Wie die Strobel Energy Group durch den Wechsel von LogMeIn Central sparte

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Strobel Energy Group facility at night

Wie die Strobel Energy Group durch den Wechsel von LogMeIn Central sparen konnte

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
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Strobel Energy Group, eines der führenden Midstream-EPC-Unternehmen in den USA, ist kürzlich von LogMeIn Central auf Splashtop Remote Support umgestiegen. Die Ergebnisse liegen vor und die Umstellung hat sich auf mehreren Ebenen positiv ausgewirkt.

In dieser Fallstudie erfahren Sie, welche Herausforderungen die Strobel Energy Group hatte und wie der Wechsel zu Splashtop ihnen half, diese Herausforderungen mühelos zu überwinden.

Über die Fallstudie

Mit einer IT-Infrastruktur, die aus mehreren virtuellen Servern, Hunderten von Computern und einer über mehrere Länder verstreuten Belegschaft besteht, sind die Anforderungen an das IT-Team der Strobel Energy Group hoch. Nachdem die Strobel Energy Group LogMeIn Central verwendet und sich der Preis immer wieder erhöht hatte, beschloss sie, Splashtop auszuprobieren.

Splashtop Remote Support konnte die hohen Anforderungen der Strobel Energy Group problemlos erfüllen. Gleichzeitig wurden die Kosten für den Fernsupport durch den Wechsel zu Splashtop um über 80 Prozent reduziert (im Vergleich zu den Preisen von LogMeIn Central). Mit Splashtop Remote Support ist das Unternehmen nun in der Lage, doppelt so viele Geräte zu unterstützen wie mit LogMeIn.

Sie können die Fallstudie unten lesen und herunterladen:

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop – Fallstudie Strobel Energy Group

Finde heraus, warum Tausende von anderen bereits zu Splashtop gewechselt sind

Die Geschichte der Strobel Energy Group ist kein Einzelfall. Der Vergleich von LogMeIn Central und Splashtop Remote Support zeigt, dass Splashtop alle erforderlichen Tools und Funktionen bietet – und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Dies macht Splashtop zur besten Alternative zu LogMeIn Central. Holen Sie sich am besten gleich Ihre kostenlose Testversion von Splashtop Remote Support und überzeugen Sie sich selbst.

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