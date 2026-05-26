Splashtop wird in G2-Berichten für die Vereinfachung des modernen IT-Managements anerkannt
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Kundenbewertungen heben die einfache Bedienung, die schnelle Kapitalrendite und die steigende Nachfrage nach integrierten IT-Plattformen hervor.
CUPERTINO, Kalifornien, 26. Mai 2026 – Splashtop® Inc. gab heute mehrere Auszeichnungen in den G2 Summer 2026-Berichten für die Kategorien Endpunktmanagement, Patchmanagement, Fernsupport, Fernzugriff auf den Desktop, Zertifikatslebenszyklusmanagement (CLM) und Netzwerkzugangskontrolle bekannt. Basierend ausschließlich auf verifizierten Kundenbewertungen spiegeln die Anerkennungen eine starke Kundenbestätigung der Fähigkeit von Splashtop wider, IT-Operationen zu vereinfachen, die Sicherheit zu stärken und moderne Arbeitsumgebungen zu unterstützen.
Beim Endpunktmanagement und Patch-Management wurde Splashtop in Organisationen aller Größen als starker Performer anerkannt, mit besonders starker Anerkennung von mittelständischen Kunden, die nach vereinfachten Abläufen und schnellerer Fehlerbehebung suchen. Basierend auf dem Feedback von G2-Benutzern berichteten Splashtop-Kunden, dass sie den ROI dreimal schneller beim Endpunktmanagement und 2,5-mal schneller beim Patchmanagement im Vergleich zu den Kategoriendurchschnitten erreichten. Kunden lobten wiederholt die Fähigkeit von Splashtop, kritische IT-Workflows in ein reibungsloseres Erlebnis zu konsolidieren. Ein Bewerter äußerte, dass Splashtop AEM „das Leben eines IT-Administrators 10-mal einfacher gemacht hat!!“, während andere die Plattform als „One-Stop-Shop“ beschrieben, der „alles, was ich tun muss, wie das Überprüfen von Beständen für Upgrades, sicherstellt, dass Patches in Ordnung sind oder Berichte abrufen, ohne zu einem anderen Anbieter wechseln zu müssen“, abwickelt . Ein weiterer Kunde bemerkte, dass das Erlebnis "sich nicht wie ein fremdes Produkt anfühlt, das einfach nur eingestückelt wurde."
Splashtop erhielt Auszeichnungen als Grid® Leader und Momentum Leader in den Kategorien Remote Support und Remote Desktop, neben wiederholten Anerkennungen für ROI, Benutzerfreundlichkeit und einfache Implementierung. Ein Kunde beschrieb Splashtop als Anbieter von „sicherem, einfachem Fernzugriff auf Arbeitsgeräte von überall“, während andere die „felsenfeste Zuverlässigkeit, auf die man zählen kann“ und die „essentielle Fernunterstützung mit hervorragendem Service“ hervorhoben.
Splashtops Foxpass cloud PKI und RADIUS Lösung erhielt zudem Anerkennung als "Leader" in den Kategorien Zertifikatslebenszyklus-Management und Netzwerkzugangskontrolle, was die wachsende Nachfrage nach passwortloser und identitätsbasierter Authentifizierung widerspiegelt. Kunden berichteten, dass sie den ROI 1,8-mal schneller erreichten als der Kategoriedurchschnitt und lobten die Lösung für die Vereinfachung der Authentifizierung und des Netzwerkzugangsmanagements. Ein Rezensent beschrieb sie als "nahtlose zentrale Authentifizierung mit zuverlässigem RADIUS und klarer Sichtbarkeit", während ein anderer ihre "einfache Einrichtung, starke Sicherheit und null Wartung" hervorhob.
Die Auszeichnungen von G2 bestätigen Splashtops umfassendere Vision, Sicherheit in Umgebungen für hybrides Arbeiten zu vereinfachen, ohne IT-Teams oder Endanwendern unnötige Komplexität aufzubürden. Von der Remote-Unterstützung von Benutzern und der Verwaltung von Geräten über die Aktivierung granularer Fernzugriffskontrollen und die Stärkung der Authentifizierung in lokalen Netzwerken bis hin zur Integration von Endpoint-Sicherheitslösungen hilft Splashtop Unternehmen dabei, ihre Sicherheitslage zu verbessern, die Administration zu vereinfachen und durchgängige Transparenz und Kontrolle sowohl in Remote- als auch in Büroarbeitsumgebungen aufrechtzuerhalten – und dabei den operativen Aufwand für die Verwaltung mehrerer Anbieter und nicht verbundener Tools zu reduzieren. Weitere Informationen zur Lösungs-Suite von Splashtop oder zum Start einer kostenlosen Testversion finden Sie unter www.splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.