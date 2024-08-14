Splashtop Remote Access – Schneller und sicherer Fernzugriff auf PCs

Schnelle & sichere Fernzugriff-Software: Splashtop
Arbeiten Sie aus der Ferne, steigern Sie die Produktivität und arbeiten Sie mit Kunden und Kollegen zusammen – wo auch immer auf der Welt sie sich befinden
Erweitern Sie Ihren Workflow mit Splashtop: Sicherer Fernzugriff für die moderne Welt
In der heutigen schnelllebigen globalen Wirtschaft wird der Fernzugriff für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen immer wichtiger. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, mit Teammitgliedern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten oder Kunden oder Kollegen Remote-IT-Unterstützung bieten: Die Möglichkeit, aus der Ferne auf Computer und Dateien zuzugreifen, ist für Produktivität und Effizienz von entscheidender Bedeutung.
Splashtop ist ein führender Anbieter von Fernzugriffslösungen, die es Benutzern ermöglichen, von überall auf der Welt sicher auf ihre Computer und Geräte zuzugreifen. Mit der Fernzugriffssoftware von Splashtop können Benutzer von zu Hause aus, unterwegs oder auf Reisen arbeiten und einfach auf ihre wichtigen Dateien und Anwendungen zugreifen.
4 Hauptvorteile der Splashtop Remote Accesssoftware
Erhöhte Produktivität
Die Fernzugriffslösungen von Splashtop ermöglichen es Benutzern, von überall und zu jeder Zeit zu arbeiten, was die Produktivität und Work-Life-Balance verbessern kann.
Hochsicher
Die Fernzugriffslösungen von Splashtop verwenden fortschrittliche Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Verbindungen sicher und privat sind.
Plattformübergreifende Unterstützung
Verwenden Sie jedes Gerät, um auf Ihre Computer, Tablets und Mobilgeräte zuzugreifen. Splashtop unterstützt die Betriebssysteme Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chrome.
Reduzierte Kosten
Die Fernzugriffslösungen von Splashtop können den Reisebedarf reduzieren, wodurch Unternehmen Zeit und Geld sparen können.
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Warum 30 Millionen Nutzer Splashtop bei nahtlosem Fernzugriff vertrauen
Benutzerfreundlich
Splashtop-Fernzugriffslösungen sind benutzerfreundlich und einfach einzurichten. Mit einem einfachen Download- und Installationsprozess können Benutzer schnell auf ihre Computer zugreifen. Die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop erleichtert auch das Navigieren und Anpassen von Einstellungen, sodass Benutzer effizienter und produktiver arbeiten können.
Unbegrenzt viele Zugriffe und Geräte
Mit plattformübergreifender Unterstützung für Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chrome OS können Benutzer von jedem Gerät mit Internetverbindung auf ihre Computer und Dateien zugreifen. Diese Flexibilität ermöglicht es Benutzern, auf dem Gerät ihrer Wahl zu arbeiten und ohne Einschränkungen aus der Ferne auf ihre Dateien und Anwendungen zuzugreifen.
Schnelle Verbindungen
Sobald Sie sich in einer Remote-Sitzung befinden, werden Sie wirklich das Gefühl haben, vor Ihrem Remote-Computer zu sitzen. Die Fernzugriffssoftware von Splashtop ist auf schnelle Leistung ausgelegt, mit Verbindungen mit geringer Latenz, die es den Benutzern ermöglichen, nahtlos und effizient zu arbeiten.
Top-Tools und Funktionen
Profitieren Sie von schnellem und zuverlässigem Fernzugriff, anpassbaren Einstellungen und Funktionen wie Ferndruck und Dateiübertragung. Splashtop enthält auch erweiterte Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Fernneustart und Sitzungsaufzeichnung und bietet Benutzern eine umfassende und sichere Fernzugriffslösung.
Beste Preis-Leistung
Die Software für Fernzugriff und -Support von Splashtop bieten den besten Wert für Einzelpersonen und Unternehmen, mit kostengünstigen Preisen und einer Reihe von Funktionen, die die Bedürfnisse aller Benutzer erfüllen. Mit der Fernzugriffssoftware von Splashtop können Benutzer die Produktivität steigern, effektiver zusammenarbeiten und ihre Ziele erreichen – und all das zu einem erschwinglichen Preis.
