Fernzugriffssoftware vergleichen — Finde die beste Lösung

Fernzugriffssoftware oder remote desktop Software wird von Einzelpersonen, IT-Fachleuten, Managed Service Providers (MSPs) und Supportorganisationen für den Fernzugriff auf Computer und mobile Geräte verwendet. Einzelpersonen können den Fernzugriff nutzen, um von unterwegs auf ihre Computer zuzugreifen. Sie können von zu Hause aus mit Ihrem Heimcomputer, iPad, iPhone, Android-Telefon oder Tablet und mehr auf Ihren Arbeitscomputer zugreifen. Mit Software für den Fernzugriff können IT-Experten die Computer in Ihrem Unternehmen aus der Ferne verwalten und auf sie zugreifen, um Support zu leisten. Sie können auch Konten für Benutzer innerhalb ihrer Organisation erstellen, um per Fernzugriff auf ihre Computer zuzugreifen.
Wenn Sie Fernzugriffssoftware vergleichen, um die beste zu wählen, sind die beiden wichtigsten Punkte, die Sie in Betracht ziehen sollten, der Funktionsumfang und der Preis. Sehen Sie sich die Vergleiche unten an, um Ihnen bei der Auswahl von Splashtop im Vergleich zum Wettbewerb zu helfen. Sie werden sehen, warum Splashtop für mehr als 20 Millionen Benutzer die Softwaretechnologie der Wahl für den Fernzugriff ist.
Splashtop vs. TeamViewer
TeamViewer ist der Marktführer im Bereich Remote-Desktop-Zugriff, Fernsupport und Kollaborationslösungen. Allerdings hat TeamViewer teure kommerzielle Pläne, und ihr kostenloses Fernzugriff-Produkt kommt mit einigen Einschränkungen (wie z.B. eingeschränktem Funktionsumfang und blockierten Verbindungen aufgrund von vermuteter kommerzieller Nutzung).
Die Tarife für die gewerbliche Nutzung von Splashtop hingegen bieten die gleichen Top-Fernzugriffsfunktionen (wie Dateiübertragung und Multi-Monitor-Unterstützung), jedoch in verschiedenen Paketen, die für bestimmte Anwendungsfälle konzipiert sind. Das bedeutet, Sie erhalten eine Fernzugriffslösung mit allen Funktionen, die Sie benötigen und zu einem viel günstigeren Preis.
TeamViewer beginnt bei 418,80 €/Jahr*, während Splashtop Remote Access (für einfachen Fernzugriff) bei 66 €/Jahr beginnt. Splashtop Remote Support (für On-Demand-Fernsupport) beginnt bei 244 €/Jahr. Hier können Sie Funktionen und Preise vergleichen.
Wenn Sie sich für Splashtop anstatt TeamViewer entscheiden, sparen Sie garantiert 50 % oder mehr an jährlichen Abonnementkosten.* Quelle: TeamViewer-Preise in US-Dollar und Euro von TeamViewer-Websites für US-Dollar und Euro. TeamViewer-Preise können je nach Land unterschiedlich sein.
Splashtop im Vergleich zu GoToAssist
GoToAssist ist eine beliebte Softwarelösung für den Fernsupport. Splashtops betreute und unbeaufsichtigte Supportlösungen bieten Fernsupport-Funktionen zu einem niedrigeren Preis. Beispielsweise ermöglicht Splashtop den Fernzugriff auf die Bildschirme mobiler Geräte und den Zugriff von Mobil zu Mobil von Android auf Computer und die Live-Anzeige von iOS- und Android-Bildschirmen.
Außerdem ist Ihr Preis festgelegt, wenn Sie Splashtop kaufen. Sie müssen sich keine Sorgen über erhöhte Verlängerungskosten machen. Erst kürzlich hat GoToAssist die Preise ihrer Pakete erhöht und die Erneuerungskosten für viele Kunden mehr als verdreifacht. Erhalten Sie die gleichen Top-Features zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis mit Splashtop.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und GoToAssist an.
Splashtop vs. LogMeIn Central
LogMeIn Central ist eine beliebte Lösung für Fernzugriff und Benutzerverwaltung. Jedoch beschweren sich die Benutzer oft über starke jährliche Preiserhöhungen und suchen nach Alternativen. Splashtop Remote Support kostet 40–80 % weniger als LogMeIn.Splashtop Remote Support Premium enthält zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, für die Sie bei LogMeIn Central drei Add-Ons kaufen müssten.Wenn Sie sich für LogMeIn entscheiden, würde Sie das Tausende von Dollar mehr pro Jahr kosten.
Wenn Sie ein Fernzugriffstool für die Unterstützung, den Zugriff und die Verwaltung von 25 bis über 1.000 Computern benötigen, dann ist Splashtop Remote Support die beste Softwarelösung für Sie. Mit Splashtop haben Sie jederzeit unbeaufsichtigten Zugang zu Ihren Computern, die Top-Funktionen, robuste Sicherheit und einen viel niedrigeren Preis.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Splashtop vs LogMeIn Central Vergleich an.
