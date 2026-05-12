Splashtop kündigt Partnervereinbarung mit Hitachi High-Tech an
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Fortschritte bei den Fernoperationen und der Wartung im Bereich der sozialen Infrastruktur und industriellen Technologie in Japan
CUPERTINO, Kalifornien und TOKIO, 13. MAI 2026 – Splashtop Inc. und die Tochtergesellschaft Splashtop K.K., Anbieter von Lösungen zur Unterstützung und Sicherung verteilter Umgebungen, haben heute eine strategische Partnerschaft mit der Hitachi High-Tech Corporation („Hitachi High-Tech“) angekündigt, um Japans soziale Infrastruktur und industrielle Technologiebereiche zu modernisieren.
Die Bedeutung von Fernüberwachung und Fernwartung von Geräten nimmt in der Region angesichts zunehmender Arbeitskräftemangel und zunehmend verteilter Betriebsabläufe zu. Vor diesem Hintergrund steigt die Nachfrage nach Lösungen, die einen sicheren und effizienten Betrieb und die Verwaltung von Geräten ermöglichen, ohne dass Personal vor Ort reisen muss.
Splashtop erweitert seine Reichweite über traditionelle IT-Anwendungsfälle hinaus in den OT-Bereich (Operational Technology), indem es zuverlässigen und sicheren Fernzugriff sowie Support-Technologie und neuerdings Autonomes Endpunktmanagement (AEM) bereitstellt, um Effizienzen zu verbessern und den stabilen Betrieb von Feldgeräten an verteilten Standorten zu unterstützen.
Durch diese Partnerschaftsvereinbarung werden Splashtop und Hitachi High-Tech zusammenarbeiten, um den Fernzugriff, den Betrieb und das Wartungsmanagement im Bereich der sozialen Infrastruktur und der industriellen Technologie voranzubringen. Darüber hinaus wird Splashtop durch das inländische Vertriebsnetz von Hitachi High-Tech die Reichweite seiner Fernzugriffslösungen auf ein breiteres Kundenspektrum ausweiten.
Hauptinitiativen
Unterstützung beim Aufbau von Fernzugriffsumgebungen für Industrieanlagen und Einrichtungen
Verbesserung der Remote-Überwachungs- und Fernwartungsdienste
Gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen unter Verwendung von Edge-Geräten
Im Rahmen der Bemühungen, neue Lösungen auf Basis von Edge-Geräten zu entwickeln, hat Splashtop auch die Betriebsüberprüfung von Splashtop auf dem Armadillo-IoT G4 abgeschlossen, einem industriellen Edge-Computing-kompatiblen IoT-Gateway, das von Atmark Techno, Inc. bereitgestellt wird.
Splashtop wird weiterhin mit Hitachi High-Tech zusammenarbeiten, um die digitale Transformation und die Einführung von Fernoperationen auf Baustellen voranzutreiben, insbesondere in den Bereichen Sozialinfrastruktur und Industrietechnologie.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.