Neugierig, ob Splashtop Rabatte, Verkaufsaktionen oder Aktionscodes anbietet? Wir bieten in der Regel keine ermäßigten Verkaufspreise oder Werbeaktionen an, da wir täglich niedrige Preise anbieten, die 50 % oder sogar bis zu 80 % niedriger sein können als bei anderen vergleichbaren Fernzugriff-Lösungen. Wir bieten jedoch einige Möglichkeiten, um bei Splashtop-Abonnements zu sparen.
Splashtop Fernzugriff Performance und Pro Volumenlizenzrabatte bis zu 25% Rabatt
Splashtop Remote Access ist ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis für den Fernzugriff auf Computer für kleine bis mittelgroße Teams. Wenn Sie ein Abonnement für Splashtop Remote Access Pro oder Remote Access Performance für vier oder mehr Benutzer erwerben, können Sie einen Mengenrabatt erhalten. Die Mengenrabatte sind:
20 % Rabatt auf ein Abonnement mit 4-9 Lizenzen
25 % Rabatt auf ein Abonnement mit 10 oder mehr Lizenzen
In Japan gilt dieser Rabatt ausschließlich für Online-Käufe (über das internationale Portal).
Verträge über die japanische Tochtergesellschaft sind nicht berechtigt.
Wie erhalten Sie den Rabatt?
Kaufen Sie Splashtop Remote Access online und der Rabatt wird automatisch angewendet, wenn Sie 4 oder mehr Lizenzen von Remote Access Pro auswählen. Sie können sich auch an unser Vertriebsteam wenden, wenn Sie Fragen zu einer größeren Anzahl an Lizenzen haben. Der Mengenrabatt für Lizenzen gilt nicht für den Tarif „Remote Access Solo“, der auf einen Nutzer beschränkt ist und weniger Funktionen hat.
Wenn Sie derzeit ein Abonnent mit weniger als 4 Lizenzen sind und vom Volumenlizenzplan profitieren möchten, können Sie den Abonnement-Tab in Ihrer my.splashtop-Webkonsole besuchen und jederzeit Lizenzen zu Ihrem Plan zu einem anteiligen Preis basierend auf dem regulären Preis hinzufügen. Wenn Sie dann zum Zeitpunkt der Verlängerung 4 oder mehr Lizenzen auf dem Konto haben, wird Ihr Plan zum Volumenrabattpreis verlängert.
Garantierte Einsparungen und bis zu 3 Monate kostenlos bei einem Wechsel zu Splashtop
Splashtop hat Sonderangebote, die Einsparungen garantieren, wenn Sie von bestimmten konkurrierenden Lösungen wechseln, sowie ein Early Start-Programm, bei dem Sie bis zu 3 Monate zu Ihrem Abonnement hinzufügen können, um das Ende Ihres aktuellen Wettbewerber-Abonnements zu überschneiden, was den Umzug erleichtert und einen sofortigen Start ermöglicht.
Wie erhalten Sie Early Start und Einsparungsgarantie?
Early Start und garantierte Einsparungen beim Wechsel von TeamViewer
Early Start und garantierte Einsparungen beim Wechsel von LogMeIn
Sonderpreis für das A/R-Add-on für Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise ist eine großartige Einzellösung, bei der Sie ein Paket aus genau der Anzahl von Technikerlizenzen für Fernzugriff auf Computer und Fernsupport konfigurieren können, die Sie benötigen.
Wo kann ich das A/R-Tool erwerben?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um Informationen zu den Lizenzpreisen für Splashtop Enterprise für die Anzahl der Fernzugriffs- und Fernsupport-Technikerbenutzer zu erhalten, die Sie benötigen, und fragen Sie nach dem Add-on für Augmented-Reality-Fernsupport, das zu einem Sonderpreis erhältlich ist.
Dieses Add-on ermöglicht es Endbenutzern, die Splashtop-App auf ihrem mobilen Gerät zu öffnen, sodass Ihre Techniker sehen können, woran sie arbeiten, durch die Kamera ihres Telefons, um bei der Fehlerbehebung zu helfen. Dies ist ein beliebter Anwendungsfall für Techniker, die Maschinen reparieren, wenn sie Unterstützung von einem entfernten Experten benötigen, und es gibt viele andere Benutzer dafür.
Bis zu 40 % Rabatt auf Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe mit Mirroring360 und Mirroring360 Pro
Wenn Sie eine Lösung für Bildschirmspiegelung- oder freigabe für Ihren Konferenzraum oder Klassenraum suchen, Videos machen möchten oder für andere Zwecke, haben wir zwei Arten von Rabatten auf die Produktfamilie Mirroring360.
20 % Rabatt auf Dauerlizenz für Mirroring360-Receiver für Windows oder Mac
40 % Rabatt auf Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe mit dem Mirroring360 Pro-Jahresabonnement
Weitere Informationen findest auf unserer Mirroring360-Website .
Rabatte für gemeinnützige Organisation
Wenn Ihre gemeinnützige Organisation, z. B. eine Wohltätigkeitsorganisation, Splashtop Fernzugriff auf Computer benötigt, kontaktieren Sie unser Vertriebsteam. Dieses kann Informationen anfordern, um Ihren Status zu überprüfen, und Ihnen dann mit einem Rabatt weiterhelfen.
Die günstige Preisgestaltung von Splashtop für den Alltagsgebrauch
Sie können die neuesten Preise und Tarife für Fernzugriffslösungen von Splashtop auf unserer Preisseite einsehen. Je nachdem, wo Sie sich befinden, sehen Sie möglicherweise Preise in US-Dollar oder einer der anderen von uns unterstützten lokalen Währungen, einschließlich Euro, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP und CHF.
Alle in diesem Beitrag genannten Angebote können sich ändern.