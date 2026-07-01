Splashtop arbeitet mit Misora Connect zusammen, um die Möglichkeiten der Fernwartung zu stärken
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Unterstützung von „Wartung ohne Vor-Ort-Besuche“ durch „Splashtop by Misora Connect“
TOKYO, 2. Juli 2026 – Splashtop K.K., das Japan-Büro von Splashtop Inc., gab heute eine Zusammenarbeit mit Misora Connect, Inc. bekannt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Fernwartung von in ganz Japan eingesetzten Geräten und Anlagen durch eine neue gebündelte Fernzugriffslösung zu vereinfachen.
Durch diese Partnerschaft wird Misora Connect künftig „Splashtop by Misora Connect“ anbieten, eine Fernzugriffslösung für Unternehmen, die die Kommunikations-SIM von Misora Connect mit Splashtop kombiniert. Die Lösung unterstützt „Wartung ohne Vor-Ort-Besuche“ für den Betrieb von Geräten, die an entfernten Standorten wie Büros, Einzelhandelsgeschäften und Fabriken im ganzen Land installiert sind.
Hintergrund
Da der Arbeitskräftemangel anhält und sich die Arbeitsstile zunehmend diversifizieren, ist die Verbesserung der Effizienz des Vor-Ort-Supports bei der Wartung und dem Betrieb von Geräten an entfernten Standorten – darunter Geschäfte und Fabriken im ganzen Land, PCs zur Anlagensteuerung, Digital Signage, AI-Geräte und Edge-Geräte – zu einem zentralen Thema geworden. Wenn Probleme auftreten, müssen Mitarbeitende oft zum Standort reisen, was Zeit- und Kostenaufwand verursacht. In Notfällen können Verzögerungen bei der Reaktion zudem zu Geschäftsunterbrechungen oder einer verzögerten Wiederherstellung führen. Da Wartungsarbeiten außerdem häufig von der Erfahrung und dem Wissen einzelner Personen abhängen, wächst der Bedarf, Abläufe zu standardisieren und zu optimieren.
Splashtop unterstützt den effizienten und stabilen Betrieb von Vor-Ort-Geräten an verteilten Standorten durch die Fernzugriffstechnologie von Splashtop, die zwei Jahre in Folge den Verkaufsanteil Nr. 1 in Japan erreicht hat.* Durch die Kombination des Kommunikationsdienstes von Misora Connect mit Splashtop bietet „Splashtop by Misora Connect“ eine Umgebung, die einen sicheren Fernbetrieb ermöglicht, und trägt so zu schnelleren Reaktionszeiten, standardisierten Abläufen und effizienteren Wartungsarbeiten bei.
Über Splashtop von Misora Connect
„Splashtop by Misora Connect“ ist eine Fernzugriffslösung für Unternehmen, die die Kommunikations-SIM von Misora Connect mit Splashtop kombiniert. Sie bietet eine sichere Umgebung für den Zugriff auf PCs, IoT-Geräte, Steuerungsterminals und andere an entfernten Standorten installierte Geräte, ohne auf Wi‑Fi oder individuell von Benutzern konfigurierte VPNs angewiesen zu sein. Dadurch werden Fernwartung und Betrieb von Geschäften, Fabriken, Digital Signage, AI-Geräten, Edge-Geräten und mehr im ganzen Land ermöglicht, was dazu beiträgt, Vor-Ort-Besuche zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Da Unternehmen mehr vernetzte Geräte einsetzen, kann eine IoT-Fernsupport-Plattform wie Splashtop dabei helfen, Fehlerbehebung, Wartung und operativen Support von überall aus zu optimieren.
Wichtige Funktionen von Splashtop by Misora Connect
Komfortable Fernbedienung durch leistungsstarken Fernzugriff
Die leistungsstarke Konnektivität mit geringer Latenz ermöglicht es Benutzern, Geräte an entfernten Standorten komfortabel zu bedienen, als würden sie direkt an dem Gerät vor sich arbeiten. Die Lösung unterstützt außerdem 4K-Streaming, sodass sich auch leistungsintensive Anwendungen in Echtzeit nutzen lassen, ohne Daten zu übertragen. Der Enterprise-Plan der höheren Stufe unterstützt zudem eine flüssige Darstellung mit bis zu 240 FPS.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Splashtop bietet eine sichere Fernzugriffsumgebung mit Funktionen wie 256-Bit-verschlüsselter Kommunikation, Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On und granularer Zugriffskontrolle. Außerdem werden verschiedene Sicherheits- und Compliance-Standards unterstützt, darunter ISO 27001, SOC 2, DSGVO und HIPAA, was Unternehmen bei der Umsetzung sicherer Remote-Abläufe unterstützt.
