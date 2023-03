Warum Splashtop die beste Alternative zu Back to My Mac ist

Nachdem Apple die Unterstützung von Back to My Mac beendet hat, stellen Sie sicher, dass Sie die beste Lösung für die Dateiübertragung und den Fernzugriff auf Ihren Mac erhalten. Hier sind die Gründe, warum Splashtop der beste Ersatz für Back to My Mac ist, und wie Sie im Handumdrehen loslegen können.

Back to My Mac wurde 2007 veröffentlicht und war eine kostenlose Funktion, die es einem Privatanwender ermöglichte, ein Netzwerk seiner eigenen Mac-Computer einzurichten, auf die er per Fernzugriff zugreifen konnte. Solange jeder Mac-Computer dasselbe iCloud-Konto verwendete, konnte der Benutzer von einem anderen Mac aus auf einen seiner Macs zugreifen und die Kontrolle übernehmen. Er konnte auch Dateien zwischen Macs übertragen.

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von MacOS Mojave durch Apple waren Mac-Benutzer jedoch überrascht, als sie erst kürzlich erfuhren, dass Back to My Mac nicht mehr verfügbar sein wird, sodass Benutzer gezwungen sind, einen anderen Weg zu finden, um per Fernzugriff auf ihre Macs zuzugreifen.

Wenn Sie nach einem „Zurück zu meinem Mac“-Ersatz suchen, schließen Sie sich den 30 Millionen anderen Menschen auf der ganzen Welt an, die Splashtop für den Fernzugriff auf ihre Macs (und auch Windows-Computer) verwenden!

Warum Sie Splashtop als Ersatz für Back to My Mac wählen sollten

Wenn Sie schnellen Fernzugriff und Dateiübertragungsfunktionen wünschen und kein Vermögen ausgeben wollen, dann ist Splashtop Business Access Ihre beste Wahl. Splashtop wird gut bewertet und ist preisgünstiger als andere Produkte für den Fernzugriff. Hier sind die Gründe, warum Sie Splashtop noch heute ausprobieren sollten:

Sie haben das schnellste und zuverlässigste Fernzugriffstool

Splashtop wird von einer preisgekrönten Fernzugriffs-Engine angetrieben, die Ihnen schnelle Verbindungen in Echtzeit mit HD-Qualität und Ton ermöglicht. Beim Vergleich von iTunes-Bewertungen zwischen Splashtop Business und Apple Remote Desktop hat Splashtop weitaus bessere Bewertungen erhalten.

Sie können mehr tun als nur Dateien übertragen. Ferndrucken, Chatten, Ihren Bildschirm per Weblink freigeben

Splashtop bietet Ihnen mehr Funktionen als nur Fernzugriff und Dateiübertragung. Mit zusätzlichen Produktivitätsfunktionen können Sie jede Aufgabe mühelos erledigen.

Nicht nur für Macs. Sie können von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus auf Ihre Windows- und Mac-Computer zugreifen

Sie möchten auf Ihren Mac zugreifen, haben aber nur Ihr Smartphone oder Tablet dabei? Kein Problem! Mit Splashtop können Sie von einer unbegrenzten Anzahl anderer Computer, Tablets oder Smartphones auf Ihre Windows- und Mac-Computer zugreifen.

Sie erhalten die preisgünstigste Fernzugriffslösung mit vollem Funktionsumfang

Splashtop Business Access ist bereits ab €4.58 /Monat erhältlich. Im Vergleich zu anderen Fernzugriffsprodukten mit den gleichen Top-Funktionen kostet Splashtop bis zu 80 % weniger!

Sie können es 14 Tage lang kostenlos testen

Sie sind sich nicht sicher, ob Splashtop das Richtige für Sie ist? Dann probieren Sie es mit unserer kostenlosen 14 -tägigen Testversion aus. Keine Kreditkarten und keine Verpflichtungen! Haben Sie eine Woche lang vollen Zugriff auf Splashtop Business Access Pro, um zu erfahren, warum 30 Millionen andere es heute bereits verwenden.