Splashtop vs. GoToMyPC
GoToMyPC von LogMeIn ist eine beliebte Fernzugriffslösung für den Zugriff von überall aus auf Ihren Mac oder PC. Splashtop Remote Access ist zu einem viel niedrigeren Preis erhältlich (weniger als die Hälfte der Kosten von GoToMyPC) und enthält Funktionen, die in der Basisversion von GoToMyPC nicht verfügbar sind. Tatsächlich sparen Sie mindestens 75 % pro Jahr, wenn Sie Splashtop anstelle von GoToMyPC wählen.
Mit Splashtop Business Access können Sie Ihre Windows- und Mac-Computer einfach fernsteuern und Ihr Budget schonen. Mit der zuverlässigsten Plattform für Remote-Konnektivität werden Sie nicht enttäuscht sein. Arbeiten Sie von zu Hause aus oder von überall auf der Welt mit einem Ihrer Geräte. Splashtop Business Access macht es einfacher denn je, eine Fernverbindung zu anderen Computern herzustellen. Und Sie sparen im Vergleich zu GoToMyPC Hunderte bis Tausende von Dollar/Euro pro Jahr.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Splashtop vs GoToMyPC Vergleich an.
Splashtop vs. LogMeIn Pro
Wenn Sie an Fernzugriffslösungen für Unternehmen denken, fällt Ihnen womöglich schnell LogMeIn Pro ein – die Abonnementkosten bei diesem Anbieter sind allerdings äußerst hoch. Sie sparen zwischen 250 und 6.604 USD pro Jahr (abhängig von der Anzahl der Computer, auf die Sie zugreifen müssen), wenn Sie sich stattdessen für Splashtop Remote Access entscheiden.
Splashtop Remote Access ist die leistungsstärkste und preiswerteste Fernzugriffssoftware. Damit haben Sie hochauflösende Remote-Desktop-Verbindungen, einfachen Zugriff, Top-Funktionen und vollständige Kontrolle über Ihre Remote-Computer. Sie ist geräteübergreifend und funktioniert mit verschiedenen Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS & Android). Außerdem können Sie sogar einen Chrome-Webbrowser auf dem Host-Computer verwenden, um eine Remote-Sitzung einzuleiten. Vollständiger Vergleich von Splashtop und LogMeIn Pro.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC ist ein Softwareprodukt für den Fernzugriff auf Computer. Splashtop Remote Access bietet Ihnen die gleichen Fernzugriffsmöglichkeiten für Windows- und Mac-Computer, aber mit weitaus mehr Funktionen und zu einem niedrigeren Jahrespreis.
Splashtop Remote Access Pro bietet Ihnen mehrere Top-Funktionen, die nicht im RemotePC Team-Paket enthalten sind, obwohl die Splashtop-Lösung 80 % weniger kostet. Zu den Funktionen gehören die Freigabe Ihres Desktops über einen Weblink (Bildschirmfreigabe), ein Remote-Neustart, der Fernzugriff zweier Benutzer auf denselben Computer sowie mehrere Funktionen zur Benutzer-/Computerverwaltung.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Splashtop vs RemotePC Vergleich an.
Splashtop vs. AnyDesk
AnyDesk ermöglicht Ihnen den Fernzugriff auf Computer. Seine Hauptfunktion ist der beaufsichtigte Fernzugriff (erfordert die Anwesenheit eines Endbenutzers auf dem Remote-Gerät), kann aber auch für den unbeaufsichtigten Zugriff verwendet werden. Splashtop Remote Support kann auch für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugang verwendet werden, hat aber einen niedrigeren Preis als AnyDesk , wenn man Pakete mit ähnlichen Funktionen vergleicht.
Wenn Sie beispielsweise ein Team oder mehrere Personen haben, die Ihre Fernzugriffssoftware verwenden müssen, bietet Ihnen Splashtop mehrere Benutzer-/Computerverwaltungs- und Gruppierungsfunktionen, die im AnyDesk-Basisplan nicht zu finden sind. Um dies zu erhalten, müssen Sie auf das Team-Paket upgraden, das teurer ist als Splashtop Remote Support. Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und AnyDesk an.
Vergleich: Splashtop vs. BeyondTrust (ehemals Bomgar)
BeyondTrust (ehemals Bomgar), ist eine Fernzugriffslösung mit Schwerpunkt auf Sicherheit. Bei Cloud- und Unternehmensnetzwerk-basierten Produkten verlangt BeyondTrust einen hohen Preis für Sicherheit. Splashtop ist jedoch mit modernsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet (z.B. 256 Bit AES-verschlüsselte Verbindungen, 2-Faktor-Authentifizierung und mehr). Splashtop erfüllt auch mehrere Industriestandards und Sicherheitsvorschriften.
Das Beste daran ist, dass Sie mit Splashtop im Vergleich zu BeyondTrust fast 90 % pro Jahr beim Preis sparen können.Sie können Tausende von Dollar pro Jahr sparen und erhalten mit Splashtop eine schnelle Fernzugriffssoftware mit der robusten Sicherheit, die Sie benötigen.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Splashtop vs BeyondTrust Vergleich an.
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