Sicherer Fernzugriff
Splashtop Remote-Desktop-Zugriff ist sicherer als RDP- und VPN-Produkte. Splashtop-Verbindungen sind absolut sicher und geschützt, sogar im öffentlichen WLAN, was sie zu einer viel besseren VPN-Alternative macht. Außerdem erfüllt Splashtop mehrere Branchenvorschriften und -standards (einschließlich HIPAA). Sie können sicher sein, dass Ihre Verbindungen und Daten sicher sind. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Splashtop.
Entdecken Sie die vollständige Suite der Splashtop Remote Accesssoftware Funktionen
- Remote Access rund um die Uhr
- Desktop-, Tablet- und mobile Apps
- Unbegrenzte Anzahl von Geräten für den Fernzugriff
- Plattformübergreifende Unterstützung
- Multi-zu-Multi-Monitor
- Chat
- Remote-Druck, Remote-Wake und -Neustart
- Aufzeichnung der Sitzung
- Gruppierung
- Benutzerverwaltung
- Verschlüsselte Fernzugriffssitzungen
- Geräte-Authentifizierung
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- ... und vieles mehr
Keine Verpflichtung oder Kreditkarte erforderlich, um Ihre kostenlose Testversion zu starten. Einfach anmelden und loslegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Ihre kostenlose Testversion von Splashtop Remote Access Pro zu starten. Sie erhalten Fernzugriff auf bis zu 10 Windows- und Mac-Computer von einer unbegrenzten Anzahl von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten. Und Sie erhalten alle oben aufgeführten Funktionen. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich Ihr Produkt großartig finde! Ich war früher ein LogMeIn-Benutzer... Und sie haben kürzlich ihre Preise auf ein verrücktes Niveau angehoben, was mich dazu zwang, nach Alternativen zu suchen. Ich hatte noch nie von Ihrem Unternehmen gehört, aber eine einfache Google-Suche brachte mich auf Ihre Website... und ich bin begeistert... Sowohl mit der einfachen Benutzeroberfläche, der Zuverlässigkeit als auch mit dem vernünftigen Preis für den Service. Schön, dass ich Sie und Ihr Produkt gefunden habe und bitte machen Sie weiter so!
Jonathan Stone – Stone Consulting Group
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe mit GoToMyPC und LogMeIn gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, die Möglichkeit, sich von Ihrem Telefon oder Tablet aus an einem PC anzumelden, sowie von einem Computer aus.
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Von unseren zufriedenen Kunden
WOW. Splashtop Business ist die beste Investition, die ich je gemacht habe, und es wird immer besser. Wie kann TeamViewer es sich leisten, $500/Jahr zu verlangen? Ihr seid großartig!!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Von unseren zufriedenen Kunden
Nachdem ich andere Produkte (LogMeIn, TeamViewer usw.) verwendet hatte, habe ich festgestellt, dass Splashtop am schnellsten und zuverlässigsten ist. Die Personen, die Support erhalten, sind ebenso der Meinung, dass die Support-Software eine der benutzerfreundlichsten Lösungen ist, die sie kennen. Sie funktioniert einfach einwandfrei.
Michael Tott - Fore Computers
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich kann von jedem Ort aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und mit Zuversicht arbeiten. Gibt mir die Flexibilität, die ich brauche, um Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen.
Bobby Bottom - Integrated Electrical
Entdecken Sie die perfekte Fernzugriffslösung mit Splashtop
Unabhängig davon, ob Sie ein Remote-Mitarbeiter, IT-Manager, Systemadministrator, Helpdesk-Profi oder ein MSP sind – mit Splashtop erhalten Sie die perfekte Fernzugriffslösung für Ihre Bedürfnisse. Erfahren Sie unten mehr über unsere Business-Produkte und starten Sie mit jedem dieser Produkte kostenlos mit unseren unverbindlichen 7-tägigen Testversionen.
Kundenbewertungen von TrustRadius: Die Splashtop Remote Desktop App ist #1
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