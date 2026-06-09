Splashtop erhält den Top Rated Award 2026 von TrustRadius
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Kundenfeedback hebt die starke Leistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und den Support für IT-Teams und MSPs hervor
CUPERTINO, Kalifornien, 10. Juni 2026 — Splashtop, ein führender Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Support und Endpoint-Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von TrustRadius mit dem Top Rated Award 2026 ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung basiert vollständig auf verifizierten Kundenbewertungen und spiegelt durchgängig das Feedback von IT-Fachleuten wider, die sich auf Splashtop verlassen, um in verteilten Umgebungen sicher auf Geräte zuzugreifen, sie zu unterstützen und zu verwalten. Die TrustRadius Top Rated Awards basieren auf authentischem Kundenfeedback und zeichnen Anbieter aus, die in zentralen Bereichen wie Produktleistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport einen messbaren Mehrwert bieten. Die erneute Anerkennung von Splashtop unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Organisationen dabei zu helfen, IT-Abläufe zu vereinfachen und dabei hohe Standards bei Sicherheit und Endnutzererlebnis aufrechtzuerhalten. „Anerkennung auf Grundlage von Kundenfeedback hat für uns das größte Gewicht, weil sie reale Erfahrungen widerspiegelt“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Da IT-Umgebungen zunehmend verteilter werden und die Sicherheitsanforderungen steigen, konzentrieren wir uns darauf, Lösungen bereitzustellen, die mit diesen Anforderungen Schritt halten und gleichzeitig die Leistung, Einfachheit und Zuverlässigkeit aufrechterhalten, auf die sich unsere Kunden verlassen.“ Die Bewertungen von Splashtop auf TrustRadius heben seine Stärken in mehreren Kernbereichen hervor:
Leistung: Hochgeschwindigkeits-Fernzugriff mit geringer Latenz, der nahtloses Arbeiten von überall und mit jedem Gerät ermöglicht
Sicherheit: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, granulare Zugriffskontrollen und Einhaltung von Standards wie SOC 2, ISO und DSGVO
Benutzererfahrung: Einfache Bereitstellung im Unternehmen, intuitive Benutzeroberfläche und minimaler Schulungsaufwand für IT-Teams und Endbenutzer
Kundensupport: Reaktionsschnelle, kompetente Support-Teams, die Kundinnen und Kunden dabei helfen, Probleme schnell zu lösen
Zusätzlich zu seinen zentralen Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport hat Splashtop eine einheitliche Plattform für autonomes Endpunktmanagement mit nativer Fernsteuerung eingeführt, die mehr Transparenz über den Gerätezustand bietet und IT-Teams in die Lage versetzt, proaktiv zu handeln, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Dieser Ansatz hilft dabei, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, die Kunden erwarten.
Highlights aus dem Kundenfeedback
Splashtop-Kunden betonen weiterhin die höhere Effizienz und die geringere Reibung in allen IT-Workflows:
„Splashtop ist das beste Fernzugriffs- und Endpunktmanagement-Tool in unserem Arsenal. „ Ohne die Unterstützung, die es unseren Technikern bietet, wären wir nicht im Geschäft, da wir Kunden im ganzen Bundesstaat haben. Es ist nicht nur die beste Lösung für unsere Anforderungen, sondern hilft uns auch, wenn wir nicht zum Standort eines Kunden fahren müssen, um die dort auftretenden Probleme zu beheben.“ – Inhaber
„Splashtop ist preislich ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen. “ Es hat mir geholfen, wenn ich mehrere Firmen allein verwaltet habe – dank der Automatisierung von Updates, Anti-Virus und Fernsteuerung.“ – IT-Direktor
„Splashtop ist zu einem unverzichtbaren Tool für unsere Klinik geworden und gibt mir die Flexibilität, auch dann effektiv zu arbeiten, wenn ich nicht im Büro bin – sei es für Arzttermine oder persönliche Erledigungen. „ Da ich die einzige Person bin, die für bestimmte kritische Aufgaben verantwortlich ist, ermöglicht mir Splashtop, mich per Fernzugriff anzumelden, Fragen von Mitarbeitenden zu beantworten, auf wichtige Informationen zuzugreifen und die Abrechnung ohne Unterbrechung zu bearbeiten.“ – Administrator in Professional Services
„Splashtop ist unverzichtbar für sehr stark eingeschränkte Umgebungen, da verschiedene Sicherheitsoptionen zur Konfiguration verfügbar sind. “ Und auch für Geräte mit schwierigem physischem Zugang (z. B. große Bildschirme oder Kioske), bei denen wir Streamer für den Zugriff verwenden können.“ – IT-Prozessstratege
„Splashtop ist hervorragend für den Fernzugriff. Ich hatte noch nie ein Problem, bei dem es unter unterschiedlichen Netzwerkbedingungen unbrauchbar gewesen wäre, und es liefert durchweg eine überraschend hohe Qualität. Die Benutzeroberfläche und die nahtlose Art, dass einfach alles "funktioniert", sind großartig.“ – IT-Administrator
Die Auszeichnung von Splashtop durch TrustRadius ergänzt die wachsende Liste der Branchen- Auszeichnungen und spiegelt die hohe Kundenzufriedenheit sowie die anhaltende Dynamik im gesamten Produktportfolio wider. Um mehr über Splashtop zu erfahren und Kundenbewertungen zu lesen, besuchen Sie https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Zusammenfassung der Neuigkeiten
Splashtop wird von TrustRadius auf Basis verifizierter Kundenbewertungen als Top Rated ausgezeichnet
Splashtop wurde als beste Lösung für KMUs bewertet und bietet hohe Leistung, einfache Bedienung und einen starken ROI
Splashtop bietet schnellen, sicheren Fernzugriff und Fernsupport für verteilte Arbeitsumgebungen mit Endpunktmanagement, um die Transparenz zu verbessern und die Tool-Vielfalt zu reduzieren
IT-Teams und MSPs vertrauen auf die Plattform für Endpunktmanagement von Splashtop mit nativer Fernsteuerung, um Komplexität zu reduzieren und effiziente Remote-Abläufe zu ermöglichen
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.