Flexible Verbindungskonfigurationen, abgestimmt auf die Einsatzumgebungen
Die Lösung unterstützt flexible Verbindungskonfigurationen entsprechend der Benutzerumgebung und den Geräteanforderungen. Neben dem Fernzugriff auf Büro-PCs kann sie für die Fernsteuerung von Windows-Geräten, Geräten mit GUIs, Fabrikanlagen, IoT-Geräten und mehr verwendet werden und unterstützt so Fernwartung und betriebliche Effizienz in einer Vielzahl von Geschäftsszenarien.
Durch diese Partnerschaft wird Splashtop die Entwicklung von Systemen für „Wartung ohne Vor-Ort-Besuche“ unterstützen, die nicht von physischen Vor-Ort-Besuchen abhängen, und so zu effizienterer Fernwartung und einer geringeren betrieblichen Arbeitsbelastung beitragen.
*Quelle: Fuji Chimera Research Institute, „2024–2025 Communications-Related Marketing Research Overview“, veröffentlicht am 10. Dezember 2025, basierend auf dem Marktforschungsbericht zu Remote Access Services 2023–2024 Corporate Share (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Highlights der Ankündigung
Splashtop K.K. gibt eine Partnerschaft mit Misora Connect Inc. bekannt.
Die Fernzugriffslösung von Splashtop, „Splashtop“, wurde für „Splashtop by Misora Connect“ übernommen, das von Misora Connect angeboten wird.
Durch die Kombination der Kommunikations-SIM von Misora Connect mit Splashtop ermöglicht die Lösung eine sichere Fernzugriffsumgebung, die nicht auf Wi‑Fi oder VPNs angewiesen ist.
Die Lösung unterstützt den sicheren und komfortablen Fernbetrieb von PCs, IoT-Geräten, Steuerterminals, PCs zur Anlagensteuerung, Edge-Geräten und anderen Geräten an entfernten Standorten.
Die Lösung hilft dabei, Probleme wie Reiseaufwand bei Vor-Ort-Vorfällen, Verzögerungen bei der Notfallreaktion und wartungsbezogene Abläufe, die von einzelnen Mitarbeitern abhängen, zu bewältigen.
Durch die Unterstützung bei der Entwicklung von Systemen für „Wartung ohne Vor-Ort-Besuche“ trägt die Lösung zu effizienterer Fernwartung und standardisierten Abläufen bei.
Über Misora Connect Inc.
Vertreter – Präsident und Representative Director: Masamichi Morita; Representative Director: Susumu Takahashi
Hauptsitz – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Geschäftsüberblick – Bietet umfassende drahtlose Kommunikationsdienste – von Unternehmens- und Prepaid-Nutzung bis hin zu Kommunikationslösungen mit hoher Kapazität und Kommunikationslösungen mit geringer Kapazität für IoT-Anwendungen.
Eigentumsverhältnis – SORACOM: 51 %; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49 %
Website – https://misora-connect.com/
Über Splashtop
Splashtop ist ein cloudnativer IT-Plattformanbieter, der Sicherheit und Performance für verteilte Belegschaften vereinfacht. Auf Basis von mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Remote-Technologien bietet Splashtop Lösungen, die sich einfach bereitstellen und betreiben lassen und über eine einzige Konsole sicheres und produktives Arbeiten von überall und auf jedem Gerät ermöglichen. In Japan bietet Splashtop Vertrieb und Support für inländische Kunden über seine japanische Tochtergesellschaft und stellt dabei Services bereit, die auf die Anforderungen des japanischen Marktes zugeschnitten sind. Splashtop wird weltweit von mehr als 30 Millionen Nutzern verwendet und erfüllt hohe Sicherheitsstandards, darunter ISO-Zertifizierungen, SOC 2-Compliance und DSGVO-Bereitschaft.
Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft zusammen, um Herausforderungen in sich wandelnden IT-Umgebungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter splashtop.com oder splashtop.co.jp. Splashtop teilt außerdem die neuesten Updates über seine offiziellen Social-Media-Kanäle. Folgen Sie Splashtop Japan auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp und X: @splashtop_japan
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