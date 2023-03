Fernzugriffssoftware vergleichen — Finde die beste Lösung

Fernzugriffssoftware oder remote desktop Software wird von Einzelpersonen, IT-Fachleuten, Managed Service Providers (MSPs) und Supportorganisationen für den Fernzugriff auf Computer und mobile Geräte verwendet. Einzelpersonen können den Fernzugriff nutzen, um von unterwegs auf ihre Computer zuzugreifen. Sie können von zu Hause aus mit Ihrem Heimcomputer, iPad, iPhone, Android-Telefon oder Tablet und mehr auf Ihren Arbeitscomputer zugreifen. Mit Software für den Fernzugriff können IT-Experten die Computer in Ihrem Unternehmen aus der Ferne verwalten und auf sie zugreifen, um Support zu leisten. Sie können auch Konten für Benutzer innerhalb ihrer Organisation erstellen, um per Fernzugriff auf ihre Computer zuzugreifen.

Wenn Sie Fernzugriffssoftware vergleichen, um die beste zu wählen, sind die beiden wichtigsten Punkte, die Sie in Betracht ziehen sollten, der Funktionsumfang und der Preis. Sehen Sie sich die Vergleiche unten an, um Ihnen bei der Auswahl von Splashtop im Vergleich zum Wettbewerb zu helfen. Sie werden sehen, warum Splashtop für mehr als 20 Millionen Benutzer die Softwaretechnologie der Wahl für den Fernzugriff ist.

TeamViewer ist Marktführer bei Lösungen für Remote-Desktop-Zugriff, Fernunterstützung und Zusammenarbeit.Die kommerziellen Tarife von TeamViewer sind jedoch relativ teuer und das kostenlose Fernzugriffsprodukt ist mit einigen Einschränkungen verbunden (z. B. eingeschränkter Funktionsumfang und blockierte Verbindungen bei mutmaßlich kommerzieller Nutzung). Splashtop hingegen bietet die gleichen hochwertigen Fernzugriffsfunktionen wie Dateiübertragung und Multi-Monitor-Unterstützung), aber in einer Vielzahl von Paketen, die für bestimmte Anwendungsfälle entwickelt wurden.Sie erhalten also eine Fernzugriffslösung mit allen nötigen Funktionen, aber zu einem viel niedrigeren Preis.Die Preise von TeamViewer beginnen bei €394.80 /Jahr*, während die Preise von Splashtop Business Access (für einfachen Fernzugriff) bei €55 /Jahr beginnen. Splashtop SOS (für On-Demand-Fernsupport) beginnt bei €189 /Jahr. Hier können Sie Funktionen und Preise vergleichen. Wenn Sie sich für Splashtop statt TeamViewer entscheiden, sparen Sie garantiert 50 % oder mehr Ihrer jährlichen Abonnementkosten.* Quelle: TeamViewer US-Dollar- und Euro-Preise von TeamViewer US- und Euro-Währungswebsites, Juli 2020. Die TeamViewer-Preise können je nach Land variieren.

GoToAssist ist eine beliebte Remote-Support-Softwarelösung. Die betreuten und unbeaufsichtigten Support-Lösungen von Splashtop bieten Remote-Supportfunktionen zu einem niedrigeren Preis. Splashtop bietet dir zum Beispiel Fernzugriff auf Bildschirme von Mobilgeräten und mobilen Zugriff von Android auf Computer und Live-Viewing von iOS- und Android-Bildschirmen. Außerdem ist dein Preis festgelegt, wenn du Splashtop kaufst. Du musst dir keine Gedanken über erhöhte Verlängerungskosten machen. Erst kürzlich hat GoToAssist die Preise seiner Pakete erhöht und damit die Verlängerungskosten für viele Kunden mehr als verdreifacht. Hol dir mit Splashtop dieselben Top-Funktionen zu einem besseren Preis.

LogMeIn Central ist eine beliebte Lösung für Fernzugriff und Benutzerverwaltung. Nutzer beschweren sich oft über große jährliche Preiserhöhungen und suchen nach Alternativen. Splashtop Remote Support kostet 40-80% weniger als LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium beinhaltet zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, für die du drei Add-Ons bei LogMeIn Central erwerben müsstest. Das würde dich Tausende von Dollar mehr pro Jahr kosten, wenn du dich für LogMeIn entscheiden würdest. Wenn du ein Fernzugriffstool für die Unterstützung, den Zugriff und die Verwaltung von 25 bis über 1.000 Computern benötigst, dann ist Splashtop Remote Support die beste Softwarelösung für dich. Mit Splashtop hast du jederzeit unbeaufsichtigten Zugriff auf deine Computer, die besten Funktionen, robuste Sicherheit und einen viel günstigeren Preis.

