
„Splashtop On-Prem ist in seinem Bereich hervorragend, funktioniert einwandfrei, und wenn doch einmal nicht, ist der Support großartig.“ – IT Associate im öffentlichen Sektor
"Ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Einfach zu bedienen. Insgesamt scheint das Produkt benutzerfreundlicher zu sein als die anderen Fernzugriffsprogramme, die wir verwenden." – Vertriebsleiter in der Versicherungsbranche (außer Krankenversicherung)
Splashtop hilft Unternehmen, Mitarbeiter und IT-Teams von überall aus sicher mit den Systemen zu verbinden, die sie benötigen. Leistungsstarker Fernzugriff und Sicherheit auf Enterprise-Niveau ermöglichen es Unternehmen, hybrides Arbeiten mit Vertrauen zu skalieren. Reaktionsschnelle Remote-Sitzungen in hoher Qualität halten Mitarbeiter produktiv und helfen der IT, Probleme bei anspruchsvollen Workloads schneller zu lösen. Die Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer fasst verifizierte Kundenbewertungen zu Erkenntnissen zusammen, die Technologiekäufern dabei helfen, Software und Services zu bewerten. Diese Bewertungen ergänzen die Expertenforschung von Gartner, indem sie Perspektiven aus erster Hand von Unternehmen liefern, die die Produkte in Produktionsumgebungen einsetzen. Kundenfeedback spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Splashtops Produkt-Roadmap in den Bereichen Fernzugriff, Fernsupport und autonomes Endpunktmanagement. Indem Splashtop IT-Fachkräften aufmerksam zuhört, investiert das Unternehmen weiterhin in Funktionen, die Abläufe vereinfachen, die Sicherheit stärken und schlanken IT-Teams helfen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Weitere Informationen zu den Lösungen von Splashtop für Fernzugriff, Fernsupport und autonomes Endpunktmanagement oder zum Starten einer kostenlosen Testversion finden Sie unter www.splashtop.com.
Haftungsausschlüsse
Gartner, Voice of the Customer für Remote-Desktop-Software, Peer Contributors, 30. Juni 2026. Gartner® und Peer Insights™ sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und sind weder als Tatsachenbehauptungen auszulegen noch geben sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder. Gartner empfiehlt weder Anbieter, Produkte noch Dienstleistungen, die in diesen Inhalten dargestellt werden, und übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewährleistungen in Bezug auf diese Inhalte oder deren Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich etwaiger Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.