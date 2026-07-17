Splashtop gewinnt den Visionary Spotlight Award 2026 für die einheitliche Plattform für autonomes Endpunktmanagement
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CUPERTINO, Kalifornien, 16. Juli 2026 — Splashtop hat einen Visionary Spotlight Award 2026 des ChannelVision Magazine erhalten und in der Kategorie „Service Provider Technology Breakthroughs“ im Bereich Remote Monitoring and Management (RMM) für seine einheitliche Plattform für autonomes Endpunktmanagement (AEM) gewonnen.
Die cloud-native Plattform von Splashtop vereint die zentralen operativen Funktionen, die Managed Service Provider (MSPs) täglich nutzen, in einer einfachen, optimierten Benutzererfahrung. Statt zwischen mehreren Produkten zu wechseln, um Probleme zu identifizieren und zu beheben, können Techniker End-to-End von einer einzigen Plattform aus arbeiten – mit vollständiger Transparenz über alle Client-Umgebungen hinweg. Splashtop AEM ermöglicht es MSPs, Richtlinien zu standardisieren und Routineaufgaben zu automatisieren, während sie Sicherheitsinformationen in Echtzeit erhalten. Die einheitliche Plattform hilft MSPs, die Tool-Vielfalt zu reduzieren, die Effizienz der Techniker zu steigern und den Betrieb ohne die Kosten und die Komplexität herkömmlicher Enterprise-RMM-Plattformen zu skalieren.
"Die meisten MSPs brauchen keine Plattform, die versucht, alles zu erledigen. Sie brauchen eine, die die Dinge, auf die sie sich jeden Tag verlassen, außergewöhnlich gut macht“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Wir fühlen uns geehrt, von ChannelVision ausgezeichnet zu werden, weil sie verstehen, was wir erreichen wollen: etwas zu vereinfachen, das unglaublich komplex geworden ist.“
Im Gegensatz zu älteren RMM-Plattformen, die oft mehrere Produkte oder umfangreiche Anpassungen erfordern, bietet Splashtop eine einheitliche Betriebsumgebung für die Verwaltung von Endpunktzustand, Sicherheit, Automatisierung, Patch-Management und Fernsupport. Sie ergänzt außerdem Microsoft Intune, indem sie das Gerätemanagement um operative Funktionen in Echtzeit erweitert.
„Da IT-Umgebungen immer verteilter geworden sind und die Sicherheitsanforderungen zugenommen haben, erschwert jede neue Ebene der Komplexität es MSPs, schnell zu reagieren und effizient zu arbeiten. Unser Fokus liegt darauf, Partnern dabei zu helfen, zu vereinfachen, damit sie schneller vorankommen, die Sicherheit stärken und gesündere, profitablere Unternehmen aufbauen können."
Die jährlichen Visionary Spotlight Awards würdigen herausragende Produkte, Services und Implementierungen in der Kommunikations- und Channel-Technologiebranche. Die Gewinner werden von den Redakteuren von ChannelVision und einer unabhängigen Jury auf Grundlage von Innovation, künftigem Einfluss auf die Branche, Differenzierung der Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität ausgewählt.
"Die VSAs 2026 spiegeln einen sich rasant entwickelnden Channel wider, in dem Berater sich in aufkommenden KI-gesteuerten Technologien und veränderten Käufererwartungen zurechtfinden müssen", sagte Berge Kaprelian, President and CEO of ChannelVision. "Die VSAs helfen dabei, den Lärm auszublenden, indem sie die Unternehmen auszeichnen, die Innovation und messbaren geschäftlichen Mehrwert liefern. Herzlichen Glückwunsch an alle diesjährigen Gewinner des Visionary Spotlight Award."
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Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
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ChannelVision Magazine (www.channelvisionmag.com), veröffentlicht von Beka Business Media, ist eine zweimonatlich erscheinende Publikation für Channel-Partner, die Sprach-, Daten-, Managed-IT-, Cloud- und Business-Technologie-Lösungen für den SMB-Markt anbieten. Über seine Printpublikation, Website und Branchenveranstaltungen bietet ChannelVision Einblicke in die Technologien, Trends und Unternehmen, die den Channel prägen.