Splashtop stellt Splashtop Live vor – eine neue Community-Eventreihe für IT- und MSP-Fachleute, um zu lernen, sich zu vernetzen und Abläufe zu vereinfachen
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Exklusive Veranstaltungen in der Bay Area und in London bringen die IT-Community, Partner und Branchenkollegen zusammen, um praktische Strategien, Erfahrungen aus der Praxis und neue Perspektiven auf die heutigen IT-Herausforderungen zu teilen.
CUPERTINO, Calif., 13. Juli 2026 — Splashtop Inc. hat heute Splashtop Live angekündigt, die erste Community-Eventreihe des Unternehmens unter eigener Marke. Die Veranstaltungen nur auf Einladung bringen IT-Fachleute, Managed Service Provider (MSPs), Partner und Branchenexpertinnen und -experten zu einem Nachmittag voller Lernen, Networking und Gesprächen zusammen, bei denen die Vereinfachung moderner IT-Abläufe im Mittelpunkt steht. Die Teilnehmenden nehmen Ideen mit, die sie in ihren eigenen IT-Umgebungen anwenden können, und gewinnen ein besseres Verständnis dafür, wie andere Unternehmen ähnliche Herausforderungen lösen.
Während Splashtop 20 Jahre Innovation feiert, spiegelt die neue Veranstaltungsreihe das anhaltende Engagement des Unternehmens für die IT-Community wider, da es über seine Wurzeln im Fernzugriff hinaus in umfassendere Lösungen für IT-Management und Endpunktsicherheit expandiert. Splashtop Live erweitert dieses Engagement, indem es ein Forum schafft, in dem IT-Fachleute gemeinsame Herausforderungen diskutieren und aus den Erfahrungen anderer lernen können.
Die erste Splashtop Live-Reihe umfasst:
Splashtop Live: Bay Area | 16. September | Cupertino, Kalifornien
Splashtop Live: London | 6. Oktober | London, Vereinigtes Königreich
Jede Veranstaltung bietet den Teilnehmenden direkten Zugang zu den Gründern von Splashtop, zur Unternehmensleitung sowie zu den Produkt- und Support-Teams und schafft so Gelegenheiten, Fragen zu stellen und Ansätze zu erkunden, die sich auf die eigenen Organisationen übertragen lassen. Die Agenda umfasst Keynote-Präsentationen, Podiumsdiskussionen mit IT-Fachkräften und MSPs, Sessions zur Produkt-Roadmap, interaktive Workshops und Zeit für den Austausch mit anderen Teilnehmenden. Im Laufe des Tages erkunden die Teilnehmenden Möglichkeiten, die betriebliche Effizienz zu steigern, die IT-Komplexität zu reduzieren und die Sicherheit zu stärken, während sie Beziehungen zu anderen in der Community aufbauen.
"In den vergangenen zwanzig Jahren hatten wir das Privileg, IT-Fachleute dabei zu begleiten, wie ihr Verantwortungsbereich immer weiter gewachsen ist", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. " Einige der wertvollsten Ideen entstehen, wenn Praktiker teilen, was in ihren eigenen Umgebungen funktioniert. Splashtop Live schafft einen Raum, in dem diese Gespräche stattfinden können."
Weitere Details zur Agenda, vorgestellte Sprecher und Partnerankündigungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
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Über Splashtop
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