GoToMyPC von LogMeIn ist eine beliebte Fernzugriffslösung, mit der du von überall auf deinen Mac oder PC zugreifen kannst. Splashtop Business Access ist zu einem viel günstigeren Preis erhältlich, weniger als die Hälfte der Kosten von GoToMyPC und beinhaltet Funktionen, die in der Basisversion von GoToMyPC nicht verfügbar sind. Tatsächlich sparst du mindestens 75% pro Jahr, wenn du dich für Splashtop statt für GoToMyPC entscheidest. Steuere deine Windows- und Mac-Computer mühelos aus der Ferne und spare dein Budget, indem du Splashtop Business Access wählst. Mit der zuverlässigsten Remote-Connectivity-Plattform wirst du nicht enttäuscht sein. Arbeite von zu Hause oder überall auf der Welt, auf jedem deiner Geräte. Splashtop Business Access macht es einfacher als je zuvor, sich aus der Ferne mit anderen Computern zu verbinden. Und du wirst im Vergleich zu GoToMyPC Hunderte bis Tausende von Dollar pro Jahr sparen.

LogMeIn Pro ist einer der Vornamen, an die du vielleicht denkst, wenn es um Fernzugriff für geschäftliche Zwecke geht, aber er ist sehr teuer. Spare 250 bis 6.604$ pro Jahr (abhängig von der Anzahl der Computer, auf die du zugreifen musst), wenn du dich stattdessen für Splashtop Business Access entscheidest. Splashtop Business Access ist die leistungsstärkste und preiswerteste Fernzugriffssoftware. Damit wirst du hochauflösende Remote-Desktop-Verbindungen, einfachen Zugriff, erstklassige Funktionen und die volle Kontrolle über deine Remote-Computer genießen. Es ist geräteübergreifend und funktioniert auf mehreren Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS,& Android). Außerdem kannst du sogar einen Chrome-Webbrowser auf dem Host-Computer verwenden, um eine Remote-Sitzung zu initiieren. Siehe den vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und LogMeIn Pro.

RemotePC ist ein Softwareprodukt für den Fernzugriff auf Computer. Splashtop Business Access bietet dir dieselben Fernzugriffsmöglichkeiten für Windows- und Mac-Computer, aber mit weitaus mehr Funktionen und zu einem niedrigeren jährlichen Preis. Splashtop Business Access Pro bietet dir mehrere Top-Funktionen, die nicht im RemotePC Team-Paket enthalten sind, obwohl die Splashtop-Lösung 80% weniger kostet. Zu den Funktionen gehören die gemeinsame Nutzung deines Desktops per Weblink (Bildschirmübertragung), ein Neustart per Fernzugriff durch zwei Benutzer auf denselben Computer und verschiedene Funktionen zur Benutzer-/Computerverwaltung.

AnyDesk ermöglicht dir den Fernzugriff auf Computer. Seine Hauptfunktion ist der beaufsichtigte Fernzugriff (benötigt einen auf dem Remote-Gerät anwesenden Endbenutzer), kann aber auch für unbeaufsichtigten Zugriff verwendet werden. Splashtop SOS kann auch für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugriff verwendet werden, hat aber einen niedrigeren Preis als AnyDesk, wenn man Pakete mit ähnlichen Funktionen vergleicht. Wenn du zum Beispiel ein Team oder mehrere Personen hast, die deine Fernzugriffssoftware verwenden müssen, bietet Splashtop dir mehrere Benutzer-/Computerverwaltungs- und Gruppierungsfunktionen, die im AnyDesk-Basisplan nicht enthalten sind. Um das zu bekommen, musst du auf das Team-Paket upgraden, das teurer ist als Splashtop SOS. Sieh dir unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und AnyDesk an.

BeyondTrust (ehemals Bomgar) ist eine Fernzugriffslösung mit Schwerpunkt Sicherheit. Bei Produkten, die auf Cloud- und Unternehmensnetzwerken basieren, verlangt BeyondTrust einen hohen Preis für Sicherheit. Splashtop ist jedoch mit modernsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet (wie 256-Bit-AES-verschlüsselte Verbindungen, 2-Faktor-Authentifizierung und mehr). Splashtop erfüllt auch mehrere Industriestandards und Sicherheitsvorschriften. Das Beste daran ist, dass Splashtop dir im Vergleich zu BeyondTrust fast 90% des Preises pro Jahr sparen kann. Mit Splashtop kannst du Tausende von Dollar pro Jahr sparen und eine schnelle Fernzugriffssoftware mit der robusten Sicherheit, die du benötigst, erhalten.

