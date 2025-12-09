Solltest du E-Mail für die Dateiübertragung verwenden?

Sie sollten E-Mail im Jahr 2020 nicht für den Dateitransfer verwenden ⬇
1 Milliarde — Das ist die Anzahl der E-Mail-Konten, die 2016 gehackt wurden. Ist es 2019 besser geworden? Nicht wirklich.
Was ist mit 2020? Laut dem Security Magazine gibt es alle 39 Sekunden einen Hackerangriff.
Und angesichts der Tatsache, dass Cybersicherheit profitabler ist als der illegale Drogenhandel, wird E-Mail-Hacking nicht verschwinden. Lass das einwirken.
Immer noch nicht überzeugt? Das könnte Sie überzeugen:
4 Gründe, warum Sie 2020 keine E-Mail für den Dateitransfer verwenden sollten ⬇
Sie verlieren die Vertraulichkeit, denn sobald die Datei weg ist, haben Sie keine Garantie, dass sie nicht mit anderen geteilt wird. Jetzt denken Sie vielleicht, dass ein einfaches NDA Sie schützen kann, aber nicht wirklich. Ein NDA ermöglicht es Ihnen nur, rechtliche Schritte gegen die unbefugte Weitergabe von Informationen zu unternehmen, nicht um sie zu verhindern.
Sie haben ein höheres Sicherheitsrisiko, da das Senden einer Datei per E-Mail bedeutet, dass sie auf mehreren Computern gespeichert wird, was sie anfälliger für Cyberangriffe machen kann.
Ihre E-Mail wird ewig halten. Kurz gesagt, wenn Sie eine Datei senden, die Sie nie hätten senden sollen, zu spät, Kumpel.
Sie haben restriktive Dateibeschränkungen. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich keine großen Dateien über die meisten E-Mail-Plattformen teilen können.
Trotz der offensichtlichen Sicherheitsrisiken und Einschränkungen teilen Millionen von Menschen täglich Dateien per E-Mail.
Es ist zwar okay, dass jemand ein Bild seines Babys mit Oma per E-Mail teilt, aber es ist nicht in Ordnung, dass ein Unternehmen sensible Dateien per E-Mail teilt. Es wird der Business Standard genannt.
Manche Unternehmen fügen E-Mail-Anhängen eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem sie alle sensiblen Dokumente mit einem Passwort schützen. Das hat auch Probleme. Was noch besser wäre, ist, Dateien per Fernzugriffs-Dateiübertragung zu senden, und der einfachste Weg, Dateien sicher zwischen dem Server und jedem Computer zu übertragen, ist eine Remote-Desktop-Lösung.
Zum Glück für Sie, wir kennen genau den Richtigen > Splashtop Remote Access.
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Mit Splashtop Remote Access können Sie Dateien per Drag-and-Drop zwischen "Ihren" Computern verschieben, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Sie können auch vollständig steuern, wer Dateien freigibt und wann die Freigabeberechtigungen beendet werden.
Sie fragen sich vielleicht: Worin liegt der Unterschied zum Teilen von E-Mail-Anhängen?
Die Dateiübertragung von Splashtop läuft so nahtlos ab wie das Verschieben von Dateien auf Ihrem eigenen Computer. Aber am wichtigsten ist, dass die Dateien über Port 443 verschoben werden, den Port, der von Top-Regierungsbehörden wie dem FBI verwendet wird. Wenn das FBI also sicher ist, können Sie sicher sein, dass mit Splashtop Remote Access auch Ihre Dateien sicher sind.
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