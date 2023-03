Was ist Fernzugriff? Verbinden Sie sich von überall mit Ihrem Computer

Gab es jemals eine Zeit, in der Sie sich sofort an Ihren Computer setzen mussten, es aber nicht konnten, weil Sie ihn nicht dabei hatten?

Es gibt viele Szenarien, in denen die Cloud einfach nicht ausreicht, wenn Sie nicht physisch auf Ihren Desktop zugreifen können. Vielleicht müssen Sie beispielsweise auf eine bestimmte Datei zugreifen, können sie aber aufgrund von Unternehmensrichtlinien nicht in die Cloud hochladen.

Oder vielleicht müssen Sie eine Softwareanwendung verwenden, die Ihnen nur auf einem bestimmten Computer zur Verfügung steht. Dies kann daran liegen, dass die Software nur für Ihren Arbeitscomputer lizenziert ist oder dass Ihr Desktop die einzige Workstation ist, die leistungsfähig genug ist, um das ressourcenintensive Programm auszuführen, das Sie verwenden müssen.

Unabhängig von der Situation kann das Fehlen Ihres Computer bei der Arbeit aus der Ferne Ihre Produktivität stark beeinträchtigen. Das lässt uns wünschen, wir könnten unseren Computer immer und überall zur Verfügung haben.

Zum Glück macht der Fernzugriff das möglich, aber ohne dass Sie Ihren Computer tatsächlich mitnehmen müssen. Mit einem Tool wie Splashtop können Sie aus der Ferne auf den Computer zugreifen, mit dem Sie sich verbinden möchten, und ihn von einem anderen Gerät aus fernsteuern, als ob Sie davor sitzen würden. Ganze Organisationen können den Fernzugriff nutzen, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Schulen und Universitäten können damit das Lernen aus der Ferne verbessern.

Und lesen Sie weiter, um die perfekte Fernzugriffslösung für sich, Ihr Unternehmen oder Ihre Bildungseinrichtung zu finden.

Erste Schritte

Was ist Fernzugriff?

Fernzugriff (oder Remote-Desktop) ist die Möglichkeit, von einem anderen Gerät aus auf einen Computer oder ein Gerät zuzugreifen, und zwar jederzeit und von überall aus. Wenn auf Ihrem Computer eine Fernzugriffssoftware installiert ist, haben Sie die Freiheit, von einem anderen Gerät aus auf diesen Computer und alle seine Dateien und Anwendungen zuzugreifen und ihn so zu steuern, als ob Sie direkt davor säßen.

Was sind einige Beispiele dafür, wie der Fernzugriff verwendet wird?

Angenommen, Sie müssen auf eine wichtige Datei auf Ihrem Arbeitscomputer zugreifen, stecken aber am Flughafen fest. Mit dem Fernzugriff auf Computer können Sie einfach Ihr Smartphone oder Tablet herausnehmen, Ihre App für Fernzugriff auf Ihrem Mobilgerät öffnen und schnell eine Verbindung zu Ihrem Arbeitscomputer herstellen, um die Datei zu öffnen.

Auf Ihrem Smartphone oder Tablet sehen Sie den Desktop-Bildschirm Ihres Computers genau so, wie er immer aussieht, wenn Sie ihn persönlich sehen. Sie können die Datei öffnen, auf die Sie zugreifen müssen, und haben dann die Möglichkeit, die Datei zu bearbeiten, zu speichern, per E-Mail zu versenden oder sogar auf das Gerät zu übertragen, von dem Sie den Fernzugriff durchführen.

Hier ist ein Video, das zeigt, wie Sie mit einem Chromebook aus der Ferne auf einen Windows-Computer zugreifen können, um aus der Ferne zu arbeiten:

Chromebook With Business Access

Fernzugriff kann auch ein großartiges Tool für IT, Helpdesks und MSPs sein, um Fernunterstützung zu bieten.Techniker könnten einfach eine Fernverbindung zum Gerät ihres Benutzers herstellen, um die Kontrolle zu übernehmen und ein Problem zu beheben, ohne sich physisch zum Gerät begeben zu müssen.

