Solltest du E-Mail für die Dateiübertragung verwenden?

1 Milliarde — Das ist die Anzahl der E-Mail-Konten, die 2016 gehackt wurden. Ist es 2019 besser geworden? Nicht wirklich.

Was ist mit 2020? Laut dem Security Magazine gibt es alle 39 Sekunden einen Hackerangriff.

Und angesichts der Tatsache, dass Cybersicherheit profitabler ist als der illegale Drogenhandel, wird E-Mail-Hacking nicht verschwinden. Lass das einwirken.

Immer noch meh darüber? Das könnte dich überzeugen:

Du verlierst die Vertraulichkeit, denn wenn die Datei einmal weg ist, hast du keine Garantie, dass sie nicht mit anderen geteilt wird. Jetzt denkst du vielleicht, dass eine einfache Geheimhaltungsvereinbarung dich schützen kann, aber nicht wirklich. Eine NDA erlaubt dir nur, rechtliche Schritte gegen die unbefugte Weitergabe von Informationen einzuleiten, nicht um sie zu verhindern. Du hast ein höheres Sicherheitsrisiko, weil das Versenden einer Datei per E-Mail bedeutet, dass sie auf mehreren Computern gespeichert wird, was sie anfälliger für Cyberangriffe machen kann. Deine E-Mail wird eine Ewigkeit dauern. Alles in allem, wenn du eine Datei sendest, von der du dir wünschst, du hättest sie nie geschickt, zu spät, Kumpel. Du hast restriktive Dateibeschränkungen. Das heißt, wenn du große Dateien teilen möchtest, wirst du das wahrscheinlich nicht über die meisten E-Mail-Plattformen tun können.

Trotz der offensichtlichen Sicherheitsrisiken und Einschränkungen teilen Millionen von Menschen täglich Dateien per E-Mail.

Es ist zwar okay, dass jemand ein Bild seines Babys mit Oma per E-Mail teilt, aber es ist nicht in Ordnung, dass ein Unternehmen sensible Dateien per E-Mail teilt. Es wird der Business Standard genannt.

Manche Unternehmen fügen E-Mail-Anhängen eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem sie alle sensiblen Dokumente mit einem Passwort schützen. Das hat auch Probleme. Was noch besser wäre, ist, Dateien per Fernzugriffs-Dateiübertragung zu senden, und der einfachste Weg, Dateien sicher zwischen dem Server und jedem Computer zu übertragen, ist eine Remote-Desktop-Lösung.

Zum Glück für dich, wir kennen nur den einen> Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access

Mit Splashtop Business Access kannst du Dateien per Drag-and-Drop zwischen" deinen" Computern ziehen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Du kannst auch die volle Kontrolle darüber haben, wer Dateien teilt und wann die Freigabeberechtigungen beendet werden.

Du fragst dich vielleicht,> wie unterscheidet sich das vom Teilen von E-Mail-Anhängen?

Die Splashtop-Dateiübertragung läuft so reibungslos wie das Verschieben von Dateien auf deinem eigenen Computer. Aber am wichtigsten ist, dass die Dateien über Port 443 übertragen werden, den Port, der von führenden Regierungsbehörden wie dem FBI genutzt wird. Also, wenn das FBI in Sicherheit ist, kannst du sicher sein, dass mit Splashtop Business Access auch deine Dateien sicher sind.

Probiere Splashtop Business Access KOSTENLOS aus

Bereit zu kaufen? Erfahren Sie mehr über unsere Abonnementpläne. Sie beginnen bei €4.58 pro Monat.