Splashtop-Rabatte

Tim Del Chiaro ist ein Technologie-Enthusiast und seit 2017 Mitglied des Splashtop-Teams. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Marketing und Programmmanagement in der Softwarebranche. Er hat den Splashtop-Fernzugriff schon für Tausende von Stunden genutzt – wann immer er von zu Hause aus arbeitet.