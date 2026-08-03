Splashtop setzt seine Expertise im Fernzugriff mit der Einführung von Shield gegen Betrüger ein
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Neues Sicherheitsprodukt für Verbraucher blockiert Fernzugriffs-Tools von Betrügern, Malware und Phishing-Links — der Marktstart erfolgt, während die Verluste durch Online-Betrug in den USA mit 21 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert erreichen
CUPERTINO, Kalifornien, 3. Aug. — Splashtop® Inc., ein weltweit führendes Unternehmen und Pionier für sicheren Fernzugriff, hat heute Splashtop Shield angekündigt, eine Sicherheitslösung für Einzelpersonen und Familien, die darauf ausgelegt ist, die Angriffskette hinter den heutigen Geräteübernahme-Betrugsmaschen zu unterbrechen. Shield kombiniert Malware-Schutz, Phishing-Abwehr und Schutz vor Geräteübernahme per Fernzugriff und stoppt Angriffe, bevor Kriminelle die Kontrolle über ein Gerät erlangen.
Moderne Betrugsmaschen verlassen sich selten nur auf eine einzige Taktik. Eine Phishing-SMS führt zu einer gefälschten Support-Website, einem überzeugenden Telefonanruf und letztlich zu einer Fernzugriffssitzung, die einem Kriminellen die Kontrolle über den Computer des Opfers übergibt. Künstliche Intelligenz macht jeden Schritt dieser Betrugsmaschen überzeugender. Laut dem Internet Crime Report des FBI verloren Amerikaner im vergangenen Jahr fast 21 Milliarden US-Dollar durch Cyberkriminalität. Am stärksten betroffen waren Erwachsene über 60, die Verluste von 7,7 Milliarden US-Dollar meldeten — ein Anstieg von 37 % in nur einem Jahr.
Seit mehr als einem Jahrzehnt sichert Splashtop legitimen Fernzugriff für Millionen von Nutzern und Tausende von Unternehmen und prägt damit maßgeblich, wie vertrauenswürdige, zustimmungsbasierte Remote-Sitzungen aussehen. Shield setzt dieses Fachwissen gegen Angreifer ein, indem es unbefugte Zugriffsversuche erkennt und blockiert.
„Cyberkriminelle sind skrupellos und nehmen die verletzlichsten Menschen in unserem Leben ins Visier“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Die heutigen Betrugsmaschen verknüpfen Täuschung, Malware und unbefugten Fernzugriff. Shield wurde entwickelt, um diese Kette zu durchbrechen, bevor Kriminelle die Kontrolle erlangen, und kein Unternehmen versteht den Unterschied zwischen legitimem Fernzugriff und einer Übernahme besser als wir.“
In unabhängigen Tests durch Dritte, die im April 2026 von West Coast Labs durchgeführt wurden, erreichte Shield eine Schutzrate von 100 % gegen die getesteten Bedrohungen [Quellenbericht].
Shield schützt über den gesamten Verlauf eines Angriffs hinweg:
Schutz vor Remote-Übernahme: Erkennt und blockiert die unbefugten Fernzugriffs-Tools, die bei Tech-Support-Betrugsmaschen eingesetzt werden — der letzte und schädlichste Schritt eines Geräteübernahme-Angriffs — und erkennt zugleich vertrauenswürdige, einvernehmliche Verbindungen von Familienmitgliedern und lässt diese zu.
Digitaler Betrugsschutz: Blockiert Phishing-Websites und bösartige Links in E-Mails und Nachrichten, bevor sie geladen werden, damit ein Fehlklick nicht zu einer Kompromittierung führt.
Bedrohungsschutz (Antivirus): Erkennt und blockiert Malware, Ransomware und andere schädliche Software mithilfe KI-gestützter Erkennung und Verhaltensanalyse zusammen mit einer herkömmlichen Antivirus-Engine und schützt so vor bekannten wie auch neu auftretenden Bedrohungen.
Vertrauenswürdige Remote-Hilfe: Ermöglicht es festgelegten Familienmitgliedern, Angehörigen über zustimmungsbasierte Sitzungen sicher zu helfen, um technische Probleme zu beheben oder verdächtige Aktivitäten von überall aus zu untersuchen.
„Millionen Menschen nutzen Splashtop bereits, um Eltern und Großeltern bei ihren Computern zu helfen“, fuhr Lee fort. „Shield schützt genau diese Familien, bevor überhaupt etwas schiefgeht — und da Betrüger KI einsetzen, um ihre Täuschungen schwerer erkennbar zu machen, erweitern wir den Schutz von Shield genau dort, fangen also die KI-gesteuerte Angriffsfront ab und nicht nur den letzten Schritt.“ Splashtop Shield ist ab heute mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion verfügbar oder kann in den Editionen Individual, Family Lite und Family für Windows-PCs und Macs erworben werden, als eigenständiges Produkt oder zusammen mit den Fernzugriffsangeboten von Splashtop. Weitere Informationen oder zum Starten einer kostenlosen Testversion finden Sie unter www.splashtop.com/shield.
Zusammenfassung der Neuigkeiten
Splashtop Shield blockiert die unbefugten Fernzugriffs-Tools hinter Tech-Support-Betrugsmaschen und hält gleichzeitig vertrauenswürdige Familienverbindungen offen — und kombiniert Betrugsschutz, Schutz vor Remote-Übernahme, Antivirus und zustimmungsbasierten Remote Help in einer Sicherheitslösung für Einzelpersonen und Familien.
Splashtop Shield ist für Windows-PCs und Macs als schlanke Apps in den Editionen Individual und Family verfügbar.
Splashtop Shield erreichte in unabhängigen Tests durch Dritte von West Coast Labs eine Schutzrate von 100 % gegen die getesteten Bedrohungen.
Splashtop Shield wurde von Splashtop entwickelt, dessen Fernzugriffssoftware weltweit von mehr als 30 Millionen Nutzern geschätzt wird.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.