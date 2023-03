Geschwindigkeit ist wichtig bei Fernzugriff und Fernunterstützung

Geschwindigkeit und Leistung sind zu kritischen Komponenten eines erfolgreichen verteilten Arbeitsplatzes geworden.Die Mitarbeitenden müssen von jedem Ort aus und mit jedem Gerät die gleiche Technologie so nutzen können, wie sie es im Büro tun würden.Daher sind Geschwindigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung für Fernzugriffs- und -unterstützungslösungen.

Es gibt zwei Aspekte für die erfolgreiche Schaffung eines verteilten Arbeitsplatzes mit hoher Leistung und Geschwindigkeit.

IT-Teams müssen Studenten, Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Partnern Tele-Assistenz in Echtzeit bieten. Mitarbeitende, die mit einer Vielzahl von reichhaltigen Inhalten und Apps auf mehreren Geräten arbeiten, benötigen einen hocheffizienten Fernzugriff.

Aus der Ferne genauso gut arbeiten wie vor Ort – mit Fernzugriff und -unterstützung

Beim Fernzugriff greifen Benutzer auf ihre Arbeitsstationen oder Computer an einem anderen Ort zu, um mit einer Vielzahl von Apps, Inhalten, Diensten usw. zu arbeiten. Das kann die Leistung beeinträchtigen. Dazu gehören Dinge wie digitale Inhalte, die reich an Medien sind und in hoher Auflösung bereitgestellt werden, komplexe Software wie Videoproduktions- und CAD (Computer Aided Design)-Tools, Plug-ins und spezialisierte Apps, die sich in mehrere Systeme integrieren lassen.

Um Ihren Benutzern ein Remote-Erlebnis zu bieten, das ihrem Vor-Ort-Erlebnis gleichwertig ist, muss Ihre Fernzugriffslösung App- und Inhaltselemente konsistent verschlüsseln, übertragen, entschlüsseln und synchronisieren. Und das bei gleichzeitiger Minimierung von Paketverlusten, Bildschirmaktualisierungszeiten und Verzögerungen.

Der Bedarf an einem leistungsstarkem Fernzugriff ist branchenübergreifend hoch. Das belegen die folgenden häufig vorkommenden Anwendungsfälle:

Produktdesigner, die 3D CAD-Modelle auf hochauflösenden 4K-Bildschirmen bearbeiten

Studentische oder professionelle Filmbearbeiter, die aus der Ferne an Workstations mit Postproduktionssoftware arbeiten

Patienten und Pflegepersonal, die gleichzeitig von verschiedenen Standorten aus auf denselben Computerbildschirm zugreifen

Jede Branche mit ferngesteuerten Prozessen für Zusammenarbeit und Arbeit

In allen Szenarien bildet Leistung das Herzstück eines produktiven Remote-Erlebnisses.

Erfüllen Sie die Anforderungen an Schnelligkeit und sofortige Ergebnisse mit Fernunterstützung

Ihren Benutzern einen schnellen Fernzugriff zu ermöglichen, ist nur die halbe Miete. Wenn sie plötzlich auf ein Problem mit ihrer Hardware oder Software stoßen, wollen sie sofort Hilfe erhalten. Ihr Service-Desk muss zu jeder Tages- und Nachtzeit in Echtzeit reagieren können.

Studenten und Berufstätige verwenden eine Vielzahl von Gerätetypen.Laut Gartner kann Ihr Service Desk davon ausgehen, dass Remote-Benutzer Support für bis zu vier verschiedene Geräte pro Person benötigen.Um sie zu unterstützen, müssen Ihre Fernunterstützungstechniker Dienste über Verbindungen zu Desktops, Laptops, Mobilgeräten (iOS, Android) und sogar virtuellen Maschinen bereitstellen.

Erleben Sie leistungsstarken Fernzugriff und -unterstützung mit Splashtop

Splashtop ist die Antwort auf den Ruf nach leistungsstarkem Fernzugriff in Kombination mit sofortiger Fernunterstützung in Echtzeit für Unternehmen aller Branchen. Unsere umfassendste Lösung, Splashtop Enterprise, ist eine einzige Anwendung sowohl für den Fernzugriff als auch für den Support.

Dank seiner Benutzerfreundlichkeit ist die Lösung schnell zu implementieren und noch schneller zu nutzen. Mit dem unbeaufsichtigten Computerzugriff von Enterprise können Ihre Mitarbeiter und Studenten problemlos von zu Hause aus arbeiten/lernen, und Ihr IT-Team kann Computer aus der Ferne verwalten und Support leisten. Alles mit einem einzigen Tool.

Geschwindigkeit ist in mehrere Aspekte der Fernzugriffsfunktionen von Splashtop Enterprise integriert. Hierzu gehört Folgendes:

4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps)

iMac Pro Retina 5K-Streaming mit geringer Latenz

Geringere CPU-Auslastung für mehr CPU-Spielraum zur Ausführung von Anwendungen

Feinabstimmung der Funktionen innerhalb der Splashtop-Einstellungen für eine optimale Leistung

Optimierte Kodierungs- und Dekodierungsengine wird durch die neueste Hardwarebeschleunigung von AMD, Intel und NVIDIA unterstützt

Leistungsstarker Fernzugriff stellt sicher, dass Benutzer bei der Ausführung von Aufgaben wie Videobearbeitung, Grafikdesign, Animation, Programmieren und vielem mehr durchgehend produktiv sind.Außerdem können sie mit geringer Latenz und minimaler Verzögerung rechnen und darauf zählen.Mit Splashtop können sie genauso auf ihre Arbeitscomputer, Anwendungen und Daten zugreifen, wie sie das auch vor Ort tun würden.Sie können sogar auf VMs zugreifen, auf denen Cloud-GPUs für Hochleistungs-Cloud-Computing ausgeführt werden.