Wie funktioniert der Fernzugriff?

Wie können Sie also Ihren Computer von überall aus steuern? Jede Fernzugriffslösung ist anders, aber im Allgemeinen funktionieren alle auf ähnliche Weise.

Da ist zunächst die Software. Sobald Sie Ihre Fernzugriffssoftware in Betrieb genommen haben, müssen Sie die erforderlichen Anwendungen herunterladen und auf jedem Computer, zu dem Sie eine Remoteverbindung herstellen möchten, und auf jedem Computer oder Mobilgerät, von dem aus Sie den Fernzugriff durchführen möchten, installieren.

Sobald die Apps installiert sind, können Sie die App auf dem Gerät öffnen, von dem aus Sie den Fernzugriff durchführen, und sich mit dem Computer verbinden, zu dem Sie den Fernzugriff durchführen möchten. Solange dieser Computer nicht heruntergefahren ist und Zugriff auf das Internet hat, können Sie sofort eine Verbindung herstellen.

Denken Sie daran, dass jede Fernzugriffslösung etwas anders funktioniert und ihre eigenen Funktionen und Preise hat.

Als Nächstes werfen wir einen Blick auf die besten Fernzugriffslösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Fernzugriffssoftware für Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen

Splashtop bietet schnelle und sichere Remote-Access-Lösungen für alle Arten von Anwendungsfällen. Was auch immer der Grund ist, warum Sie Fernzugriff benötigen, Splashtop hat die Lösung für Sie.

Fernzugriff für Privatpersonen, Teams und Organisationen, um das Arbeiten aus der Ferne zu ermöglichen

Wenn Sie (oder Ihr Team) jederzeit und von überall aus auf Ihre Arbeitscomputer zugreifen möchten, ist Splashtop Business Access die richtige Lösung für Sie.

Verwenden Sie Splashtop Business Access, um sicher per Fernzugriff auf Ihren Windows-, Mac- oder Linux-Computer zuzugreifen. Sie können den Fernzugriff von jedem Computer, Tablet oder Smartphone aus durchführen, das auf Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Betriebssystemen läuft.

Splashtop Business Access hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, mit Tools wie Remote-Druck, Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Unterstützung für mehrere Monitore und Aufwecken aus der Ferne. Sie können Ihren Arbeitscomputer in Echtzeit steuern, mit High-Definition-Qualität und Remote-Sound.

Wenn das gut klingt, können Sie mehr über den Splashtop-Fernzugriff für das Arbeiten von zu Hause aus erfahren und jetzt eine kostenlose Testversion starten.

Fernzugriff für das Bildungswesen

Ermöglichen Sie den Schülern den Fernzugriff auf die Computer der Schule, damit sie während des Fernunterrichts die Computerressourcen und Software der Schule nutzen können! Lesen Sie mehr über Fernzugriff für Bildung.

Fernzugriff für Helpdesk- und IT-Support

Wenn Sie den Fernzugriff verwenden möchten, um die Geräte Ihrer Benutzer in dem Moment, in dem sie Hilfe benötigen, aus der Ferne zu unterstützen, sollten Sie eine Fernzugriffslösung wie Splashtop SOS in Erwägung ziehen.

Mit Splashtop SOS können Sie mit einem einfachen Sitzungscode auf jedes Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät zugreifen. Sie können beaufsichtigten Support für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten bereitstellen und unbeaufsichtigten Zugriff auf Ihre verwalteten Computer hinzufügen.

Komplettlösung für Fernzugriff und Fernunterstützung für Unternehmen

Möchten Sie Ihren Mitarbeitern Fernzugriff bieten, um das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, und Ihrem IT-Team die Möglichkeit geben, jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen?Dann sollten Sie sich Splashtop Enterprise ansehen!

Erfahren Sie mehr und legen Sie los

Der Fernzugriff ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer von überall aus zu verwenden, ohne ihn mitnehmen zu müssen. Fernzugriff hat mehrere Vorteile, einschließlich erhöhter Produktivität und einer verbesserten Erfahrung bei der Zusammenarbeit.

Erfahren Sie mehr über die Fernzugriffslösungen von Splashtop.