Für Geschwindigkeit optimierte Fernunterstützung

Die Fernunterstützung von Splashtop Enterprise wurde in vielerlei Hinsicht auf Geschwindigkeit optimiert.Über die Splashtop-SOS-App kann jeder Anwender auf jedem Gerät sofortige Tele-Support erhalten.Der Techniker generiert einfach einen Support-Link und sendet ihn an den Endbenutzer.Der Endbenutzer folgt dem Link, um die App herunterzuladen und auszuführen.Danach kann der Techniker die Remote-Sitzung einleiten.Unabhängig davon, ob der Support auf einem firmeneigenen oder privaten Gerät benötigt wird, funktioniert der Echtzeit-Support von Splashtop auf dieselbe Weise.

Falls Ihr Service-Desk-Team einen unvorhergesehenen Anstieg der Supportanfragen verzeichnet, ist Splashtop für Sie da. Splashtop Enterprise verhält sich einfach wie eine Service-Desk-Software, indem es eine Warteschlangenfunktion, Technikerverwaltung, mehrstufige Eskalation und sogar die Zusammenarbeit mehrerer Techniker bereitstellt. Benutzer können auch direkt über eine Desktop-App namens SOS Call eine Support-Sitzung anfordern und innerhalb von Minuten Hilfe von einem Techniker erhalten.

Warner Bros. profitiert von einer hohen Leistung und einer schnellen Bereitstellung

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealandwollte den Redakteuren die Möglichkeit geben, ihre Windows- und Mac-Workstations im Büro aus der Ferne zu nutzen und gleichzeitig die Produktivität zu erhalten. Sie waren besorgt, weil ihre bestehende Fernzugriffslösung zu langsam war, um Postproduktionsaktivitäten zu unterstützen.

Das Team benötigte eine Lösung, die mit spezialisierter Software wie AVID und Aktivitäten wie Ton- und Videobearbeitung, visuelle Effekte, Tonmischung, Farbkorrektur und Synchronisation umgehen konnte. Nach dem Wechsel zu Splashtop konnten die Editoren von Warner Bros. auch beim Arbeiten im Homeoffice ihre Produktivität aufrechterhalten.

„Nach dem Einsatz von Splashtop war das Feedback der Nutzer, dass die Bildwiederholrate viel besser war und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis hatten. Unsere Redakteure haben kaum bis gar keine Verzögerungen, als ob sie im Büro wären.“- Mike Marsh, IT (Informationstechnologie) Manager bei WBITVP New Zealand

Auch eine schnelle Bereitstellung des Fernzugriffs ist wichtig für die Leistung. Aus diesem Grund war WBITVP sehr erfreut, dass Splashtop innerhalb von nur 5 Stunden eingerichtet und einsatzbereit war.

„Von der ersten Einführung bis zur Freigabe des Zugangs für die Benutzer war ich sehr beeindruckt von der einfachen und sicheren Einrichtung. Die schnelle Bearbeitung sorgte dafür, dass unsere Arbeitsabläufe reibungslos verliefen.“ - Mike Marsh, IT (Informationstechnologie) Manager bei WBITVP New Zealand

Der Schulbezirk Ridley bietet schulinterne Unterstützung für Schüler, die aus der Ferne lernen

Der Ridley School Districtist ein großer öffentlicher K-12-Schulbezirk in einem Vorort im Südosten von Delaware County, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten. Der Bezirk benötigte einen Prozess für Fernunterstützung, der dem Support-Modell in der Schule sehr ähnlich war.Die Schüler hatten sehr unterschiedliche technische Kenntnisse und Fähigkeiten.

Das bedeutete, dass das IT-Team des Ridley School District ein einfach zu bedienendes Support-Tool benötigte. „Es ist fast unmöglich, ein Kind anzuleiten, manuelle Rücksetzungen vorzunehmen und andere technische Probleme zu beheben, ohne das Gerät zu sehen“, sagte Tracy Dilossi, System Administrator/Technology Support im Ridley School District.

Ridleys Director of Technology kaufte drei Splashtop-Lizenzen für die Abteilung als Lösung für die Fernunterstützung für Studierende.

„Ohne Splashtop wären wir nicht in der Lage gewesen, so viele Geräte zu unterstützen. Unsere Support-Sitzungen sind dadurch viel schneller verlaufen. Es ist von unschätzbarem Wert!“- Tracy Dilossi, System Administrator/Technology Support im Ridley School District

„Splashtop bietet eine großartige Leistung sowohl auf unseren Macs als auch auf mobilen Geräten“. - Tracy Dilossi, System Administrator/Technology Support im Ridley School District

Beginnen Sie noch heute mit Splashtop Enterprise

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten von Splashtop Enterprise für leistungsstarken Fernzugriff und Fernunterstützung erfahren möchten, besuchen Sie die Seite von Splashtop Enterprise.Sie können sogar direkt auf der Seite eine Demo oder eine kostenlose Testversion anfordern.

